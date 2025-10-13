Patrika LogoSwitch to English

कोरबा

CG Crime News: युवक ने अगवा और मारपीट का लगाया आरोप, CCTV फुटेज से तलाश कर रही पुलिस…

CG Crime News: कोरबा जिले में दो दिन पहले अपने घर में हुई मारपीट और लूट की रिपोर्ट दर्ज कराने वाला युवक एक बार फिर अपने साथ हुई अपहरण और मारपीट की सूचना लेकर थाने पहुंचा।

2 min read

कोरबा

image

Shradha Jaiswal

Oct 13, 2025

युवक ने अगवा कर मारपीट का लगाया आरोप(photo-patrika)

युवक ने अगवा कर मारपीट का लगाया आरोप(photo-patrika)

CG Crime News: छत्तीसगढ़ के कोरबा जिले में दो दिन पहले अपने घर में हुई मारपीट और लूट की रिपोर्ट दर्ज कराने वाला युवक एक बार फिर अपने साथ हुई अपहरण और मारपीट की सूचना लेकर थाने पहुंचा। उसका आरोप है कि जब वह मंदिर से पूजा कर घर जा रहा था इसी बीच स्कार्पियो से उतरकर कुछ हमलावरों ने उसे उठाकर गाड़ी में भर लिया। यहां से उसे अगवा कर जंगल ले गए, जहां मारपीट की घटना को अंजाम दिया।

CG Crime News: घटना को लेकर असमंजस में पुलिस

युवक का आरोप है कि वह हमलावरों को नहीं जानता, लेकिन युवक ने यह भी कहा है कि हमलावर उससे लूट की दर्ज एफआईआर को वापस लेने के लिए दबाव डाल रहे थे। दो दिन में एक ही युवक के साथ दो बार हुई घटना से पुलिस भी असहज है। वह अभी तक किसी निष्कर्ष पर नहीं पहुंच पा रही है कि युवक के साथ घटना हुई है या फिर नहीं।

लेकिन युवक जिस समय अपने साथ अपराध की घटना का होना बता रहा है उस समय आसपास के सीसीटीवी फुटेज जांच की गई है। इसमें कोई व्यक्ति आता-जाता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। रविशंकर शुक्ल नगर के राठौर स्ट्रीट में रहने वाले सौरभ सिंह ने पुलिस को बताया कि रविवार सुबह जब वह 9.30 बजे कपिलेश्वर मंदिर से पूजा कर बाहर निकल रहा था, इसी दौरान गेट के बाहर दो युवक मिले।

युवक ने अगवा कर मारपीट का लगाया आरोप

दोनों ने उसे जबरदस्ती किया और उसे काले रंग के स्कार्पियो में बैठा लिया। स्कार्पियों में दो व्यक्ति पहले से सवार थे। कुल चारों व्यक्तियों ने अपने चेहरे बांधे हुए थे। सौरभ ने बताया कि स्कार्पियो में बैठे बदमाशों ने उसका चेहरा भी बांध दिया और उसे लेकर जंगल की ओर गए, जहां उसे बेल्ट से पीटा गया।

सिर और माथे पर वार किया गया। पुलिस सौरभ के बयान के आधार पर इस मामले की जांच कर रही है। कोरबा सीएसपी ने बताया कि दो दिन पहले भी सौरभ ने लूटपाट की एक रिपोर्ट सिविल लाइन थाने में दर्ज कराई है।

सीसीटीवी फुटेज से सुराग जुटाने में पुलिस को परेशानी

इसमें उसने बताया है कि 10 अक्टूबर की सुबह राठौर स्ट्रीट के फर्स्ट फ्लोर में खाली पड़े मकान को किराए पर लेने दो युवक पहुंचे। उन्होंने चाबी मांगा। जैसे ही सौरभ चाबी लेने के लिए मुड़ा, दो हमलावरों ने उस पर वार किया।

उसके साथ मारपीट की और आलमारी की चाबी लेकर 40 हजार रुपए नगद सहित सोने-चांदी की जेवरात ले गए। पुलिस का कहना है कि जिस समय युवक अपने साथ हुई वारदात को बता रहा है वह आसपास लगे सीसीटीवी फुटेज में दिखाई नहीं दे रहा है। मामले की जांच की जा रही है।

शहर की खबरें:

रायपुर न्यूज़

अंबिकापुर न्यूज़

बिलासपुर न्यूज़

भिलाई न्यूज़

जगदलपुर न्यूज़

Published on:

13 Oct 2025 02:47 pm

Hindi News / Chhattisgarh / Korba / CG Crime News: युवक ने अगवा और मारपीट का लगाया आरोप, CCTV फुटेज से तलाश कर रही पुलिस…

