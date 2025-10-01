CG News: हाथियों का उत्पात! 2 ग्रामीणों के मकानों को तोड़ा, इलाके में दहशत का माहौल

हाथियों का उत्पात (Photo source- Patrika)
CG News: वनमंडल कटघोरा के पसान रेंज के जंगल में लगभग 54 हाथी एक पखवाड़े से मौजूद हैं। इन हाथियों ने गौरेलाडांड़ बस्ती में प्रवेश कर दो मकान को तहस-नहस कर दिया। हाथियों के उत्पात से ग्रामीणों में दहशत व्याप्त है। बताया गया कि बस्ती में सामुदायिक भवन पिछले 10 वर्षों से अधूरा पड़ा हुआ है। स्ट्रीट लाइट लगाने के लिए नींव खोद कर छोड़ दी गई थी। यहां बिजली के तार जहां भी लगे थे उसे भी चोर काट कर उठा ले गए हैं। अंधेरे के कारण जंगली हाथी गांव में प्रवेश करते हैं।
अधूरा सामुदायिक भवन ऐसी विषम परिस्थिति में है कि उसमें शरण नहीं ले सकते। भयभीत ग्रामीणों को वन विभाग के अधिकारी कर्मचारी हाथी से दूर रहने और जंगल की तरफ ना जाने की सलाह देकर अपने कर्तव्यों की इतिश्री कर रहे हैं। इस संदर्भ में वन परिक्षेत्र अधिकारी पसान मनीष सिंह ने ग्रामीणों को टॉर्च उपलब्ध कराने का आश्वासन दिया है।
साथ ही हाथियों से प्रभावित किसानों के प्रकरण तैयार कर उचित मुआवजा की राशि दिलाई जाएगी। पिछले 3 वर्षों से लंबित मुआवजा राशि के भुगतान के लिए ग्राम पंचायत तनेरा एवं सरमा की सूची उपलब्ध कराने की बात कही गई है। फिलहाल हाथियों का यह उत्पात कोरबी क्षेत्र के ग्रामीणों के लिए एक बड़ी समस्या बन गई है। इसे लेकर अब प्रभावित परिवार भी मुआवजा और स्थाई समाधान करने की मांग कर रहे हैं।
