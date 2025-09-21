Patrika LogoSwitch to English

कोरबा

नवरात्रि में डोंगरगढ़ जाने वाले यात्रियों के लिए खुशखबरी, पहली बार कोरबा से इतवारी तक चलेगी फेस्टिवल मेमू… देखें शेड्यूल

Festival MEMU: रेलवे प्रबंधन ने पहली बार नवरात्रि में फेस्टिवल मेमू लोकल परिचालन का निर्णय लिया है। यह गाड़ी 25 सितंबर से शुरू होगी और तीन अक्टूबर तक चलेगी।

कोरबा

Khyati Parihar

Sep 21, 2025

डोंगरगढ़ जाने वाले यात्रियों के लिए खुशखबरी (photo-patrika)
डोंगरगढ़ जाने वाले यात्रियों के लिए खुशखबरी (photo-patrika)

Festival MEMU: रेलवे प्रबंधन ने पहली बार नवरात्रि में फेस्टिवल मेमू लोकल परिचालन का निर्णय लिया है। यह गाड़ी 25 सितंबर से शुरू होगी और तीन अक्टूबर तक चलेगी। कोरबा से चांपा, बिलासपुर, डाेंगरगढ़ के रास्ते लोग इतवारी तक जा सकेंगे।

ऊर्जाधानी कोरबा से डोंगरगढ़ तक एक भी लोकल गाड़ी नहीं है। यात्री लंबे समय से नवरात्रि में राजनांदगांव जिला स्थित डोंगरगढ़ की मां बमलेश्वरी के दर्शन के लिए लोकल ट्रेन परिचालन की मांग कर रहे थे। प्रबंधन ने इस बार मेमू लोकल चलाने का निर्णय लिया है। मेमू लोकल कोरबा-नेताजी सुभाषचंद्र बोस (इतवारी नागपुर) कोरबा तक चलेगी। दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे बिलासुपर जोन ने इस संबंध में सूचना जारी किया है।

25 सितंबर से प्रारंभ होगी और तीन अक्टूबर तक चलेगी

प्रबंधन ने बताया कि गाड़ी 25 सितंबर से प्रारंभ होगी और तीन अक्टूबर तक चलेगी। गाड़ी संख्या 06883 नेताजी सुभाष चंद्र बोस (इतवारी) स्टेशन से प्रतिदिन सुबह पांच बजे रवाना होगी। कोरबा रेलवे स्टेशन शाम 7.30 बजे पहुंचेगी। गाड़ी संख्या 06884 कोरबा स्टेशन से प्रतिदिन सुबह 05.30 बजे रवाना होगी और शाम 7.30 बजे नेताजी सुभाष चंद्र बोस(इतवारी) स्टेशन पहुंचेगी।

कोविड-19 के पहले गेवरारोड रेलवे स्टेशन से डोंगरगढ़ के लिए मेमू लोकल का परिचालन किया जाता था। लेकिन प्रबंधन ने पहले मेमू लोकल को गेवरारोड से बिलासपुर तक बिलासपुर से रायपुर, बिलासपुर से दुर्ग और डोंगरगढ़ तक अलग-अलग गाड़ी नंबराें से परिचालन किया। इसके बाद मेंटेनेंस और इंटरलॉकिंग का हवाला देकर ट्रेन को बंद कर दिया। इसकी वजह से यात्रियों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। इस ट्रेन को एक ही नंबर से एक बार फिर से चलाने की मांग लोग कर रहे थे, ताकि यात्रियों की आवाजाही सुगम हो सके। हालांकि यह ट्रेन नवरात्रि तक चलेगी लेकिन लोग चाहते हैं कि इसे हमेशा के लिए चलाया जाए।

नवरात्र की चतुर्थी तिथि से शुरू होगी ट्रेन प्रतिपदा से परिचालन की कर रहे हैं मांग

रेलवे प्रबंधन ने फेस्टिवल मेमू लोकल को 25 सितंबर यानी नवरात्र की चतुर्थी तिथि से परिचालन शुरू करने का निर्णय लिया है। गाड़ी नवरात्र की अवधि में नौ दिनों तक चलेगी। जबकि ऊर्जाधानी के यात्री नवरात्रि के पहले दिन से ही डोंगरगढ़ जाने के लिए ट्रेन से सफर करते हैं।

कोरबा से रवाना होने वाली मेमू लोकल डोंगरगढ़ रेलवे स्टेशन पर दोपहर 02. 21 बजे पहुंचे। जबकि इतवारी से कोरबा आने वाले मेमू लोकल डोंगरगढ़ रेलवे स्टेशन में सुबह 09.50 बजे पहुंचेगी और सुबह 09.55 बजे रवाना होगी। इधर पर्व को लेकर अभी से ट्रेनाें में भीड़ बढ़ गई है। इसकी वजह से यात्री नवरात्र की प्रतिपदा से ही लोकल ट्रेन चलाने की मांग कर रहे हैं।

Festival MEMU: प्रमुख स्टेशनों पर ठहराव की समय सारणी पर एक नजर

स्टेशन- पहुंच- रवाना

कोरबा - … - 05.30
चांपा - 06.35 - 06.40
अकलतरा - 07.04 - 07.32
बिलासपुर - 07.55 - 08.05
बिल्हा - 08.32 - 08.34
भाटापारा - 09.03 - 09.08
तिल्दा - 09.30 - 09.32
रायपुर - 11.30 - 11.35
दुर्ग - 12.50 - 12.55
डोंगरगढ़- 14.21 - 14.26

