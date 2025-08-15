CG News: खूंटाघाट डेम में डूबा इंजीनियर, 24 घंटे बाद मिला शव

बुधवार को विशाल अपने पांच दोस्तों के साथ खूंटाघाट डेम पिकनिक मनाने आए थे। दिनभर मौज मस्ती और खाने के बाद सभी दोस्त जलाशय में नहाने उतरे। नहाने के बाद सभी दोस्त किनारे आ गए, लेकिन विशाल पानी से बाहर नहीं निकला। काफी देर तक खोजबीन करने पर भी उसका कोई सुराग नहीं मिला। दोस्तों ने तुरंत रतनपुर पुलिस को सूचना दी।