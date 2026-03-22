CG Road Accident: तेज रफ्तार वैन ने स्कूटी को मारी जोरदार टक्कर, 5 साल की बच्ची की मौत, अन्य घायल

परिवार के सदस्य बच्ची को लेकर बिलासपुर जा रहे थे। रास्ते में बच्ची ने दम तोड़ दिया। वही घटना में घायल वृंदा, उसकी पत्नी पूनम और बेटी नव्या को प्राथमिक इलाज के बाद अस्पताल से छुट्टी दे दी गई है। घटना से परिवार का रो-रोकर बुरा हाल है। पेशे से परमेश्वर मछली बेचने का काम करता है। परमेश्वर के पड़ोस में एक दुबे परिवार रहता है। पड़ोसी वृंदा की स्कूटी पर पूनम अपने दो बच्चों को लेकर पाली शिव मंदिर चौक की ओर पहुंची थी। इस बीच शाम करीब सात बजे वैन ने ठोकर मार दिया। घटना की सूचना पर आसपास के लोग बड़ी संख्या में एकत्र हो गए थे।