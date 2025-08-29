Employee suspended: SECL कोरबा क्षेत्र के 6 कर्मचारी निलंबित, स्टोर का सामान कबाड़ी को बेचा

Employee suspended: एसईसीएल कोरबा एरिया के खदानों के स्टोर रूम से समान निकालकर उसे बाहर कबाड़ी को खपाने वाले छ: कर्मचारियों को प्रबंधन ने जांच के बाद निलंबित कर दिया है। एसईसीएल की सतर्कता विभाग ने मामले में कर्मचारियों के खिलाफ जांच और कार्रवाई की है।
प्रबंधन ने मामले में एसईसीएल कोरबा एरिया अंतर्गत रजगामार उपक्षेत्र खदान नंबर 4-5 में सपोर्ट मिस्त्री के पद पर कार्यरत रामचरण, स्टोर टेंडल पद पर कार्यरत रति राम, जनरल असिस्टेंट पंचराम और लिपिक ग्रेड-2 के पद पर कार्यरत संजय कुमार को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। बताया जा रहा है कि 27 अगस्त को रामचरण रतिराम और पंचराम की ड्यूटी क्षेत्रीय भंडारगृह से सामान लेकर रजगामार स्टोर में लाने लगाई गई थी।
लेकिन कोरबा से रजगामार लौटने के दौरान बीच रास्ते पर ट्रक क्रमांक सीजी 04 एनटी 3403 से मुड़ापार में कुछ सामान उतार कर कबाड़ी को बेच दिया। वहीं लिपिक संजय कुमार ने ट्रक के स्टोर से बाहर निकलने और आने के दौरान जांच में लापरवाही बरती। जिस पर उसके खिलाफ भी कार्रवाई की गई है। कर्मचारियों के खिलाफ कंपनी की संपत्ति की चोरी में संलिप्तता के आरोप पर प्रबंधन की ओर से संबंधित कर्मचारियों को आरोप सह निलंबन पत्र जारी कर 72 घंटे के भीतर जवाब देने कहा गया है।
Employee suspended: ऐसे ही एक अन्य प्रकरण में एसईसीएल कोरबा क्षेत्र के सिंघाली भूमिगत खदान में जनरल असिटेंट और सपोर्ट मिस्त्री श्याम चरण के खिलाफ निलंबन की कार्रवाई की गई है। इनकी ड्यूटी 25 अगस्त को डीएसबी में स्टोर के लिए रिजनल स्टोर कोरबा से मटेरियल कलेक्शन कार्य पर लगाया गया था। ड्यूटी के दौरान इन्होंने रास्ते में ट्रक के केबिन में छुपा कर रखे गए बेरिंग प्लेट को किसी अज्ञात व्यक्ति को बेच दिया।
Employee suspended: संबंधित कर्मचारियों की ड्यूटी स्टोर रूम से सामान लाने ले जाने के लिए लगाई गई थी लेकिन बीच रास्ते में ट्रक से सामान उतारकर बेच दिया। सामान उतार कर अज्ञात व्यक्ति को देने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल वायरल होने के बाद एसईसीएल की सतर्कता विभाग और प्रबंधन ने इसे गंभीरता से लेते हुए मामले में कर्मचारियों के खिलाफ कार्रवाई की है।