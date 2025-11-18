CG News: कोरबा में इंफ्रास्ट्रक्चर बूस्ट! 2 दर्जन से ज्यादा विकास कार्यों को मिली स्वीकृति

निगम की मेयर इन काउंसिल की बैठक में लगभग दो दर्जन से अधिक प्रस्तावों को स्वीकृत प्रदान की गई। अधोसंरचना मद से नगर पालिक निगम कोरबा क्षेत्रांतर्गत विकास कार्यो को स्वीकृति दी गई। इसके अलावा कोरबा जोन में स्ट्रीट लाईट लगाने, दर्री सर्वमंगला नगर जोन में स्ट्रीट लाईट प्रदाय व स्थापना कार्य, जल आवर्धन योजना संचालन संधारण कार्य, बुधवारी सर्कस मैदान स्थल पर कामर्शिलय काम्पलेक्स निर्माण संबंधी प्रस्ताव, नगर पालिक निगम कोरबा क्षेत्रांतर्गत समस्त जोन अंतर्गत विभिन्न वार्डो में जर्जर सड़कों का डामरीकरण संबंधी कार्य, निगम क्षेत्रांतर्गत नगरोत्थान व अधोसंरचना मद से जर्जर मुख्य सड़कों का डामरीकरण सहित अन्य विकास व निर्माण कार्यों के कुल लगभग 72 करोड़ रुपए के प्रस्तावों को मेयर इन काउंसिल द्वारा स्वीकृति प्रदान की गई।