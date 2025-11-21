CG Elephant Terror: कटघोरा वन मंडल में 53 हाथियों का डेरा! खेतों में मचाई तबाही, ग्रामीणों की उड़ी नींद

CG Elephant Terror: पचरा पंचायत समेत कई गांवों में लोग हाथियों से डरे हुए हैं। गांव वाले हाथियों को गांव में घुसने से रोकने के लिए रात में आग जलाकर निगरानी कर रहे हैं। कई जगहों पर गांव वाले शोर मचाकर और लाइट जलाकर हाथियों को भगाने की कोशिश कर रहे हैं। किसानों का कहना है कि हाथियों ने उनकी धान की फसल को पूरी तरह रौंद दिया है, जिससे एक सीजन की मेहनत बर्बाद हो गई है। खेतों के बाद अब हाथियों की हलचल गांव की सीमाओं तक पहुंच गई है, जिससे घरों को भी खतरा बढ़ गया है।