Factory Sealed: सरकारी जमीन पर अवैध फैक्ट्री का भंडाफोड़, प्रशासन ने मौके पर किया सील, जानें पूरा मामला…

तहसील कोरबा के ग्राम औराकछार शासकीय भूमि को विक्रेता रामानंद यादव द्वारा क्रेता आमीर सोहेल को कब्जा प्रदान किया गया था। जांच में यह सामने आया कि विक्रेता ने अपने कब्जे की भूमि के बगल में मोहनपुर की भूमि जो कि वर्तमान में जस्टिन मिंज के नाम पर दर्ज है, उसे उसने पूर्व में अपने परिचित के नाम पर सुम्मत कंवर से खरीदा था। इससे लगी लगभग 0.75 एकड़ शासकीय भूमि को भी कब्जे में बताकर बेच दिया।