Hasdeo Express: डोंगरगढ़-कोरबा सफर हुआ मुश्किल, यात्रियों ने रेलवे से की सीधी ट्रेन की मांग

Hasdeo Express: डोंगरगढ़ और कोरबा के बीच यात्रियों को अब भी काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। डोंगरगढ़ से कोरबा और कोरबा से डोंगरगढ़ के लिए सीधी ट्रेन सेवा नहीं है, जिससे यात्रियों को कई बार अतिरिक्त सफर करना पड़ता है। यात्री लंबे समय से मांग कर रहे हैं कि कोरबा से रायपुर और रायपुर से कोरबा चलने वाली हसदेव एक्सप्रेस को कोरबा से डोंगरगढ़ तक बढ़ाया जाए। हालांकि, इस पर अब तक कोई पहल नहीं हुई है।