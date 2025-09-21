नवरात्रि में डोंगरगढ़ जाने वाले यात्रियों के लिए खुशखबरी, पहली बार कोरबा से इतवारी तक चलेगी फेस्टिवल मेमू… देखें शेड्यूल

कोविड-19 के पहले गेवरारोड रेलवे स्टेशन से डोंगरगढ़ के लिए मेमू लोकल का परिचालन किया जाता था। लेकिन प्रबंधन ने पहले मेमू लोकल को गेवरारोड से बिलासपुर तक बिलासपुर से रायपुर, बिलासपुर से दुर्ग और डोंगरगढ़ तक अलग-अलग गाड़ी नंबराें से परिचालन किया। इसके बाद मेंटेनेंस और इंटरलॉकिंग का हवाला देकर ट्रेन को बंद कर दिया। इसकी वजह से यात्रियों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। इस ट्रेन को एक ही नंबर से एक बार फिर से चलाने की मांग लोग कर रहे थे, ताकि यात्रियों की आवाजाही सुगम हो सके। हालांकि यह ट्रेन नवरात्रि तक चलेगी लेकिन लोग चाहते हैं कि इसे हमेशा के लिए चलाया जाए।