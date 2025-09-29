बिजली बिलों की बढ़ोतरी पर कांग्रेस का जोरदार प्रदर्शन, कहा- पहले से ही आम लोग महंगाई से परेशान...(photo-patrika)
CG Electricity News: छत्तीसगढ़ के कोरबा जिले में बिजली बिलों में हुई बढ़ोतरी ने आम जनता की चिंता बढ़ा दी है। इसी मुद्दे को लेकर कांग्रेस ने सड़कों पर उतरकर जोरदार प्रदर्शन किया। कार्यकर्ताओं ने बिजली बिलों की प्रतियां जलाकर सरकार के खिलाफ अपना गुस्सा जाहिर किया और इसे जनता के साथ सीधा अन्याय बताया।
इस दौरान कार्यकर्ताओं ने सड़क पर उतरकर न सिर्फ बिजली बिलों की प्रतियां जलाईं, बल्कि सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी भी की। प्रदर्शन के बीच कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने "बिजली चोर गद्दी छोड़" जैसे नारे लगाकर आम जनता की परेशानी और गुस्से को सामने रखा।
प्रदर्शन के दौरान कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने नारेबाजी करते हुए कहा कि पहले से ही आम लोग महंगाई और बेरोजगारी की मार झेल रहे हैं। ऐसे समय में बिजली बिलों में की गई यह बढ़ोतरी जनता के बजट को और अस्त-व्यस्त कर देगी। कांग्रेस नेताओं ने आरोप लगाया कि सरकार उद्योगपतियों को फायदा पहुंचाने के लिए उपभोक्ताओं पर बोझ डाल रही है।
पार्टी नेताओं ने साफ चेतावनी दी कि अगर सरकार ने इस फैसले को वापस नहीं लिया तो कांग्रेस सड़क से विधानसभा तक आंदोलन करेगी। उन्होंने कहा कि जरूरत पड़ने पर यह लड़ाई पूरे प्रदेश में फैलाई जाएगी, ताकि जनता की आवाज़ सरकार तक पहुंचे।
प्रदर्शन के दौरान कांग्रेस कार्यकर्ता हाथों में तख्तियां और बैनर लिए हुए थे, जिन पर बिजली बिल बढ़ोतरी के खिलाफ नारे लिखे हुए थे। इस मौके पर स्थानीय नेताओं ने भी संबोधित किया और जनता से अपील की कि वे इस अन्यायपूर्ण फैसले के खिलाफ आवाज़ बुलंद करें।
पूरे प्रदर्शन के दौरान माहौल आक्रोशपूर्ण रहा। पुलिस बल भी बड़ी संख्या में मौके पर तैनात रहा ताकि किसी भी तरह की अनहोनी को रोका जा सके। कांग्रेस नेताओं का कहना है कि उनका आंदोलन पूरी तरह से शांतिपूर्ण रहेगा, लेकिन सरकार ने अगर अनदेखी की तो इसे बड़े जनांदोलन में बदला जाएगा।
बड़ी खबरेंView All
कोरबा
छत्तीसगढ़
ट्रेंडिंग