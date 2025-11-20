Patrika LogoSwitch to English

Factory Sealed: सरकारी जमीन पर अवैध फैक्ट्री का भंडाफोड़, प्रशासन ने मौके पर किया सील, जानें पूरा मामला…

Factory Sealed: कोरबा जिला प्रशासन ने सरकारी जमीन पर अवैध कब्जे और निर्माण के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए औराकछार–मोहनपुर सीमा पर बनाई गई एक फैक्ट्री को सील कर दिया।

कोरबा

image

Laxmi Vishwakarma

Nov 20, 2025

सरकारी जमीन पर बनी फैक्ट्री सील (photo source- Patrika)

सरकारी जमीन पर बनी फैक्ट्री सील (photo source- Patrika)

Factory Sealed: कोरबा जिला प्रशासन द्वारा शासकीय भूमि पर अतिक्रमण एवं अवैध कब्जों को हटाने के लिए निरंतर कार्रवाई की जा रही है। इसी क्रम में अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) कोरबा एवं तहसीलदार की टीम ने मसाहती ग्राम औराकछार एवं मोहनपुर की सीमा में स्थित शासकीय भूमि पर निर्मित एक फैक्ट्री को सील कर दिया। साथ ही संबंधित प्रकरण न्यायालय में दर्ज कर आगे की विधिक कार्यवाही की जा रही है।

Factory Sealed: शासकीय भूमि को बताया कब्जे में…

तहसील कोरबा के ग्राम औराकछार शासकीय भूमि को विक्रेता रामानंद यादव द्वारा क्रेता आमीर सोहेल को कब्जा प्रदान किया गया था। जांच में यह सामने आया कि विक्रेता ने अपने कब्जे की भूमि के बगल में मोहनपुर की भूमि जो कि वर्तमान में जस्टिन मिंज के नाम पर दर्ज है, उसे उसने पूर्व में अपने परिचित के नाम पर सुम्मत कंवर से खरीदा था। इससे लगी लगभग 0.75 एकड़ शासकीय भूमि को भी कब्जे में बताकर बेच दिया।

शासकीय भूमि पर निर्मित फैक्ट्री सीलबंद

Factory Sealed: विक्रेता तथा आवेदक के पिता हेमंत शर्मा द्वारा उक्त शासकीय भूमि जो कि कोरबा सतरेंगा मुख्य मार्ग पर स्थित भूमि क्रेता को गलत रूप से कब्जा प्रदान किया गया, जो स्पष्ट रूप से अवैध है। वास्तव में उक्त भूमि कोरबा-सतरेंगा मार्ग से लगी हुई न होकर अंदर स्थित है। जांच उपरांत तहसीलदार एवं नायब तहसीलदार की टीम ने मौके पर पहुंचकर उक्त शासकीय भूमि पर निर्मित फैक्ट्री को सीलबंद कर दिया।

