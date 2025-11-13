CG News: गाड़ियों की पार्किंग को लेकर तहसीलदारों पर हमला, 4 आरोपी चढ़े पुलिस के हत्थे

हालांकि पुलिस इस मामले में जांच कर रही है। मंगलवार की रात को दीपका तहसीलदार अमित केरकेट्टा और हरदीबाजार के तहसीलदार अभिजीत राजभानु आदर्श नगर में पटवारी त्रिलोक सोनवानी के बुलाने पर सेलून के पास पहुंचे थे। इसी दौरान पार्किंग को लेकर विवाद और तहसीलदारों के साथ मारपीट की घटना को अंजाम दिया गया। राजस्व विभाग के अधिकारियों के साथ इस तरह से मारपीट की घटना के बाद राजस्व विभाग के दूसरे अधिकारियों में घटना को लेकर नाराजगी देखी गई और आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग भी की गई है।