Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

एशिया कप 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

बिलासपुर

गजब का चोर: दोस्त की डिक्की से चुराए ढाई लाख रुपए, पहले उधारी चुकाया, फिर किया ये बड़ा कांड… पकड़ाया

Crime News: पुलिस के मुताबिक आरोपी ने चोरी की रकम में से करीब एक लाख रुपए उधारी चुकाने में, 40 हजार रुपए जुए में हारने में तथा 19,500 रुपए खाने-पीने और अन्य खर्चों में उड़ा दिए।

बिलासपुर

Khyati Parihar

Sep 10, 2025

गजब का चोर (फोटो सोर्स- Adobe Stock)
गजब का चोर (फोटो सोर्स- Adobe Stock)

CG Crime News: तोरवा पुलिस ने बड़ी सफलता हासिल करते हुए मोटरसाइकिल की डिक्की से ढाई लाख रुपए चोरी करने वाले आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी की पहचान चांपा कोसमंदा थाना क्षेत्र निवासी सुंदरलाल धीवर (35 वर्ष) के रूप में हुई है। पुलिस ने उसके कब्जे से 19 हजार 500 रुपए की नगद राशि बरामद की है।

जानकारी के मुताबिक, घटना 23 अगस्त की है। प्रार्थी महावीर साहू किराना सामान खरीदने के लिए बिलासपुर आया था। उसने अपनी मोटरसाइकिल की डिक्की में 2.50 लाख रुपए रखे थे। उसी दौरान उसका परिचित सुंदरलाल मौके का फायदा उठाकर डिक्की से रकम लेकर फरार हो गया। रकम गायब होने पर महावीर ने थाने पहुंचकर चोरी की शिकायत दर्ज कराई।

ये भी पढ़ें

Theft in Samta Express: समता एक्सप्रेस में 9 लाख के गहनों से भरा लेडीज बैग चोरी, रायपुर आ रही थी महिला… मचा हड़कंप
रायपुर
ट्रेन में चोरी (फोटो सोर्स- shutterstock)

ऐसे पकड़ाया आरोपी

शिकायत पर तोरवा पुलिस ने तत्काल मामला दर्ज कर जांच शुरू की। इसी बीच पुलिस टीम को मुखबिर से सूचना मिली कि आरोपी अपने गांव में छिपा हुआ है। इस पर पुलिस ने घेराबंदी कर उसे दबोच लिया। पूछताछ में आरोपी ने चोरी की वारदात कबूल कर ली।

पुलिस के मुताबिक आरोपी ने चोरी की रकम में से करीब एक लाख रुपए उधारी चुकाने में, 40 हजार रुपए जुए में हारने में तथा 19,500 रुपए खाने-पीने और अन्य खर्चों में उड़ा दिए। पुलिस ने शेष बची रकम बरामद कर ली है। आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया गया, जहां से उसे न्यायिक अभिरक्षा में भेज दिया गया है। पुलिस मामले की आगे की जांच कर रही है।

ये भी पढ़ें

राहुल गांधी के आरोप के बाद प्रदेश कांग्रेस भी आक्रामक, बैज बोले- किसी ने कल्पना नहीं की थी BJP सरकार बनेगी, वोट चोरी पर हो निष्पक्ष जांच
रायपुर
दीपक बैज (photo-ANI)

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

रायपुर न्यूज़

अंबिकापुर न्यूज़

बिलासपुर न्यूज़

भिलाई न्यूज़

जगदलपुर न्यूज़

Published on:

10 Sept 2025 11:34 am

Hindi News / Chhattisgarh / Bilaspur / गजब का चोर: दोस्त की डिक्की से चुराए ढाई लाख रुपए, पहले उधारी चुकाया, फिर किया ये बड़ा कांड… पकड़ाया

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Asia Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.