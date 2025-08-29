Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

कोरबा

Employee suspended: SECL कोरबा क्षेत्र के 6 कर्मचारी निलंबित, स्टोर का सामान कबाड़ी को बेचा

Employee suspended: एसईसीएल कोरबा क्षेत्र के सिंघाली भूमिगत खदान में जनरल असिटेंट और सपोर्ट मिस्त्री श्याम चरण के खिलाफ निलंबन की कार्रवाई की गई है।

कोरबा

Laxmi Vishwakarma

Aug 29, 2025

एसईसीएल सतर्कता विभाग ने की जांच (Photo source- Patrika)
एसईसीएल सतर्कता विभाग ने की जांच (Photo source- Patrika)

Employee suspended: एसईसीएल कोरबा एरिया के खदानों के स्टोर रूम से समान निकालकर उसे बाहर कबाड़ी को खपाने वाले छ: कर्मचारियों को प्रबंधन ने जांच के बाद निलंबित कर दिया है। एसईसीएल की सतर्कता विभाग ने मामले में कर्मचारियों के खिलाफ जांच और कार्रवाई की है।

Employee suspended: 72 घंटे के भीतर प्रबंधन ने मांगा जवाब

प्रबंधन ने मामले में एसईसीएल कोरबा एरिया अंतर्गत रजगामार उपक्षेत्र खदान नंबर 4-5 में सपोर्ट मिस्त्री के पद पर कार्यरत रामचरण, स्टोर टेंडल पद पर कार्यरत रति राम, जनरल असिस्टेंट पंचराम और लिपिक ग्रेड-2 के पद पर कार्यरत संजय कुमार को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। बताया जा रहा है कि 27 अगस्त को रामचरण रतिराम और पंचराम की ड्यूटी क्षेत्रीय भंडारगृह से सामान लेकर रजगामार स्टोर में लाने लगाई गई थी।

ये भी पढ़ें

CG Suspended: स्कूल में छात्राओं के साथ अश्लील हरकत, प्रधानपाठक और सहायक शिक्षक निलंबित
राजनंदगांव
शिक्षक निलंबित (Photo Patrika)

लेकिन कोरबा से रजगामार लौटने के दौरान बीच रास्ते पर ट्रक क्रमांक सीजी 04 एनटी 3403 से मुड़ापार में कुछ सामान उतार कर कबाड़ी को बेच दिया। वहीं लिपिक संजय कुमार ने ट्रक के स्टोर से बाहर निकलने और आने के दौरान जांच में लापरवाही बरती। जिस पर उसके खिलाफ भी कार्रवाई की गई है। कर्मचारियों के खिलाफ कंपनी की संपत्ति की चोरी में संलिप्तता के आरोप पर प्रबंधन की ओर से संबंधित कर्मचारियों को आरोप सह निलंबन पत्र जारी कर 72 घंटे के भीतर जवाब देने कहा गया है।

सिंघाली भूमिगत खदान के दो कर्मचारियों पर हुई कार्रवाई

Employee suspended: ऐसे ही एक अन्य प्रकरण में एसईसीएल कोरबा क्षेत्र के सिंघाली भूमिगत खदान में जनरल असिटेंट और सपोर्ट मिस्त्री श्याम चरण के खिलाफ निलंबन की कार्रवाई की गई है। इनकी ड्यूटी 25 अगस्त को डीएसबी में स्टोर के लिए रिजनल स्टोर कोरबा से मटेरियल कलेक्शन कार्य पर लगाया गया था। ड्यूटी के दौरान इन्होंने रास्ते में ट्रक के केबिन में छुपा कर रखे गए बेरिंग प्लेट को किसी अज्ञात व्यक्ति को बेच दिया।

सोशल मीडिया पर सामान उतारने का वीडियो हुआ वायरल

Employee suspended: संबंधित कर्मचारियों की ड्यूटी स्टोर रूम से सामान लाने ले जाने के लिए लगाई गई थी लेकिन बीच रास्ते में ट्रक से सामान उतारकर बेच दिया। सामान उतार कर अज्ञात व्यक्ति को देने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल वायरल होने के बाद एसईसीएल की सतर्कता विभाग और प्रबंधन ने इसे गंभीरता से लेते हुए मामले में कर्मचारियों के खिलाफ कार्रवाई की है।

ये भी पढ़ें

CG News: मध्यान्ह भोजन में परोसा श्वान का जूठा सब्जी, प्रधानपाठक शिक्षक निलंबित
समाचार
CG News: मध्यान्ह भोजन में परोसा श्वान का जूठा सब्जी, प्रधानपाठक शिक्षक निलंबित

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

रायपुर न्यूज़

अंबिकापुर न्यूज़

बिलासपुर न्यूज़

भिलाई न्यूज़

जगदलपुर न्यूज़

Published on:

29 Aug 2025 03:08 pm

Hindi News / Chhattisgarh / Korba / Employee suspended: SECL कोरबा क्षेत्र के 6 कर्मचारी निलंबित, स्टोर का सामान कबाड़ी को बेचा

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Asia Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.