गजब का चोर: दोस्त की डिक्की से चुराए ढाई लाख रुपए, पहले उधारी चुकाया, फिर किया ये बड़ा कांड… पकड़ाया

पुलिस के मुताबिक आरोपी ने चोरी की रकम में से करीब एक लाख रुपए उधारी चुकाने में, 40 हजार रुपए जुए में हारने में तथा 19,500 रुपए खाने-पीने और अन्य खर्चों में उड़ा दिए। पुलिस ने शेष बची रकम बरामद कर ली है। आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया गया, जहां से उसे न्यायिक अभिरक्षा में भेज दिया गया है। पुलिस मामले की आगे की जांच कर रही है।