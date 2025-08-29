जिले में पहली बार पकड़े गए चरस के तस्कर, रोटी बनाकर खपाने का कर रहे थे प्रयास

Charas smuggler arrested: अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक नीतिश ठाकुर के अनुसार आरोपियों की तलाशी के दौरान पुलिस ने तीन नग चरस (16.8 ग्राम चपाती के रूप में), चरस बिक्री का लेखा-जोखा दर्ज एक डायरी, रोलिंग पेपर तथा फिल्टर टिप जैसा आपत्तिजनक सामान बरामद किया है। इस मामले में थाना सिविल लाइन में अपराध क्रमांक 524 /2025 धारा 21(बी) एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज कर आरोपियों को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया गया।