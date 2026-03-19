CG News: दीपका खदान में निजी कंपनी के ड्राइवर की मौत पर भड़का आक्रोश, काम बंद… मुआवजा और रोजगार की मांग

मृतक के परिजनों और साथी कर्मचारियों के विरोध प्रदर्शन के बीच दोपहर करीब तीन बजे कंपनी प्रबंधन के लोगों के साथ चर्चा के दौरान मृतक के परिजनों को 2 लाख रुपए की आर्थिक सहायता और मृतक के आश्रित को रोजगार, बच्चे की पढ़ाई व परिवार का सहयोग का आश्वासन दिया गया, तब जाकर मामला शांत हुआ। वहीं कलिंगा कंपनी के जीएम विकास दुबे की ओर से इस दौरान यह सुझाव भी दिया गया कि कंपनी के किसी मजदूर के साथ ऐसी किसी घटना की स्थिति में कंपनी के सभी स्टाफ से एक-एक हजार रुपए इक्कठा कर कर्मचारी के प्रभावित परिवार को आर्थिक सहयोग प्रदान करेंगे।