CG News: राजस्व निरीक्षकों की मांगें अनसुनी, पटवारी आज से ऑनलाइन करेंगे काम

इधर, राजस्व निरीक्षकों की ओर से साधन संसाधन की मांग को लेकर ऑनलाइन कार्य का बहिष्कार जारी है। निरीक्षकों का कहना है कि सरकार ने जो सुविधाएं तहसीलदार, नायब तहसील और पटवारियों को दिया है, वह सुविधा राजस्व निरीक्षकों को भी मिलनी चाहिए। राजस्व निरीक्षक ऑफलाइन काम कर रहे हैं, लेकिन ऑनलाइन कार्यों से दूरी बनाकर रखें हैं।