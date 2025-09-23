CG News: पूर्व गूहमंत्री ननकीराम ने कोरबा कलेक्टर को बताया हिटलर, सीएम से शिकायत कर दी यह चेतावनी

CG News: भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ आदिवासी नेता और छत्तीसगढ़ सरकार के पूर्व गृहमंत्री ननकीराम कंवर ने कोरबा कलेक्टर अजीत वसंत के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। उनकी तुलना हिटलर से की है। अजीत वसंत को हिटलर प्रशासक बताया है। उन्होंने तीन दिन में कोरबा कलेक्टर का ट्रांसफर नहीं होने पर धरना की चेतावनी दी है।
कभी प्रदेश के कद्दावर आदिवासी नेता रहे ननकीराम कंवर ने अजीत वसंत को कोरबा से हटाने के लिए मुयमंत्री को पत्र लिखा है। इस पत्र को सार्वजनिक किया है। इसमें कंवर ने लिखा है कि लोक सेवक के पद पर रहते हुए अजीत वसंत स्थानीय लोगों को टारगेट कर रहे हैं। अपने पद का दुरुपयोग कर रहे हैं।
इससे जुड़े कई मामले सरकार के संज्ञान में लाए गए हैं, लेकिन सरकार मौन बनी हुई है। वसंत को सरकार के बैठे नेताओं और मंत्रियों का संरक्षण मिल रहा है। इससे उनका मनोबल बढ़ा हुआ है। कलेक्टर अजीत वंसत के कार्यों पर सवाल उठाते हुए 14 बिन्दुओं की जानकारी मुयमंत्री को दिया है।
इसमें 40 हजार महिलाओं से हुई ठगी के मामले में केवल एफआईआर लिखने, सिंचाई कॉलोनी रामपुर में स्थित रमेश राठौर के मकान के मकान को बारिश में तोड़ने, मदनपुर कटघोरा के टोल प्लाजा पर टैक्स मांगने वाले कर्मचारियों को जेल भेजने, खनिज न्यास मद से नियम विरुद्ध मुआवजा बांटने, मलगांव और रलिया में फर्जी जमीन अधिग्रहण पर मुआवजा बांटने, अपनी पत्नी डॉ. रुपल ठाकुर को खनिज न्यास मद से भर्ती करने और लाखों रुपए वेतन लेने से मामले शामिल हैं। इस मामले के सामने आने के बाद शासन प्रशासन के साथ राजनीतिक दलों में चर्चा शुरू हो गई है। लोग अपने- अपने अनुसार पत्र के मायने निकाल रहे हैं।