CG News: हाथियों का उत्पात! 2 ग्रामीणों के मकानों को तोड़ा, इलाके में दहशत का माहौल

CG News: वनमंडल कटघोरा के पसान रेंज के जंगल में लगभग 54 हाथी एक पखवाड़े से मौजूद हैं। इन हाथियों ने गौरेलाडांड़ बस्ती में प्रवेश कर दो मकान को तहस-नहस कर दिया। हाथियों के उत्पात से ग्रामीणों में दहशत व्याप्त है। बताया गया कि बस्ती में सामुदायिक भवन पिछले 10 वर्षों से अधूरा पड़ा हुआ है। स्ट्रीट लाइट लगाने के लिए नींव खोद कर छोड़ दी गई थी। यहां बिजली के तार जहां भी लगे थे उसे भी चोर काट कर उठा ले गए हैं। अंधेरे के कारण जंगली हाथी गांव में प्रवेश करते हैं।