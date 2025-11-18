Patrika LogoSwitch to English

कोरबा

CG News: कोरबा में इंफ्रास्ट्रक्चर बूस्ट! 2 दर्जन से ज्यादा विकास कार्यों को मिली स्वीकृति

CG News: नगर निगम कोरबा की एमआईसी बैठक में बुधवारी सर्कस मैदान पर कमर्शियल कॉम्प्लेक्स सहित लगभग 72 करोड़ रुपए के विकास कार्यों को मंजूरी दी गई।

2 min read
Google source verification

कोरबा

image

Laxmi Vishwakarma

Nov 18, 2025

कमर्शियल कॉम्पलेक्स निर्माण के प्रस्ताव को मंजूरी (photo source- Patrika)

कमर्शियल कॉम्पलेक्स निर्माण के प्रस्ताव को मंजूरी (photo source- Patrika)

CG News: नगर पालिक निगम कोरबा के मुख्य प्रशासनिक भवन साकेत में निगम की मेयर इन काउंसिल की बैठक आयोजित हुई। इसकी अध्यक्षता महापौर संजूदेवी राजपूत ने की। बैठक में शहर के विकास को लेकर कई कार्यों को मंजूर किया गया। बुधवारी सर्कस मैदान पर कामर्शिलय काम्पलेक्स निर्माण के संबंधित प्रस्ताव को एमआईसी ने मंजूरी दी। मुख्य सड़क के डामरीकरण के कार्य को भी मंजूर किया गया।

CG News: 2 दर्जन से अधिक प्रस्तावों को दी गई स्वीकृति

निगम की मेयर इन काउंसिल की बैठक में लगभग दो दर्जन से अधिक प्रस्तावों को स्वीकृत प्रदान की गई। अधोसंरचना मद से नगर पालिक निगम कोरबा क्षेत्रांतर्गत विकास कार्यो को स्वीकृति दी गई। इसके अलावा कोरबा जोन में स्ट्रीट लाईट लगाने, दर्री सर्वमंगला नगर जोन में स्ट्रीट लाईट प्रदाय व स्थापना कार्य, जल आवर्धन योजना संचालन संधारण कार्य, बुधवारी सर्कस मैदान स्थल पर कामर्शिलय काम्पलेक्स निर्माण संबंधी प्रस्ताव, नगर पालिक निगम कोरबा क्षेत्रांतर्गत समस्त जोन अंतर्गत विभिन्न वार्डो में जर्जर सड़कों का डामरीकरण संबंधी कार्य, निगम क्षेत्रांतर्गत नगरोत्थान व अधोसंरचना मद से जर्जर मुख्य सड़कों का डामरीकरण सहित अन्य विकास व निर्माण कार्यों के कुल लगभग 72 करोड़ रुपए के प्रस्तावों को मेयर इन काउंसिल द्वारा स्वीकृति प्रदान की गई।

इसके अलावा वार्ड क्रमांक 30 दादर रोड कलवर्ट से मानिकपुर मुक्तिधाम तक कलवर्ट व नाली निर्माण, वार्ड क्र. 56 अंतर्गत दर्री जोन पीएमएवाई साईड से लाटा तालाब तक आरसीसी नाली निर्माण, पोड़ीबहार चर्च से हनुमान मंदिर तक आरसीसी निर्माण, मेमन शाप से रेलवे घाट तक 100 बेड हास्पिटल के सामने आरसीसी नाली निर्माण, निगम के पं.रविशंकर शुक्लनगर कोसाबाड़ी में कराये जाने वाला विकास कार्य शामिल है।

बैठक के दौरान एमआईसी सदस्य फिरतराम साहू, अजय गोंड़, अजयकुमार चन्द्रा, सरोज शांडिल्य, धनकुमारी गर्ग, उर्वशी राठौर, ममता यादव, भानुमति जायसवाल, अपर आयुक्त विनय मिश्रा, अधीक्षण अभियंता सुरेश बरूआ, उपायुक्त पवन वर्मा व नीरज कौशिक, लेखाधिकारी भवकांत नायक, निगम सचिव रामेश्वर सिंह कंवर, जोन कमिश्नर भूषण उरांव, विनोद शांडिल्य, अखिलेश शुक्ला, तपन तिवारी, एन.के.नाथ, प्रकाश चन्द्रा, सुनील टांडे, कार्यपालन राकेश मसीह, स्वास्थ्य अधिकारी डॉ.संजय तिवारी, संपदा अधिकारी अनिरूद्ध सिंह, अरविंद सिंह आदि उपस्थित थे।

प्लेसमेंट कर्मचारियों के मानदेय में वृद्धि

CG News: बैठक में निगम में रिक्त पदों की पूर्ति करने पर चर्चा की गई। प्लेसमेंट कर्मचारियों के पारिश्रमिक दर में वृद्धि, बरबसपुर में नया ट्रांसपोर्टनगर निर्माण, बीओटी व पीपीपी मॉडल अंतर्गत एकीकृत बिल्डिंग सुविधा सहित अन्य कार्य, मुख्यमंत्री पेंशन योजना, राष्ट्रीय परिवार सहायता योजना, सामाजिक सहायता कार्यक्रम अंतर्गत संचालित पेंशन योजना आदि सहित अन्य विविध प्रस्तावों पर मेयर इन काउंसिल द्वारा विस्तृत चर्चा आवश्यक निर्णय लिए गए। इसके अलावा एमआईसी की बैठक में अन्य विकास कार्यों पर भी चर्चा की गई। कार्यों को तय समय पर पूर्ण करने का निर्णय भी लिया गया। आवश्यक निर्देश दिए गए।

