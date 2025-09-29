बिजली बिलों की बढ़ोतरी पर कांग्रेस का जोरदार प्रदर्शन, कहा- पहले से ही आम लोग महंगाई से परेशान…

प्रदर्शन के दौरान कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने नारेबाजी करते हुए कहा कि पहले से ही आम लोग महंगाई और बेरोजगारी की मार झेल रहे हैं। ऐसे समय में बिजली बिलों में की गई यह बढ़ोतरी जनता के बजट को और अस्त-व्यस्त कर देगी। कांग्रेस नेताओं ने आरोप लगाया कि सरकार उद्योगपतियों को फायदा पहुंचाने के लिए उपभोक्ताओं पर बोझ डाल रही है।