Elephant Attack: नहीं थम रहा हाथियों का उत्पात, दर्जनों किसानों की फसलों को रौंदा, ग्रामीणों में बढ़ी चिंता

Elephant Attack (Photo source- Patrika)
Elephant Attack: कोरबा वनमंडल के करतला परिक्षेत्र में 52 हाथी बड़मार व कोटमेर बीट में विचरण कर रहे हैं। जिसमें से 15 हाथी बड़मार तथा 37 कोटमेर क्षेत्र में सक्रिय हैं। हाथियों के इन दोनों हाथी के झुंडों ने बीती रात उत्पात मचाते हुए दो दर्जन से अधिक ग्रामीणों के धान की फसल को रौंद दिया। जिससे की उन्हें काफी नुकसान उठाना पड़ा है। हाथियों के उत्पात की ग्रामीणों द्वारा वन विभाग को सूचना दी गई।
सूचना पर अधिकारी व कर्मचारी सुबह मौके पर पहुंचे और रात में हाथियों द्वारा किये गए नुकसानी का आंकलन करने के साथ रिपोर्ट अधिकारियों को सौंपी, जिसे क्षतिपूर्ति के लिए वनमंडल कार्यालय भेजा जाएगा। जहां से स्वीकृति उपरांत पीड़ितों को क्षतिपूर्ति राशि दी जाएगी। इससे पहले हाथियों का यह झुंड कोरबा रेंज के कोरकोमा सर्किल अंतर्गत गेराव व बताती में विचरण कर रहा था।
Elephant Attack: हाथियों ने वहां भी बड़ी मात्रा में पहुंचकर फसलों को ग्रामीणों की मेहनत पर पानी फेर दिया था। ग्रामीणों द्वारा खदेड़े जाने पर हाथियों का दल दो झुंड में बंट गए और बड़मार तथा कोटमेर पहुंचकर उत्पात मचाने लगे हैं। उधर कटघोरा वन मंडल में सक्रिय 54 हाथियों ने दल ने भी लगातार दूसरे दिन बनिया व आसपास के गांव में उत्पात मचाते हुए धान फसल को भारी नुकसान पहुंचाया है।
फसल नुकसान होने से किसान चिंतित हैं। उनका कहना है कि हाथियों की ओर से जितना फसल का नुकसान किया जाता है उसकी तुलना में जो मुआवजा मिलता है, वह काफी कम है।
