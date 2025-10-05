Patrika LogoSwitch to English

कोरबा

CG Weather Update: दो दिनों के भीतर 25.8 मिमी हुई औसत वर्षा, अब भी रुक-रुक कर बारिश जारी..

CG Weather Update: कोरबा जिले में दो दिनों से हो रही रुक-रुककर बारिश के बीच 25.8 मिमी औसत वर्षा दर्ज की गई है। शनिवार को 9.9 मिमी वर्षा हुई है।

2 min read

कोरबा

image

Shradha Jaiswal

Oct 05, 2025

CG Weather Update: दो दिनों के भीतर 25.8 मिमी हुई औसत वर्षा, अब भी रुक-रुक कर बारिश जारी..(photo-patrika)

CG Weather Update: दो दिनों के भीतर 25.8 मिमी हुई औसत वर्षा, अब भी रुक-रुक कर बारिश जारी..(photo-patrika)

CG Weather Update: छत्तीसगढ़ के कोरबा जिले में दो दिनों से हो रही रुक-रुककर बारिश के बीच 25.8 मिमी औसत वर्षा दर्ज की गई है। शनिवार को 9.9 मिमी वर्षा हुई है। वहीं एक दिन पहले 15.9 मिमी वर्षा दर्ज की गई थी। मौसम विभाग ने दो से तीन दिनों तक इसी तरह का मौसम रहने का अनुमान लगाया है। प्रदेश में तीन तरह के द्रोणिका और चक्रवाती सिस्टम सक्रिय है। इसका असर कोरबा जिले में भी पड़ रहा है। इससे दो दिनों से रुक-रुक कर झमाझम बारिश हो रही है।

CG Weather Update: मिनीमाता बांगो बांध में तेजी से आ रहा पानी

शनिवार को सुबह से आसमान में बादल छाए रहे। लगभग 10.30 बजे झमाझम बारिश हुई। इस दौरान लोग जहां-तहां रुक गए और बारिश थमने का इंतजार करते रहे। लगभग एक घंटे बाद बारिश कम हुई। इस दौरान शहरी क्षेत्र के टीपी नगर, पावर हाउस रोड, सीतामणी, अमरैय्यापारा सहित कई इलाके में जलजमाव की स्थिति निर्मित हुई। इसके बाद शाम को मौसम ने एक बार फिर करवट ली और आसमान में काली घटा छा गई। कुछ देर बाद झमाझम बारिश शुरू हो गई। रुक-रुककर हो रही बारिश ने लोगाें की परेशानी बढ़ा दी है।

मौसम विभग ने आने वाले दो से तीन दिन इसी तरह का मौसम रहने का अनुमान लगाया है। इधर कोरबा जिले के साथ ही कोरिया जिले में भी रुक-रुक कर बादल के बरसने का सिलसिला जारी है। इससे कोरबा में स्थित बांगो बांध में पानी की आवक तेज हो गई है। इसी मानसून सीजन में यह तीसरी बार है, जब बांध के निर्धारित क्षमता से लगभग 91 फीसदी तक पानी भर गया। विभाग ने एक बार फिर बांध को खोलने की तैयारी की है।

बांगो बांध का गेट तीसरी बार खोलने की तैयारी, प्रशासन अलर्ट

जलग्रहण क्षेत्र में बारिश हो रही है। इसका असर बांगो बांध के जलभराव पर पड़ रहा है। एक बार फिर बांध का जलस्तर 90.71 फीसदी यानी 358.10 मीटर पर पहुंच गया है। क्षमता का 92 फीसदी तक भराव होने से बांध के गेट खोलने की बात कही जा रही है। जल संसाधन विभाग ने बताया कि शनिवार शाम छह बजे तक मिनीमाता बांगो बांध का जलस्तर 358.10 मीटर एवं जलभराव 90.71 प्रतिशत हो गया था।

बांध का जलस्तर एवं जल की आवक लगातार बढ़ रही है। जलभराव 92 प्रतिशत के आसपास होने पर या जल की आवक होने पर मिनीमाता बांगो बांध के गेट फिर से खोलने की तैयारी है। इस साल यह तीसरी बार होगा, जब बांध के गेट खोले जाएंगे। उन्होंने बांध एवं नदी के समीप इलाकों से चल अचल परिसंपत्तियों को हटाने के लिए ग्रामीण क्षेत्रों में मुनादी कराई जा रही है।

जिले में 24 घंटे में हुई 9.9 मिमी वर्षा

तहसील वर्षा (मिमी में)

अजगरबहार 11.0

कोरबा 13.0

बरपाली 09.5

कटघोरा 08.8

दीपका 25.2

दर्रे 20.4

पाली 10.2

हरदीबाज़ार 05.4

पोडी उपरोड़ा 11.4

पसान 04.0

कुल औसत वर्ष 09.9

बांध का जलस्तर 90.71 प्रतिशत यानि 358.10 मीटर तक पहुँच गया है। नवीनतम स्थापित क्षमता का 92 फीसदी के करीब होने पर बांध के गेट खोले जाएंगे।

