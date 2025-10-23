परिवार में मातम… परसाखोला वॉटरफॉल में हुई दर्दनाक मौत, ऑटो बुकिंग कर मनाने आए थे पिकनिक

Chhattisgarh news: दुर्ग से दोस्तों के साथ पिकनिक मनाने पहुंचा एक युवक परसाखोला में डूब गया, उसकी मौत हो गई। गोताखोरों ने स्थानीय लोगों की मदद से शव को बरामद कर लिया। शव को कोरबा मेडिकल कॉलेज अस्पताल की मर्च्यूरी में रखा गया है। युवक के मौत की सूचना से परिवार में मातम पसरा है। प्रारंभिक जानकारी के अनुसार रविवार को दुर्ग में विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने वाले युवक-युवती ट्रेन से कोरबा पहुंचे। यहां से उन्होंने दो ऑटो को बुक किया।