Big Breaking News: राइफल लेकर ससुराल पहुंचा जवान, चाचा ससुर और लड़की पर चलाई ताबड़तोड़ गोली, मौत

घटना के बाद से इलाके में तनाव की स्थिति बनी हुई है। मौके पर पुलिस बल की तैनाती कर दी गई है ताकि किसी तरह की अप्रिय घटना न हो। पुलिस ने शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और मामले की जांच शुरू कर दी है। स्थानीय लोगों का कहना है कि जवान और उसके ससुराल पक्ष के बीच लंबे समय से विवाद चल रहा था, जो आखिरकार इस दर्दनाक घटना का कारण बना।