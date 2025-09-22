Patrika LogoSwitch to English

कोरबा

कोयला उत्पादन की रफ्तार धीमी! SECL तकनीकी निदेशक ने किया निरीक्षण, लक्ष्य से पीछे चल रहे हैं खदान…

CG Coal News: कोरबा जिले में एसईसीएल के निदेशक तकनीकी योजना एवं परियोजना आरसी महापात्रा ने एसईसीएल कोरबा क्षेत्र की खदानों का निरीक्षण किया।

कोरबा

Shradha Jaiswal

Sep 22, 2025

कोयला उत्पादन की रफ्तार धीमी! SECL तकनीकी निदेशक ने किया निरीक्षण, लक्ष्य से पीछे चल रहे हैं खदान...(photo-patrika)
कोयला उत्पादन की रफ्तार धीमी! SECL तकनीकी निदेशक ने किया निरीक्षण, लक्ष्य से पीछे चल रहे हैं खदान...(photo-patrika)

CG Coal News: छत्तीसगढ़ के कोरबा जिले में एसईसीएल के निदेशक तकनीकी योजना एवं परियोजना आरसी महापात्रा ने एसईसीएल कोरबा क्षेत्र की खदानों का निरीक्षण किया। उन्होंने खनन कार्यों का निरीक्षण करते हुए कोयला उत्पादन बढाने के लिए आवश्यक निर्देश दिए।

कोरबा क्षेत्र के मानिकपुर खदान में निरीक्षण के लिए पहुंचे आरसी महापात्रा ने जमीनी स्तर पर चल रहे कार्यों का जायजा लिया। खनन कार्यो की समीक्षा के साथ ही कार्यस्थल पर मौजूद वरिष्ठ अधिकारियो से बात की और खदान में चल रही गतिविधियों का जायजा लिया। उन्होंने पहुंचकर साइलो कार्य का अवलोकन किया। कार्य में प्रगति लाने के लिए आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए।

CG Coal News: कोयला उत्पादन लक्ष्य से पीछे चल रहे हैं खदान

उन्होंने रोड सेल व रेलवे साइडिंग का भी निरीक्षण कर कोयला प्रेषण में तेजी लाने के नर्देश दिए। महापात्रा ने दक्षता सुरक्षा और सतत उत्पादन बढ़ाने के उपायों के मूल्यांकन पर विशेष जोर दिया। इस अवसर पर कोरबा क्षेत्र के महाप्रबंधक आरके गुप्ता,मानिकपुर उपक्षेत्र के महाप्रबंधक खनन जे एकमबरम व मानिकपुर उपक्षेत्र के अन्य अधिकारी उपस्थित रहे। निदेशक तकनीकी महापात्रा ने सरायपाली, अबिका माइंस का भी निरीक्षण किया।

उन्होंने मौके पर खनन गतिविधियों की समीक्षा की और उपस्थित वरिष्ठ अधिकारियों से चर्चा कर चल रहे कार्यों की जानकारी ली। इस दौरान खदानों में कार्यक्षमता बढ़ाने, सुरक्षा उपायों को बेहतर करने और सतत उत्पादन करने के लिए निर्देश दिया। खदानों में विशेष कर सुरक्षा पर जोर देते हुए उत्पादन के लिए अधिकारियों को निर्देशित किया। निरीक्षण के बाद महापात्रा ने कोरबा क्षेत्र के विभिन्न विभाग प्रमुखों की बैठक ली। बैठक में कोयला उत्पादन के साथ प्रदर्शन,भविष्य की कार्ययोजनाओं व परिचालन सुधारों पर विस्तृत चर्चा की।

विभाग प्रमुखों के साथ की बैठक, उत्पादन बढ़ाने को लेकर दिए निर्देश

जिले में स्थित एसईसीएल के कोयला खदान अपने उत्पादन लक्ष्य से पीछे चल रहे हैं। पिछले दिनों एसईसीएल सीएमडी हरीश दुहन ने गेवरा खदान का निरीक्षण कर उत्पादन बढ़ाने के निर्देश दिए थे। इधर शनिवार को एसईसीएल के निदेशक तकनीकी आरसी महापात्रा ने कोरबा एरिया का निरीक्षण किया।

कोरबा एरिया से अब तक लगभग 3 मिलियन टन,कुसमुंडा खदान से 10 मिलियन टन, दीपका खदान से 14 मिलियन टन और गेवरा खदान से 20.51 मिलियन टन कोयला उत्पादन हुआ है। वहीं एसईसीएल का उत्पादन अब तक 69 मिलियन टन हुआ है।

