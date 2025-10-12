Waterfall incident: Video: मैनपाट के टाइगर प्वाइंट वाटरफॉल में फिसलकर गिरा युवक, चट्टानों से टकराकर हुई मौत

अंबिकापुर। छत्तीसगढ़ के शिमला के नाम से विख्यात मैनपाट के टाइगर प्वाइंट में रविवार की दोपहर एक बड़ा हादसा हो गया। टाइगर प्वाइंट वाटरफॉल में एक युवक फिसलकर गिर (Waterfall incident) गया। चट्टानों से टकराने के कारण उसकी मौके पर ही मौत हो गई। वहीं युवक को गिरते देख वहां मौजूद लोगों के बीच अफरा-तफरी मच गई। सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और शव निकालने का काम शुरु किया। मृत युवक की मानसिक स्थिति ठीक नहीं बताई जा रही है।