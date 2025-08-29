Patrika LogoSwitch to English

कोरबा

जिले में पहली बार पकड़े गए चरस के तस्कर, रोटी बनाकर खपाने का कर रहे थे प्रयास

Charas smuggler arrested: चरस तस्करी में संलिप्त दो आरोपियों को 16.8 ग्राम चरस के साथ गिरफ्तार किया है। पुलिस को टीपी नगर क्षेत्र में चरस की अवैध बिक्री की सूचना मिली थी।

कोरबा

Laxmi Vishwakarma

Aug 29, 2025

पहली बार पकड़े गए चरस के तस्कर (Photo source- Patrika)
पहली बार पकड़े गए चरस के तस्कर (Photo source- Patrika)

Charas smuggler arrested: कोरबा जिले को नशे के चंगुल से मुक्त कराने और नशे के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के कोरबा पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। जिले में पहली बार चरस के तस्कर गिरफ्तार हुए हैं, जो रोटी बनाकर इसे खाने का प्रयास कर रहे थे।

पिछले सप्ताह बनारस से नशीले पदार्थ की तस्करी मामले में आरोपी सहित 18 हजार 965 नशीले टैबलेट जब्त किया गया था। इसके बाद कोरबा पुलिस ने नशे के खिलाफ एक और बड़ी कार्रवाई की है। चरस तस्करी में संलिप्त दो आरोपियों को 16.8 ग्राम चरस के साथ गिरफ्तार किया है। पुलिस को टीपी नगर क्षेत्र में चरस की अवैध बिक्री की सूचना मिली थी।

सूचना पर नशे के खिलाफ त्वरित कार्रवाई करते हुए पुलिस टीम ने 2 आरोपियों को उनके ठिकानों से दबिश दी और उन्हें रंगे हाथ पकड़ा। गिरफ्तार किए गए आरोपियों का नाम कुणाल सलुजा (24 वर्ष) और तुषार लालवानी है। दोनों ट्रांसपोर्ट नगर के निवासी हैं।

Charas smuggler arrested: अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक नीतिश ठाकुर के अनुसार आरोपियों की तलाशी के दौरान पुलिस ने तीन नग चरस (16.8 ग्राम चपाती के रूप में), चरस बिक्री का लेखा-जोखा दर्ज एक डायरी, रोलिंग पेपर तथा फिल्टर टिप जैसा आपत्तिजनक सामान बरामद किया है। इस मामले में थाना सिविल लाइन में अपराध क्रमांक 524 /2025 धारा 21(बी) एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज कर आरोपियों को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया गया।

Updated on:

29 Aug 2025 03:22 pm

Published on:

29 Aug 2025 03:21 pm

Hindi News / Chhattisgarh / Korba / जिले में पहली बार पकड़े गए चरस के तस्कर, रोटी बनाकर खपाने का कर रहे थे प्रयास

