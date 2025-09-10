गजब का चोर: दोस्त की डिक्की से चुराए ढाई लाख रुपए, पहले उधारी चुकाया, फिर किया ये बड़ा कांड… पकड़ाया

CG Crime News: तोरवा पुलिस ने बड़ी सफलता हासिल करते हुए मोटरसाइकिल की डिक्की से ढाई लाख रुपए चोरी करने वाले आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी की पहचान चांपा कोसमंदा थाना क्षेत्र निवासी सुंदरलाल धीवर (35 वर्ष) के रूप में हुई है। पुलिस ने उसके कब्जे से 19 हजार 500 रुपए की नगद राशि बरामद की है।
जानकारी के मुताबिक, घटना 23 अगस्त की है। प्रार्थी महावीर साहू किराना सामान खरीदने के लिए बिलासपुर आया था। उसने अपनी मोटरसाइकिल की डिक्की में 2.50 लाख रुपए रखे थे। उसी दौरान उसका परिचित सुंदरलाल मौके का फायदा उठाकर डिक्की से रकम लेकर फरार हो गया। रकम गायब होने पर महावीर ने थाने पहुंचकर चोरी की शिकायत दर्ज कराई।
शिकायत पर तोरवा पुलिस ने तत्काल मामला दर्ज कर जांच शुरू की। इसी बीच पुलिस टीम को मुखबिर से सूचना मिली कि आरोपी अपने गांव में छिपा हुआ है। इस पर पुलिस ने घेराबंदी कर उसे दबोच लिया। पूछताछ में आरोपी ने चोरी की वारदात कबूल कर ली।
पुलिस के मुताबिक आरोपी ने चोरी की रकम में से करीब एक लाख रुपए उधारी चुकाने में, 40 हजार रुपए जुए में हारने में तथा 19,500 रुपए खाने-पीने और अन्य खर्चों में उड़ा दिए। पुलिस ने शेष बची रकम बरामद कर ली है। आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया गया, जहां से उसे न्यायिक अभिरक्षा में भेज दिया गया है। पुलिस मामले की आगे की जांच कर रही है।