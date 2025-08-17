Patrika LogoSwitch to English

कोरबा

CG Road Accident: कार की ठोकर से घायल पश्चिम बंगाल के दोनों मजदूर की मौत, चालाक पर FIR दर्ज

CG Road Accident: कोरबा जिले में पिछले हफ्ते वीआईपी रोड पर अंधरीकछार के पास कार की ठोकर से घायल दो मजदूरों ने इलाज के दौरान दम तोड़ दिया। दोनों पश्चिम बंगाल के मूल निवासी थे।

कोरबा

Shradha Jaiswal

Aug 17, 2025

CG Road Accident: कार की ठोकर से घायल पश्चिम बंगाल के दोनों मजदूर की मौत, चालाक पर FIR दर्ज(photo-patrika)

CG Road Accident: छत्तीसगढ़ के कोरबा जिले में पिछले हफ्ते वीआईपी रोड पर अंधरीकछार के पास कार की ठोकर से घायल दो मजदूरों ने इलाज के दौरान दम तोड़ दिया। दोनों पश्चिम बंगाल के मूल निवासी थे। अस्थाई तौर पर कोरबा के रामसागरपारा में रहकर काम करते थे। मृतकों में हसीबुल शाह (50 ) और सुल्तान शाह (30 ) शामिल है।

घटना पिछले हते रविवार की है। हसीबुल और सुल्तान रोजी मजदूरी कर रविवार की शाम बाइक से रामसागरपारा लौट रहे थे। इस बीच रास्ते में तानसेन चौक से सीएसईबी चौक के बीच विद्युत गृह स्कूल मोड़ पर विपरित दिशा से आ रही तेज रतार कार ने बाइक को टक्कर मार दिया। दोनों मजदूर हवा में उछलकर सड़क पर गिर गए।

CG Road Accident: वीआईपी रोड पर हुई थी घटना

उन्हें गंभीर चोटें आई। घायलाें को पास के अस्पताल पहुंचाया गया। यहां से हायर सेंटर रेफर किया गया। इलाज के दौरान बिलासपुर अपोलो में हसीबुल शाह की मौत हो गई। जबकि घायल सुल्तान को लेकर परिवार के सदस्य पश्चिम बंगाल कोलकता चले गए थे। सुल्तान को कोलकता के पीजीआई हॉस्पिटल में भर्ती किया गया था। इलाज के दौरान सुल्तान की ने भी दम तोड़ दिया।

दोनों मजदूरों के परिचित ने शनिवार को सिविल लाइन थाना में सूचना दिया। इसमें हसीबुल और सुल्तान के मौत की जानकारी दी। जिस दिन घटना हुई दोनों मजदूर कोरबा नगर निगम साकेत भवन स्थित सभागार में फर्नीचर का काम कर घर लौट रहे थे। इधर, पुलिस का कहना है कि कार को जब्त किया गया था। केस दर्जकर जांच की जाएगी।

Published on:

17 Aug 2025 03:51 pm

Hindi News / Chhattisgarh / Korba / CG Road Accident: कार की ठोकर से घायल पश्चिम बंगाल के दोनों मजदूर की मौत, चालाक पर FIR दर्ज

