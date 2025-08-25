CG News: राजस्व निरीक्षकों की मांगें अनसुनी, पटवारी आज से ऑनलाइन करेंगे काम

CG News: छत्तीसगढ़ के कोरबा जिले में राजस्व मंत्री से चर्चा के बाद पटवारी संघ ने ऑनलाइन काम का बहिष्कार स्थगित कर दिया है। सोमवार से पटवारी ऑनलाइन काम करेंगे। इसकी जानकारी पटवारी संघ की ओर से दी गई है।
बताया गया कि पटवारियों की मांग पर चर्चा के लिए संघ के प्रतिनिधिमंडल ने प्रदेश के राजस्व मंत्री से मुलाकात किया। साधन संसाधन नहीं होने से ऑनलाइन कार्य के दौरान होने वाली परेशानियों से अवगत कराया। काम के लिए इंटरनेट कनेक्शन और कप्यूटर सहित अन्य सुविधाओं की मांग किया।
राजस्व मंत्री की ओर से सकारात्मक आश्वासन दिया गया। साथ ही ऑनलाइन कार्य के लिए प्रतिमाह पटवारियों को 850 रुपए देने पर सहमति व्यक्त किया। इसके बाद पटवारी संघ ने ऑनलाइन कार्य के बहिष्कार को स्थगित कर दिया है।
सोमवार से पटवारी अपने विभाग से जुड़े सभी ऑनलाइन कार्य करेंगे। इसमें नक्शे का बंटाकन, राजस्व न्यायालयों के लिए प्रतिवेदन और ऑनलाइन होने वाले कार्य शामिल है। पटवारियों ने संघ के बैनर तले साधन संसाधन की मांग को लेकर ऑनलाइन कार्यों का बहिष्कार किया था।
इधर, राजस्व निरीक्षकों की ओर से साधन संसाधन की मांग को लेकर ऑनलाइन कार्य का बहिष्कार जारी है। निरीक्षकों का कहना है कि सरकार ने जो सुविधाएं तहसीलदार, नायब तहसील और पटवारियों को दिया है, वह सुविधा राजस्व निरीक्षकों को भी मिलनी चाहिए। राजस्व निरीक्षक ऑफलाइन काम कर रहे हैं, लेकिन ऑनलाइन कार्यों से दूरी बनाकर रखें हैं।