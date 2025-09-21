मां बम्लेश्वरी मंदिर में उमड़ेगा भक्तों को सैलाब, सुरक्षा व सेवा के पुख्ता इंतजाम, बढ़ाई गईं सुविधाएं

Shardiya Navratri 2025: शारदीय नवरात्र 22 सितम्बर से शुरू हो रहा है और इसके साथ ही मां बम्लेश्वरी धाम डोंगरगढ़ में श्रद्धा और भक्ति का सैलाब उमड़ेगा। इस बार दो चतुर्थी तिथि होने के कारण नवरात्र पर्व 10 दिनों तक चलेगा। ( CG News ) मूर्तिकार मां दुर्गा की प्रतिमाओं को अंतिम रूप दे चुके हैं। वहीं समितियां नगर और गांवों में पंडाल निर्माण, सजावट और विशेष कार्यक्रमों की तैयारियों में व्यस्त हैं। इस तरह सोमवार से पूरे 10 दिनों तक शक्ति की सेवा होगी और माहौल भक्तिमय होगा।
डोंगरगढ़ का मेला ग्राउंड सजने लगा है, जहां लाखों श्रद्धालु माता बम्लेश्वरी के दर्शन करने पहुंचेंगे। मंदिर ट्रस्ट ने अनुमान जताया है कि इस बार पिछले वर्ष की तुलना में करीब एक से डेढ़ लाख अधिक श्रद्धालु पहुंच सकते हैं। 15 लाख से अधिक श्रद्धालुओं के पहुंचने की संभावना है। यहां दर्शन करने वाले श्रद्धालुओं की संख्या हर साल बढ़ती है। रोप-वे का संचालन सुबह 7 बजे से रात 12 बजे तक होगा और इसकी मॉनिटरिंग तकनीकी विशेषज्ञों की टीम करेगी। मंदिर ट्रस्ट से मिली जानकारी अनुसार रोप-वे में भीड़ के हिसाब से टोकन जारी किया जाएगा। ताकि श्रद्धालुओं को किसी तरह कोई परेशानी न हो।
डोंगरगढ़ में नौ दिनों तक मीना बाजार लगेगा। यहां तकरीबन 600 से अधिक छोटे-बड़े स्टाल लगाए जाते हैं, जिसमें स्थानीय व्यापारियों के अलावा तकरीबन ढाई सौ से अधिक व्यापारी आसपास गांव व महाराष्ट्र के होंगे। प्रशासन ने मीना बाजार और पार्किंग को लेकर सख्त हिदायत दी है, यहां निर्धारित दर से अधिक वसूली पर सीधे कार्रवाई होगी। नौ दिनों तक लगने वाले मेले व बाजार में व्यापारियों को रोजगार मिलेगा।
डोंगरगढ़ पहुंचने वाले श्रद्धालुओं की बढ़ती संख्या को देखते हुए प्रशासन और ट्रस्ट ने पूरी तैयारी कर ली है। सुरक्षा के मद्देनजर तीन अस्थायी पुलिस चौकियां, सीसीटीवी कैमरे, कंट्रोल रूम और रियल-टाइम मॉनिटरिंग की व्यवस्था की गई है। पुलिस बल और होमगार्ड जवानों की तैनाती भीड़ को नियंत्रित करने के लिए की जाएगी। छीरपानी शेड में जिग-जैग बैरिकेडिंग के साथ भीड़ प्रबंधन की विशेष व्यवस्था की गई है।