Employee suspended: SECL कोरबा क्षेत्र के 6 कर्मचारी निलंबित, स्टोर का सामान कबाड़ी को बेचा

लेकिन कोरबा से रजगामार लौटने के दौरान बीच रास्ते पर ट्रक क्रमांक सीजी 04 एनटी 3403 से मुड़ापार में कुछ सामान उतार कर कबाड़ी को बेच दिया। वहीं लिपिक संजय कुमार ने ट्रक के स्टोर से बाहर निकलने और आने के दौरान जांच में लापरवाही बरती। जिस पर उसके खिलाफ भी कार्रवाई की गई है। कर्मचारियों के खिलाफ कंपनी की संपत्ति की चोरी में संलिप्तता के आरोप पर प्रबंधन की ओर से संबंधित कर्मचारियों को आरोप सह निलंबन पत्र जारी कर 72 घंटे के भीतर जवाब देने कहा गया है।