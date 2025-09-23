CG News: पूर्व गूहमंत्री ननकीराम ने कोरबा कलेक्टर को बताया हिटलर, सीएम से शिकायत कर दी यह चेतावनी

इसमें 40 हजार महिलाओं से हुई ठगी के मामले में केवल एफआईआर लिखने, सिंचाई कॉलोनी रामपुर में स्थित रमेश राठौर के मकान के मकान को बारिश में तोड़ने, मदनपुर कटघोरा के टोल प्लाजा पर टैक्स मांगने वाले कर्मचारियों को जेल भेजने, खनिज न्यास मद से नियम विरुद्ध मुआवजा बांटने, मलगांव और रलिया में फर्जी जमीन अधिग्रहण पर मुआवजा बांटने, अपनी पत्नी डॉ. रुपल ठाकुर को खनिज न्यास मद से भर्ती करने और लाखों रुपए वेतन लेने से मामले शामिल हैं। इस मामले के सामने आने के बाद शासन प्रशासन के साथ राजनीतिक दलों में चर्चा शुरू हो गई है। लोग अपने- अपने अनुसार पत्र के मायने निकाल रहे हैं।