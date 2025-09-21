मां बम्लेश्वरी मंदिर में उमड़ेगा भक्तों को सैलाब, सुरक्षा व सेवा के पुख्ता इंतजाम, बढ़ाई गईं सुविधाएं

डोंगरगढ़ का मेला ग्राउंड सजने लगा है, जहां लाखों श्रद्धालु माता बम्लेश्वरी के दर्शन करने पहुंचेंगे। मंदिर ट्रस्ट ने अनुमान जताया है कि इस बार पिछले वर्ष की तुलना में करीब एक से डेढ़ लाख अधिक श्रद्धालु पहुंच सकते हैं। 15 लाख से अधिक श्रद्धालुओं के पहुंचने की संभावना है। यहां दर्शन करने वाले श्रद्धालुओं की संख्या हर साल बढ़ती है। रोप-वे का संचालन सुबह 7 बजे से रात 12 बजे तक होगा और इसकी मॉनिटरिंग तकनीकी विशेषज्ञों की टीम करेगी। मंदिर ट्रस्ट से मिली जानकारी अनुसार रोप-वे में भीड़ के हिसाब से टोकन जारी किया जाएगा। ताकि श्रद्धालुओं को किसी तरह कोई परेशानी न हो।