रोजगार-मुआवजे की मांग पर प्रदर्शन कर रहे भूविस्थापितों पर CISF ने बरसाए डंडे, 4 घायल… जवानों पर कार्यवाही की मांग

एसईसीएल के गेवरा खदान से प्रभावित भूविस्थापितों के रोजगार,मुआवजा,पुनर्वास और अन्य समस्याओं के निराकरण की मांग को लेकर अखिल भारतीय किसान सभा से संबद्ध छत्तीसगढ़ किसान सभा ने गुरुवार को गेवरा खदान बंद का ऐलान किया था। इसी कड़ी में गुरुवार की सुबह करीब 8 बजे किसान सभा के नेतृत्व में बड़ी संख्या में भूविस्थापित गेवरा खदान पहुंचे। भू-विस्थापित खदान में विरोध प्रदर्शन कर रहे थे। सुबह करीब 10 बजे मौके पर ही उपस्थित एसईसीएल के अधिकारी भू विस्थापितों को चर्चा के लिए बुला रहे थे। मौके पर बड़ी संख्या में सीआईएसएफ के जवान तैनात थे।