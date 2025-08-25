Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

कोरबा

CG News: राजस्व निरीक्षकों की मांगें अनसुनी, पटवारी आज से ऑनलाइन करेंगे काम

CG News: कोरबा जिले में राजस्व मंत्री से चर्चा के बाद पटवारी संघ ने ऑनलाइन काम का बहिष्कार स्थगित कर दिया है। सोमवार से पटवारी ऑनलाइन काम करेंगे।

कोरबा

Shradha Jaiswal

Aug 25, 2025

CG News: राजस्व निरीक्षकों की मांगें अनसुनी, पटवारी आज से ऑनलाइन करेंगे काम(photo-patrika)
CG News: राजस्व निरीक्षकों की मांगें अनसुनी, पटवारी आज से ऑनलाइन करेंगे काम(photo-patrika)

CG News: छत्तीसगढ़ के कोरबा जिले में राजस्व मंत्री से चर्चा के बाद पटवारी संघ ने ऑनलाइन काम का बहिष्कार स्थगित कर दिया है। सोमवार से पटवारी ऑनलाइन काम करेंगे। इसकी जानकारी पटवारी संघ की ओर से दी गई है।

बताया गया कि पटवारियों की मांग पर चर्चा के लिए संघ के प्रतिनिधिमंडल ने प्रदेश के राजस्व मंत्री से मुलाकात किया। साधन संसाधन नहीं होने से ऑनलाइन कार्य के दौरान होने वाली परेशानियों से अवगत कराया। काम के लिए इंटरनेट कनेक्शन और कप्यूटर सहित अन्य सुविधाओं की मांग किया।

CG News: पटवारी आज से करेंगे ऑनलाइन काम

राजस्व मंत्री की ओर से सकारात्मक आश्वासन दिया गया। साथ ही ऑनलाइन कार्य के लिए प्रतिमाह पटवारियों को 850 रुपए देने पर सहमति व्यक्त किया। इसके बाद पटवारी संघ ने ऑनलाइन कार्य के बहिष्कार को स्थगित कर दिया है।

सोमवार से पटवारी अपने विभाग से जुड़े सभी ऑनलाइन कार्य करेंगे। इसमें नक्शे का बंटाकन, राजस्व न्यायालयों के लिए प्रतिवेदन और ऑनलाइन होने वाले कार्य शामिल है। पटवारियों ने संघ के बैनर तले साधन संसाधन की मांग को लेकर ऑनलाइन कार्यों का बहिष्कार किया था।

राजस्व निरीक्षकों का आंदोलन जारी

इधर, राजस्व निरीक्षकों की ओर से साधन संसाधन की मांग को लेकर ऑनलाइन कार्य का बहिष्कार जारी है। निरीक्षकों का कहना है कि सरकार ने जो सुविधाएं तहसीलदार, नायब तहसील और पटवारियों को दिया है, वह सुविधा राजस्व निरीक्षकों को भी मिलनी चाहिए। राजस्व निरीक्षक ऑफलाइन काम कर रहे हैं, लेकिन ऑनलाइन कार्यों से दूरी बनाकर रखें हैं।

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

cg news

शहर की खबरें:

रायपुर न्यूज़

अंबिकापुर न्यूज़

बिलासपुर न्यूज़

भिलाई न्यूज़

जगदलपुर न्यूज़

Published on:

25 Aug 2025 03:45 pm

Hindi News / Chhattisgarh / Korba / CG News: राजस्व निरीक्षकों की मांगें अनसुनी, पटवारी आज से ऑनलाइन करेंगे काम

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Asia Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.