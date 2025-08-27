कोरबा में बनेगा एल्युमिनियम पार्क, पावर कंपनी की 105 हेक्टेयर जमीन उद्योग विभाग को हस्तांतरित

छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत उत्पादन कंपनी की स्वामित्व की ग्राम कोहड़िया में कोरबा पूर्व बिजली संयंत्र की चाहर दिवारी के बाहर की लगभग 105 हेक्टेयर भूमि को उद्योग विभाग को हस्तांतरित करने का प्रस्ताव पारित किया गया है। इसमें कहा गया है कि राजस्व विभाग के सत्यापन एवं सीमांकन पश्चात उद्योग विभाग को हस्तांतरित करने के लिए ऊर्जा विभाग की ओर से नजूल अधिकारी कार्यालय कलेक्टर कोरबा को अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी किया जा सकता है। वहीं उत्पादन कंपनी के प्रबंध निदेशक को आगे की कार्रवाई के लिए अधिकृत किया गया है।