CG News: गाड़ियों की पार्किंग को लेकर तहसीलदारों पर हमला, 4 आरोपी चढ़े पुलिस के हत्थे

तहसीलदारों के साथ मारपीट (photo source- Patrika)
CG News: कोरबा जिले के कुसमुंडा क्षेत्र में देर रात कार पार्किंग को लेकर हुए विवाद में दो तहसीलदार के साथ मारपीट की घटना सामने आई है। पुलिस ने मामले में अपराध दर्ज कर जांच शुरू कर दी है और चार संदेहियों को हिरासत में लिया है। घटना को लेकर कनिष्ठ प्रशासनिक सेवा संघ छत्तीसगढ़ ने नाराजगी जाहिर की है। संघ के प्रदेश अध्यक्ष केके लहरे ने कहा कि राजस्व अधिकारियों के साथ मारपीट करने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। उन्होंने सुरक्षा की भी मांग की है।
कोयलांचल क्षेत्र दीपका और हरदीबाजार के तहसीलदारों के साथ लगभग एक दर्जन युवकों ने कुसमुंडा में मारपीट की है। इससे दोनों तहसीलदारों के सिर और शरीर के अन्य अंगों में गंभीर चोट आई है। बुधवार की सुबह उनका मुलाहिजा कराया गया। सिर पर गंभीर चोट की वजह से सिटी स्कैन भी कराया गया। बताया जा रहा है वाहन की पार्किंग को लेकर विवाद और मारपीट हुआ है।
हालांकि पुलिस इस मामले में जांच कर रही है। मंगलवार की रात को दीपका तहसीलदार अमित केरकेट्टा और हरदीबाजार के तहसीलदार अभिजीत राजभानु आदर्श नगर में पटवारी त्रिलोक सोनवानी के बुलाने पर सेलून के पास पहुंचे थे। इसी दौरान पार्किंग को लेकर विवाद और तहसीलदारों के साथ मारपीट की घटना को अंजाम दिया गया। राजस्व विभाग के अधिकारियों के साथ इस तरह से मारपीट की घटना के बाद राजस्व विभाग के दूसरे अधिकारियों में घटना को लेकर नाराजगी देखी गई और आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग भी की गई है।
फिलहाल पुलिस ने चार आरोपियों को हिरासत में लिया है और आगे की जांच कर रही है। बताया जा रहा है कि तहसीलदारों के साथ मारपीट की घटना को अंजाम देने कुछ आरोपी आदर्श नगर क्षेत्र के ही हैं। पुलिस उनकी तलाश में जुटी हुई है। इस मामले में कनिष्ठ प्रशासनिक सेवा संघ ने भी गंभीरता से लिया है और सुरक्षा की मांग की है।
CG News: तहसीलदार अभिजीत और अमित के साथ कुसमुंडा में कुछ युवकों ने मारपीट की घटना को अंजाम दिया है, जिससे तहसीलदारों को चोट आई है। इस मामले में अपराध दर्ज करते हुए कुछ संदेहियों को गिरफ्तार कर लिया गया है, बाकी लोगों की तलाश की जा रही है। जांच जारी है, आगे वैधानिक कार्रवाई की जाएगी: नीतिश ठाकुर, एएसपी कोरबा
तहसीलदार और तहसीलदारों के संगठन, कनिष्ठ प्रशासनिक सेवा संघ छत्तीसगढ़ के प्रांत अध्यक्ष केके लहरे ने बताया कि हमारे तहसीलदार साथियों के साथ कुसमुंडा में मारपीट की गई है। हरदीबाजार में कोयला खदान के विस्तार के लिए जमीनों का अधिग्रहण किया जाना है। कुसमुंडा के एक सैलून संचालक की जमीन भी अधिग्रहित हो रही है। इसके अधिग्रहण को लेकर कुछ बातें स्पष्ट करनी थी।
इसलिए रात को जब दोनों तहसीलदार खदान इलाके का सर्वे कर वापस लौट रहे थे, तब स्थानीय निवासी पटवारी को भी बुलाया और सैलून वाले से वह बातचीत कर रहे थे। जमीन संबंधी मामले की चर्चा हो रही थी। इसी दौरान गाड़ी की पार्किंग को लेकर कुछ असामाजिक तत्वों ने तहसीलदारों से विवाद किया और बुरी तरह से मारपीट की। जिससे उन्हें गंभीर चोट आई है। मोबाइल और कुछ सामान भी गायब हैं। पहले भी हमने तहसीलदारों कोसुरक्षा प्रदान करने की मांग की थी।
