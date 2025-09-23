CG Accident News: होटल से घर लौट रहा था युवक, पिकअप ने मारी टक्कर, मौके पर हो गई मौत…

मृतक की पहचान जय सिंह गोंड़ उम्र 30 वर्ष से की गई है, जो सूरजपुर जिले के ग्राम सिल्ही का निवासी था। वह मोरगा बस स्टैंड में स्थित जायसवाल ढाबा में काम करता था। रविवार की रात ढाबा में काम खत्म होने के बाद वह मोरगा में अपने रूम पर जा रहा था। इसके लिए सड़क को पार कर रहा था। इस बीच तेज रफ़्तार पिकअप ने जय को टक्कर मार दिया।