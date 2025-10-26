Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

Women's World Cup 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

कोरबा

CG School Book Bank: अब स्कूलों में खुलेंगे बुक बैंक, शिक्षा विभाग ने जारी किए निर्देश

CG School Book Bank: बच्चों द्वारा इस्तेमाल की गई पुरानी किताबें शिक्षा सत्र समाप्त होने पर वापस ली जाएंगी और जिनकी स्थिति ठीक होगी, उन्हें स्कूलों में सुरक्षित रखा जाएगा।

2 min read
Google source verification

कोरबा

image

Laxmi Vishwakarma

Oct 26, 2025

CG School Book Bank (Photo source- Patrika)

CG School Book Bank (Photo source- Patrika)

CG School Book Bank: बच्चों द्वारा इस्तेमाल की गई पुरानी पुस्तकों के सदुपयोग पर शिक्षा विभाग काम कर रहा है। सरकारी स्कूलों में इस सत्र से बुक बैंक की स्थापना की जाएगी। अब स्कूल में अध्ययरत बच्चों को बांटी गई पाठ्य पुस्तकों को शिक्षा सत्र समाप्त होने पर वापस ले लिया जाएगा और इनमें से कटी-फटी किताबों को अलग कर, जो किताबें दोबारा इस्तेमाल लायक होंगी, उन्हें स्कूलों में ही सुरक्षित रखा जाएगा।

नया शिक्षा सत्र शुरू होने पर नई किताबें स्कूलों तक समय पर नहीं पहुंच पाएगी तब शिक्षक बुक बैंक की इन्हीं किताबों से बच्चों को पढ़ाएंगे। इस व्यवस्था का शिक्षा सत्र 2025-26 से ही लागू किया जाएगा। इस संबंध में लोक शिक्षण संचालनालय रायपुर ने सभी संयुक्त संचालक और जिला शिक्षा अधिकारी को आदेश जारी कर दिया है। बुक बैंक की स्थापना फिलहाल कक्षा पहली से लेकर कक्षा दसवीं तक के लिए लागू होगी।

CG School Book Bank: बुक बैंक की योजना

शालाओं में कक्षा पहली से लेकर दसवीं तक बच्चों को छत्तीसगढ़ पाठ्यपुस्तक और एनसीईआरटी पाठयक्रम की पुस्तकें नि:शुल्क रूप से बांटी जाती है। बुक बैंक की स्थापना के पीछे प्रमुख वजह यह भी है कि अक्सर शिक्षा सत्र शुरू होने के बाद भी स्कूलों तक पाठ्यपुस्तकें समय पर नहीं पहुंच पाती। शिक्षकों के सामने बच्चों को अध्यापन करानें में दिक्कतें आती है। बिना किताबों के बच्चों को पढ़ाना संभव नहीं हो पता, जिसके कारण ही बुक बैंक की योजना पर काम किया जा रहा है।

स्कूल में बुक बैंक स्थापित करने की जिम्मेदारी संस्था प्रमुख की होगी। संस्था प्रमुख के निर्देशन पर ही स्कूल के शिक्षक बच्चों को बांटी गई पाठ्यपुस्तकों को सुरक्षित और संभालकर इस्तेमाल करने के लिए प्रेरित करेंगे। वार्षिक परीक्षा पूर्ण होने के बाद बच्चों से कक्षावार और विषयवार पुस्तकों को संस्था में वापस लेना होगा और उसे सुरक्षित रखना होगा।

बच्चों को बांटा जाएगा सुरक्षित किताबें

वहीं नए शिक्षा सत्र में स्कूल खुलने के उपरांत नई किताबों की अनुपलब्धता से बुक बैंक में रखी किताबों को बच्चों में बांटना होगा, ताकि बच्चे किताबों से पढ़ाई कर सकें और किताबों की कमी की वजह से पढ़ाई प्रभावित न हो। वार्षिक परीक्षा के बाद वितरित सभी पाठ्यपुस्तकों को कक्षावार एकत्र किया जाएगा।

CG School Book Bank: इस बात का खासतौर पर ध्यान रखा जाएगा कि कटी-फटी व अनुपयोगी किताबों को छांटकर अच्छी किताबों को पुन: सुरक्षित रखा जाए। नए शिक्षा सत्र में नवीन पाठ्यपुस्तकें पहुंचने में विलंब की स्थिति में बुक बैंक में रखी सुरक्षित किताबों को आवश्यकता के अनुसार बच्चों को बांटा जाएगा।

टीपी उपाध्याय, डीईओ कोरबा: स्कूलों में बुक बैंक की स्थापना को लेकर आदेश मिला है। इस पर काम शुरू किया जा रहा है। बुक बैंक का एक लाभ यह भी होगा कि किसी भी स्तर पर बच्चों की पढ़ाई बाधित नहीं होगी। बच्चों में यह परंपरा भी विकसित किया जाएगा कि वह किताबों को सुरक्षित और अपने पास सहेजकर रखें ताकि अगले वर्ष यह अन्य छात्रों के काम आ सके।

ये भी पढ़ें

Birla Open Mind School: बिरला ओपन माइंड स्कूल पर लगा 1 लाख रुपए का जुर्माना, PMO में हुई थी शिकायत, अधिक रेट में बेची किताबें और ड्रेस
अंबिकापुर
Birla Open Mind School

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

रायपुर न्यूज़

अंबिकापुर न्यूज़

बिलासपुर न्यूज़

भिलाई न्यूज़

जगदलपुर न्यूज़

Published on:

26 Oct 2025 02:19 pm

Hindi News / Chhattisgarh / Korba / CG School Book Bank: अब स्कूलों में खुलेंगे बुक बैंक, शिक्षा विभाग ने जारी किए निर्देश

बड़ी खबरें

View All

कोरबा

छत्तीसगढ़

ट्रेंडिंग

CG News: सरकारी कार्यालयों में छुट्टियों का सिलसिला जारी, जनता के काम ठप

अधिकारियों और कर्मचारियों की मौज (Photo source- Patrika)
कोरबा

Elephant Attack: हाथियों का आतंक जारी… 9 गांवों के 54 किसानों की फसल चौपट, प्रशासन अलर्ट मोड पर

हाथियों ने फिर रौंदी किसानों की फसल (Photo source- Patrika)
कोरबा

PM Suryaghar Yojana: डेढ़ लाख उपभोक्ताओं में सिर्फ 1300 ने किया आवेदन, सब्सिडी का खेल बना रहस्य! जानें…

PM Suryaghar Yojana (Photo source- Patrika)
कोरबा

Chhattisgarh crime: युवकों ने ट्रांसपोर्टर की छाती पर तानी बंदूक, ट्रेलर में आग लगाने की दी धमकी, फिर…

ट्रांसपोर्टर ने बताई दहशत की दास्तां (Photo source- Patrika)
कोरबा

तापमान में गिरावट का सिलसिला जारी, पड़ेगी कड़ाके की ठंड, छाने लगा कोहरा

Korba weather update (Photo source- Patrika)
कोरबा
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Women's World Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.