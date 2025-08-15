CG News: खूंटाघाट डेम में डूबा इंजीनियर, 24 घंटे बाद मिला शव

CG News: बिलासपुर के खूंटाघाट डेम में पिकनिक के दौरान डूबे इंजीनियर का शव गुरुवार सुबह पुलिस और एसडीआरएफ की टीम ने बरामद कर लिया। पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों को सौंपा जाएगा। मध्यप्रदेश के बालाघाट निवासी इंजीनियर विशाल मानकर (26) कोरबा जिले के सुभाष नगर दीपका में एक निजी कंपनी में काम करते थे।
बुधवार को विशाल अपने पांच दोस्तों के साथ खूंटाघाट डेम पिकनिक मनाने आए थे। दिनभर मौज मस्ती और खाने के बाद सभी दोस्त जलाशय में नहाने उतरे। नहाने के बाद सभी दोस्त किनारे आ गए, लेकिन विशाल पानी से बाहर नहीं निकला। काफी देर तक खोजबीन करने पर भी उसका कोई सुराग नहीं मिला। दोस्तों ने तुरंत रतनपुर पुलिस को सूचना दी।
पुलिस दल मौके पर पहुंचा और सर्च आपरेशन शुरू किया, लेकिन अंधेरा होने के कारण अभियान रोकना पड़ा। गुरुवार सुबह एसडीआरएफ की टीम गोताखोरों के साथ फिर से जलाशय में उतरी। कई घंटों की मशक्कत के बाद विशाल का शव पानी से बाहर निकाला गया। इसके बाद शव को पोस्टमार्टम के लिए मरच्यूरी भेजा गया।