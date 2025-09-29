Hasdeo Express: डोंगरगढ़-कोरबा सफर हुआ मुश्किल, यात्रियों ने रेलवे से की सीधी ट्रेन की मांग

हसदेव एक्सप्रेस को डोंगरगढ़ तक चलाने की मांग (Photo source- Patrika)
Hasdeo Express: डोंगरगढ़ और कोरबा के बीच यात्रियों को अब भी काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। डोंगरगढ़ से कोरबा और कोरबा से डोंगरगढ़ के लिए सीधी ट्रेन सेवा नहीं है, जिससे यात्रियों को कई बार अतिरिक्त सफर करना पड़ता है। यात्री लंबे समय से मांग कर रहे हैं कि कोरबा से रायपुर और रायपुर से कोरबा चलने वाली हसदेव एक्सप्रेस को कोरबा से डोंगरगढ़ तक बढ़ाया जाए। हालांकि, इस पर अब तक कोई पहल नहीं हुई है।
जानकारी के मुताबिक, हसदेव एक्सप्रेस कोरबा रेलवे स्टेशन से सुबह 6.30 बजे रवाना होती है और रायपुर रेलवे स्टेशन सुबह 10.30 बजे पहुंचती है। रायपुर में यह ट्रेन दिनभर लगभग साढ़े सात घंटे तक खड़ी रहती है, जिससे यात्रियों को लंबा इंतजार करना पड़ता है। यात्री उम्मीद कर रहे हैं कि रेलवे प्रशासन जल्द ही कोरबा-डोंगरगढ़ मार्ग पर सीधी ट्रेन सेवा शुरू करे, ताकि उनकी यात्रा आसान और सुविधाजनक हो सके।
Hasdeo Express: यात्रियों का कहना है कि यदि हसदेव एक्सप्रेस को डोंगरगढ़ तक बढ़ा दिया जाए, तो उनकी यात्रा बहुत आसान और सुविधाजनक हो जाएगी। कई यात्रियों ने रेलवे प्रशासन से मांग की है कि डोंगरगढ़-कोरबा मार्ग पर सीधी ट्रेन सेवा शुरू की जाए, ताकि उन्हें अतिरिक्त यात्रा और खर्च से राहत मिले। इस मुद्दे पर अब तक कोई आधिकारिक पहल नहीं हुई है, जिससे यात्रियों में नाराजगी बढ़ रही है।
