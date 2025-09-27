Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

एशिया कप 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वीडियोज़
वीडियोज़
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

रायपुर

छत्तीसगढ़ को नई अमृत भारत एक्सप्रेस की सौगात, PM मोदी आज करेंगे शुभारंभ, जानें स्टॉपेज और शेड्यूल

New Amrit Bharat Express Train: प्रधानमंत्री मोदी आज 'अमृत भारत एक्सप्रेस' का शुभारंभ करेंगे। यह ट्रेन ओडिशा से गुजरात तक छत्तीसगढ़ के रास्ते चलेगी। नियमित परिचालन 5 और 6 अक्टूबर से शुरू होगा।

रायपुर

Laxmi Vishwakarma

Sep 27, 2025

New Amrit Bharat Express Train (Photo source- Patrika)
New Amrit Bharat Express Train (Photo source- Patrika)

New Amrit Bharat Express Train: छत्तीसगढ़ होते हुए नए अमृत भारत एक्सप्रेस ट्रेन दौड़ेगी। इसका ठहराव दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे के महासमुंद, रायपुर, दुर्ग और गोंदिया स्टेशनों पर दिया गया है। दरअसल ब्रह्मपुर (ओडिशा) से उधना (सूरत, गुजरात) के बीच इस नई ट्रेन को चलाया जाएगा। इसका शुभारंभ शनिवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हाथों होगा।

यह नई ट्रेन ओडिशा से गुजरात तक सीधी लंबी दूरी की कनेक्टिविटी उपलब्ध कराएगी और पूर्वी, मध्य व पश्चिम भारत के अनेक महत्वपूर्ण जिलों और शहरों को जोड़ेगी। इसके बाद नियमित समयसारिणी में परिचालन होगा। इससे प्रदेश के यात्रियों को छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, ओडिशा और गुजरात के बीच सीधी रेल सुविधा मिलेगी।

New Amrit Bharat Express Train: रविवार सुबह 4.15 बजे आएगी रायपुर

नई ट्रेन 09021 उधना-ब्रहपुर स्पेशल एक्स. 10.50 बजे उधना से रवाना होकर मध्य रात्रि 1.20 बजे गोंदिया, 3.33 बजे दुर्ग, 4.15 बजे रायपुर स्टेशन आएगी। यहां से होते हुए अगले दिन शाम 5.35 बजे ब्रहपुर स्टेशन पहुंचेगी। इसी प्रकार ट्रेन 09022 ब्रहपुर-उधना दोपहर 12.00 बजे ब्रहपुर से निकलेगी। जो कि रायपुर मध्य रात्रि 2.20 बजे, 3.15 बजे दुर्ग, 5.25 बजे गोंदिया स्टेशन होते हुए उसी दिन रात्रि 9.00 बजे उधना स्टेशन पहुंचेगी।

वीकली स्पेशल ट्रेन 5 अक्टूबर से दौड़ेगी

इस ट्रेन का नियमित परिचालन 5 अक्टूबर से उधना व 6 अक्टूबर 2025 से ब्रहपुर से प्रारंभ होगा। 19021 उधना-ब्रहपुर अमृत भारत एक्सप्रेस प्रत्येक रविवार को सुबह 07.10 बजे उधना से निकलेगी। जो कि गोंदिया स्टेशन पर रात 9.40 बजे, 11.53 को दुर्ग, रात 12.35 बजे रायपुर स्टेशन होते हुए दोपहर 1.55 बजे ब्रहपुर पहंचेगी।

New Amrit Bharat Express Train: इसी तरह 19022 ब्रहपुर-उधना अमृत भारत एक्सप्रेस प्रत्येक सोमवार को रात 11.45 बजे ब्रहपुर से प्रस्थान करेगी। जो कि दोपहर 2.55 बजे रायपुर स्टेशन आएगी। यहां से 3.50 को दुर्ग, 5.55 को गोंदिया होते हुए तीसरे दिन सुबह 08.45 बजे उधना पहुंचेगी।

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

रायपुर न्यूज़

अंबिकापुर न्यूज़

बिलासपुर न्यूज़

भिलाई न्यूज़

जगदलपुर न्यूज़

Updated on:

27 Sept 2025 11:43 am

Published on:

27 Sept 2025 11:42 am

Hindi News / Chhattisgarh / Raipur / छत्तीसगढ़ को नई अमृत भारत एक्सप्रेस की सौगात, PM मोदी आज करेंगे शुभारंभ, जानें स्टॉपेज और शेड्यूल

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Asia Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.