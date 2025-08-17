CG Road Accident: कार की ठोकर से घायल पश्चिम बंगाल के दोनों मजदूर की मौत, चालाक पर FIR दर्ज

उन्हें गंभीर चोटें आई। घायलाें को पास के अस्पताल पहुंचाया गया। यहां से हायर सेंटर रेफर किया गया। इलाज के दौरान बिलासपुर अपोलो में हसीबुल शाह की मौत हो गई। जबकि घायल सुल्तान को लेकर परिवार के सदस्य पश्चिम बंगाल कोलकता चले गए थे। सुल्तान को कोलकता के पीजीआई हॉस्पिटल में भर्ती किया गया था। इलाज के दौरान सुल्तान की ने भी दम तोड़ दिया।