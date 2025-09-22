कोयला उत्पादन की रफ्तार धीमी! SECL तकनीकी निदेशक ने किया निरीक्षण, लक्ष्य से पीछे चल रहे हैं खदान…

उन्होंने मौके पर खनन गतिविधियों की समीक्षा की और उपस्थित वरिष्ठ अधिकारियों से चर्चा कर चल रहे कार्यों की जानकारी ली। इस दौरान खदानों में कार्यक्षमता बढ़ाने, सुरक्षा उपायों को बेहतर करने और सतत उत्पादन करने के लिए निर्देश दिया। खदानों में विशेष कर सुरक्षा पर जोर देते हुए उत्पादन के लिए अधिकारियों को निर्देशित किया। निरीक्षण के बाद महापात्रा ने कोरबा क्षेत्र के विभिन्न विभाग प्रमुखों की बैठक ली। बैठक में कोयला उत्पादन के साथ प्रदर्शन,भविष्य की कार्ययोजनाओं व परिचालन सुधारों पर विस्तृत चर्चा की।