Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

एशिया कप 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

कोरबा

Big Breaking News: राइफल लेकर ससुराल पहुंचा जवान, चाचा ससुर और लड़की पर चलाई ताबड़तोड़ गोली, मौत

Breaking News: छत्तीसगढ़ सशस्त्र बल (CAF) के एक जवान ने ससुराल में घुसकर ताबड़तोड़ फायरिंग कर दी, जिसमें चाचा ससुर और उनकी बेटी की मौके पर ही मौत हो गई।

कोरबा

Khyati Parihar

Sep 10, 2025

Breaking News

Big Breaking News: छत्तीसगढ़ के कोरबा जिले से एक सनसनीखेज मामला सामने आया है। यहां छत्तीसगढ़ सशस्त्र बल (CAF) के एक जवान ने ससुराल में घुसकर ताबड़तोड़ फायरिंग कर दी, जिसमें चाचा ससुर और उनकी बेटी की मौके पर ही मौत हो गई। घटना के बाद इलाके में हड़कंप मच गया और लोगों में दहशत का माहौल बन गया।

Big Breaking News: पारिवारिक विवाद से उपजा मामला

मिली जानकारी के अनुसार, आरोपी जवान का कई साल पहले अपनी पत्नी से तलाक हो चुका था। इसके बाद से ही दोनों परिवारों के बीच विवाद चल रहा था। इसी रंजिश के चलते जवान शनिवार की सुबह राइफल लेकर अपने ससुराल पहुंचा और गोलीबारी शुरू कर दी। अचानक हुई इस वारदात से पूरा परिवार दहशत में आ गया और चीख-पुकार मच गई।

ये भी पढ़ें

इंजीनियर युवती ने फांसी लगाकर की खुदकुशी, इस हाल में मिली लाश, मचा हड़कंप
रायगढ़
आत्महत्या (AI Image)

चाचा ससुर और उनकी बेटी की मौके पर मौत

गोली लगने से चाचा ससुर और उनकी लड़की की मौके पर ही मौत हो गई। परिजनों ने आनन-फानन में पुलिस को सूचना दी। पुलिस टीम तुरंत मौके पर पहुंची और इलाके की घेराबंदी कर दी।

पुलिस ने घेराबंदी कर पकड़ा जवान

सूत्रों के मुताबिक, आरोपी जवान कोरबा जिले के बांगो बांध की सुरक्षा में तैनात है। घटना को अंजाम देने के बाद वह राइफल लेकर भागने की कोशिश कर रहा था। पुलिस ने तेजी दिखाते हुए इलाके को चारों तरफ से घेर लिया और आरोपी जवान को गिरफ्तार कर लिया।

Big Breaking News: इलाके में तनाव, जांच जारी

घटना के बाद से इलाके में तनाव की स्थिति बनी हुई है। मौके पर पुलिस बल की तैनाती कर दी गई है ताकि किसी तरह की अप्रिय घटना न हो। पुलिस ने शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और मामले की जांच शुरू कर दी है। स्थानीय लोगों का कहना है कि जवान और उसके ससुराल पक्ष के बीच लंबे समय से विवाद चल रहा था, जो आखिरकार इस दर्दनाक घटना का कारण बना।

ये भी पढ़ें

गजब का चोर: दोस्त की डिक्की से चुराए ढाई लाख रुपए, पहले उधारी चुकाया, फिर किया ये बड़ा कांड… पकड़ाया
बिलासपुर
गजब का चोर (फोटो सोर्स- Adobe Stock)

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

रायपुर न्यूज़

अंबिकापुर न्यूज़

बिलासपुर न्यूज़

भिलाई न्यूज़

जगदलपुर न्यूज़

Published on:

10 Sept 2025 12:28 pm

Hindi News / Chhattisgarh / Korba / Big Breaking News: राइफल लेकर ससुराल पहुंचा जवान, चाचा ससुर और लड़की पर चलाई ताबड़तोड़ गोली, मौत

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Asia Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.