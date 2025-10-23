Patrika LogoSwitch to English

कोरबा

परिवार में मातम… परसाखोला वॉटरफॉल में हुई दर्दनाक मौत, ऑटो बुकिंग कर मनाने आए थे पिकनिक

Chhattisgarh news: दुर्ग से दोस्तों के साथ पिकनिक मनाने आए 23 वर्षीय आशीष सिंह परसाखोला वॉटरफॉल में स्नान करते समय डूब गया।

2 min read

कोरबा

image

Laxmi Vishwakarma

Oct 23, 2025

परसाखोला वॉटरफॉल में दर्दनाक मौत (Photo source- Patrika)

परसाखोला वॉटरफॉल में दर्दनाक मौत (Photo source- Patrika)

Chhattisgarh news: दुर्ग से दोस्तों के साथ पिकनिक मनाने पहुंचा एक युवक परसाखोला में डूब गया, उसकी मौत हो गई। गोताखोरों ने स्थानीय लोगों की मदद से शव को बरामद कर लिया। शव को कोरबा मेडिकल कॉलेज अस्पताल की मर्च्यूरी में रखा गया है। युवक के मौत की सूचना से परिवार में मातम पसरा है। प्रारंभिक जानकारी के अनुसार रविवार को दुर्ग में विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने वाले युवक-युवती ट्रेन से कोरबा पहुंचे। यहां से उन्होंने दो ऑटो को बुक किया।

Chhattisgarh news: युवक-युवतियों के बीच चीख-पुकार

ऑटो पर बैठकर युवक-युवतियों का समूह परसाखोला गया। दिन भर उन्होंने अलग-अलग स्थान पर घुमा, प्राकृतिक वातावरण को देखा। शाम करीब 4 बजे कुछ युवकों की इच्छा परसाखोला के जलाशय में स्नान करने की हुई। इसमें 23 साल का आशीष सिंह भी शामिल था। आशीष अपने दोस्तों के साथ परसाखोला के वाटरफॉल में स्नान के लिए उतर गया। इसी दौरान आशीष का संतुलन बिगड़ गया और वह गहरे पानी में समा गया।

कुछ क्षण तक जब आशीष उपर नहीं आया तो पास में खड़े दोस्तों को संदेह हुआ। उन्होंने आसपास आशीष की खोजबीन की, लेकिन वह नहीं मिला। दोस्तों के बीच चीख-पुकार मच गई। आवाज सुनकर पास में खडे़ लोग पहुंचे। जानकारी मिलते ही गांव के लोग भी मौके पर आए। उन्होंने आशीष को खोजने का प्रयास किया लेकिन आशीष का शरीर परसाखोला वॉटरफॉल के पास एक बड़े गड्ढे में फंस गया था। उसकी खोजबीन के लिए गोताखोरों को बुलाया गया।

स्थानीय लोगों की मदद से गोताखोरों ने आशीष के शव को पानी से बाहर निकाला। परसाखोला में अपने दोस्त का शव देखकर युवक-युवतियों के बीच चीख-पुकार मच गया। पुलिस ने शव को कोरबा मेडिकल कॉलेज अस्पताल के मर्च्यूरी में रखा है। पुलिस का कहना है कि घटना की सूचना आशीष के माता-पिता को दी गई है। उनके कोरबा पहुंचने पर कानूनी कार्यवाही के बाद शव परिजनों को सौंपा जाएगा।

ओडिशा का रहने वाला है मृतक, दुर्ग में कर रहा था कोचिंग

Chhattisgarh news: मृतक आशीष सिंह मूलत: ओड़िसा के रायगढ़ा का रहने वाला है। वह दुर्ग में रहकर एक इंग्लिश स्पोकिंग कोचिंग में पढ़ाई करता था। रविवार को आशीष अपने दोस्तों के साथ दुर्ग से कोरबा पहुंचा था। बताया जाता है कि कोरबा में रहने वाले आशीष के दोस्तों ने उसे परसाखोला वॉटरफॉल के बारे में बताया था।

इसे देखने के लिए आशीष उत्साहित था। लेकिन उसे परसाखोला के पास स्थित पानी से भरे खोह का अंदाजा नहीं था। स्नान के दौरान वह गहरे पानी में समा गया। यह घटना ऐसे समय में हुई है जब आशीष का परिवार अपने घर में दीपावली की तैयारी कर रहा था। घटना ने परिवार की खुशियां छीन ली है। उसके घर में मातम पसरा है।

Published on:

23 Oct 2025 01:49 pm

Hindi News / Chhattisgarh / Korba / परिवार में मातम… परसाखोला वॉटरफॉल में हुई दर्दनाक मौत, ऑटो बुकिंग कर मनाने आए थे पिकनिक

कोरबा

छत्तीसगढ़

गुलाबी ठंड ने दी दस्तक… मौसम हुआ सुहाना, सुबह-शाम छा रही हल्की धुंध, जानें मौसम अपडेट

गुलाबी ठंड की दस्तक से मौसम हुआ सुहाना (Photo source- Patrika)
कोरबा

Retired Employees Rules: कोल पेंशनर्स के लिए अब डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट अनिवार्य, मंत्रालय ने जारी किए निर्देश

Retired Employees Rules (Photo source- Patrika)
कोरबा

Big Incident: पिकनिक मनाने गया युवक पानी में डूबा, मौत से मचा कोहराम, ओडिशा का रहने वाला था मृतक

मौत (Photo source- Patrika)
कोरबा

CG Winter News: गुलाबी ठंड की दस्तक से मौसम हुआ सुहाना, सुबह-शाम बढ़ी ठिठुरन, जानें IMD का ताजा अपडेट

Weather Update
कोरबा

CG Accident News: बिजली के खंभे से टकराकर मकान में घुसा तेज रफ्तार वाहन, वृद्ध महिला बाल-बाल बची…

कोरबा
