बुका-सतरेंगा पर्यटन को लेकर CM की बड़ी घोषणा, दो महीने में तैयार होगा मास्टर प्लान… जानें क्या होगा खास!

बुका, सतरेंगा को बड़े पैमाने पर पर्यटन स्थल के तौर पर डेवलप करने की यह कोई पहली घोषणा नहीं है। इसके पहले भी बीते एक दशक के दौरान कई ऐसी घोषणाएं हो चुकी हैं, जो धरातल पर नहीं उतरी भाजपा और कांग्रेस सरकार में सतरंग को अंतरराष्ट्रीय टूरिस्ट स्पॉट के तौर पर डेवलप करने की घोषणाएं की गई थी। तत्कालीन कलेक्टर किरण कौशल और रानू साहू के कार्यकाल में राशि खर्च भी की गई। रंग रोगन किया गया, फिलहाल यहां होटल का संचालन हो रहा है। लेकिन वास्तविकता यह है कि जहां, अंतरराष्ट्रीय वॉटर स्पोर्ट्स की सुविधाएं डेवलप करने की बात तो हुई लेकिन इस पर अमल नहीं हुआ। वहां अब बोट क्लब भी पूरी तरह से बंद है।