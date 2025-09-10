Big Breaking News: राइफल लेकर ससुराल पहुंचा जवान, चाचा ससुर और लड़की पर चलाई ताबड़तोड़ गोली, मौत

Big Breaking News: छत्तीसगढ़ के कोरबा जिले से एक सनसनीखेज मामला सामने आया है। यहां छत्तीसगढ़ सशस्त्र बल (CAF) के एक जवान ने ससुराल में घुसकर ताबड़तोड़ फायरिंग कर दी, जिसमें चाचा ससुर और उनकी बेटी की मौके पर ही मौत हो गई। घटना के बाद इलाके में हड़कंप मच गया और लोगों में दहशत का माहौल बन गया।
मिली जानकारी के अनुसार, आरोपी जवान का कई साल पहले अपनी पत्नी से तलाक हो चुका था। इसके बाद से ही दोनों परिवारों के बीच विवाद चल रहा था। इसी रंजिश के चलते जवान शनिवार की सुबह राइफल लेकर अपने ससुराल पहुंचा और गोलीबारी शुरू कर दी। अचानक हुई इस वारदात से पूरा परिवार दहशत में आ गया और चीख-पुकार मच गई।
गोली लगने से चाचा ससुर और उनकी लड़की की मौके पर ही मौत हो गई। परिजनों ने आनन-फानन में पुलिस को सूचना दी। पुलिस टीम तुरंत मौके पर पहुंची और इलाके की घेराबंदी कर दी।
सूत्रों के मुताबिक, आरोपी जवान कोरबा जिले के बांगो बांध की सुरक्षा में तैनात है। घटना को अंजाम देने के बाद वह राइफल लेकर भागने की कोशिश कर रहा था। पुलिस ने तेजी दिखाते हुए इलाके को चारों तरफ से घेर लिया और आरोपी जवान को गिरफ्तार कर लिया।
घटना के बाद से इलाके में तनाव की स्थिति बनी हुई है। मौके पर पुलिस बल की तैनाती कर दी गई है ताकि किसी तरह की अप्रिय घटना न हो। पुलिस ने शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और मामले की जांच शुरू कर दी है। स्थानीय लोगों का कहना है कि जवान और उसके ससुराल पक्ष के बीच लंबे समय से विवाद चल रहा था, जो आखिरकार इस दर्दनाक घटना का कारण बना।