Elephant Attack: नहीं थम रहा हाथियों का उत्पात, दर्जनों किसानों की फसलों को रौंदा, ग्रामीणों में बढ़ी चिंता

Elephant Attack: कोरबा वनमंडल के करतला परिक्षेत्र में 52 हाथी बड़मार व कोटमेर बीट में विचरण कर रहे हैं। जिसमें से 15 हाथी बड़मार तथा 37 कोटमेर क्षेत्र में सक्रिय हैं। हाथियों के इन दोनों हाथी के झुंडों ने बीती रात उत्पात मचाते हुए दो दर्जन से अधिक ग्रामीणों के धान की फसल को रौंद दिया। जिससे की उन्हें काफी नुकसान उठाना पड़ा है। हाथियों के उत्पात की ग्रामीणों द्वारा वन विभाग को सूचना दी गई।