CG Weather Update: दो दिनों के भीतर 25.8 मिमी हुई औसत वर्षा, अब भी रुक-रुक कर बारिश जारी..

शनिवार को सुबह से आसमान में बादल छाए रहे। लगभग 10.30 बजे झमाझम बारिश हुई। इस दौरान लोग जहां-तहां रुक गए और बारिश थमने का इंतजार करते रहे। लगभग एक घंटे बाद बारिश कम हुई। इस दौरान शहरी क्षेत्र के टीपी नगर, पावर हाउस रोड, सीतामणी, अमरैय्यापारा सहित कई इलाके में जलजमाव की स्थिति निर्मित हुई। इसके बाद शाम को मौसम ने एक बार फिर करवट ली और आसमान में काली घटा छा गई। कुछ देर बाद झमाझम बारिश शुरू हो गई। रुक-रुककर हो रही बारिश ने लोगाें की परेशानी बढ़ा दी है।