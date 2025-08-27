Patrika LogoSwitch to English

कोरबा

कोरबा में बनेगा एल्युमिनियम पार्क, पावर कंपनी की 105 हेक्टेयर जमीन उद्योग विभाग को हस्तांतरित

CG News: छत्तीसगढ राज्य गठन के बाद से ही कोरबा में एल्युमिनियम पार्क स्थापना की मांग होते रही है। समय-समय पर इस मुद्दे पर राजनीतिक बयानबाजी भी सामने आयी।

कोरबा

Laxmi Vishwakarma

Aug 27, 2025

प्लांट की खाली जमीन पर बनेगा एल्युमिनियम पार्क (Photo source- Patrika)
प्लांट की खाली जमीन पर बनेगा एल्युमिनियम पार्क (Photo source- Patrika)

CG News: छत्तीसगढ राज्य पावर जनरेशन कंपनी के कोरबा पूर्व प्लांट की खाली पड़ी लगभग 105 हेक्टेयर जमीन उद्योग विभाग को जल्द हस्तांतरित की जाएगी। कंपनी ने उद्योग विभाग को जमीन हस्तांतरित करने सहमति प्रदान कर दी है। बताया जा रहा है कि कोरबा पूर्व प्लांट की इसी खाली जमीन पर अब एल्युमिनियम पार्क की स्थापना की जाएगी।

CG News: जल्द स्थापित की जाएगी एल्युमिनियम पार्क

छत्तीसगढ राज्य गठन के बाद से ही कोरबा में एल्युमिनियम पार्क स्थापना की मांग होते रही है। समय-समय पर इस मुद्दे पर राजनीतिक बयानबाजी भी सामने आयी। लेकिन एल्युमिनियम पार्क स्थापना के रास्ते जमीन की उपलब्धता नहीं होना शुरुआत से ही एक बड़ी बाधा रही है। पूर्व में पाली के नुनेरा, बालको के ग्राम रोकबहरी और रिसदी में भी जमीन तलाश की गई, लेकिन विवाद और अधिग्रहण की दिक्कतों के कारण प्रोजेक्ट आगे नहीं बढ़ सका।

यही कारण है कि इसे लेकर बात सिर्फ योजना बनाने तक ही सीमित रही। लेकिन अब कोरबा पूर्व प्लांट की खाली पड़ी जमीन उद्योग विभाग को हस्तांतरित करने की सहमति प्रदान करने के बाद जिले में एल्युमिनियम पार्क की स्थापना का मार्ग भी प्रशस्त होते दिख रहा है। क्योंकि इसी जमीन पर जल्द एल्युमिनियम पार्क स्थापना के लिए काम शुरू होने की उम्मीद है।

कोरबा पूर्व प्लांट की खाली जमीन के पास में ही बालको संयंत्र स्थित है। बालको के स्मेल्टर प्लांट में एल्यूमिना तैयार होता है। ऐसे में कोरबा पूर्व प्लांट की खाली जमीन पर एल्यूमिनियम पार्क की स्थापना होने से एल्यूमिनियम से तैयार होने वाले उत्पाद कोरबा में ही आसानी से बन सकेंगे। एक ही जगह पर कई प्रकार के उत्पाद बनाए जा सकेंगे। इसके लिए स्थानीय और बाहरी उद्योग भी कोरबा में संयंत्र लगाने के लिए रुचि लेंगे।

जिला चेम्बर ऑफ कॉमर्स व उद्योग संघ की ओर से वर्षों से कोरबा में एल्युमिनियम पार्क स्थापना की मांग की जा रही है। एल्यूमिनियम पार्क बनने से जहां एल्यूमिनियम सेक्टर के छोटे बड़े उद्योगों को बढ़ावा मिलेगा साथ ही रोजगार के अवसर भी बढ़ेंगे एल्यूमिनियम की खपत विद्युत संयंत्रों के साथ दूसरे क्षेत्रों में भी बढ़ रही है। आफिस बिल्डिंग के निर्माण में भी उपयोग हो रहा है।

उद्योग विभाग को हस्तांतरित करने का प्रस्ताव

CG News: कांच के दरवाजे से लेकर खिडकियां के निर्माण में अब एल्यूमिनियम का उपयोग हो रहा है। रेलवे भी एल्यूमिनियम फैब्रिकेशन व इंजीनियरिंग पार्ट से जुड़े उत्पादों का इस्तेमाल करता है। पैकेजिंग, इलेक्ट्रिकल सामान, वाहनों की बॉडी स्ट्रक्चर, व्हील्स, प्लेन व प्रिंटेड फाइल्स फर्मा व बर्तन प्रोडक्ट तैयार करने में एल्यूमिनियम का उपयोग किया जाता है। इन सेक्टर के उद्योग अधिक संख्या में लग सकेंगे।

छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत उत्पादन कंपनी की स्वामित्व की ग्राम कोहड़िया में कोरबा पूर्व बिजली संयंत्र की चाहर दिवारी के बाहर की लगभग 105 हेक्टेयर भूमि को उद्योग विभाग को हस्तांतरित करने का प्रस्ताव पारित किया गया है। इसमें कहा गया है कि राजस्व विभाग के सत्यापन एवं सीमांकन पश्चात उद्योग विभाग को हस्तांतरित करने के लिए ऊर्जा विभाग की ओर से नजूल अधिकारी कार्यालय कलेक्टर कोरबा को अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी किया जा सकता है। वहीं उत्पादन कंपनी के प्रबंध निदेशक को आगे की कार्रवाई के लिए अधिकृत किया गया है।

