मौसम में बड़ा बदलाव! सर्द हवाओं ने बढ़ाई ठंड की दस्तक, बाजारों में गरम कपड़ों की रौनक

Chhattisgarh Weather: शनिवार को बदली की वजह से अधिकतम तापमान में 29 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया है। वहीं न्यनूतम तापमान 22 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। इधर मौसम में बदलाव के बीच ठंड के कपडे़ के बाजार सजकर तैयार हो गए हैं। शहरी क्षेत्र के पावर हाउस रोड, घंटाघर रोड, टीपी नगर सहित अन्य क्षेत्रों में स्वेटर, टोपी, ग्लब्स, कंबल सहित अन्य स्थानों पर गरम कपडे़ की दुकान लग चुकी है।