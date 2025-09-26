Patrika LogoSwitch to English

रायगढ़

Indian Railway: रायगढ़ में ट्रेनों की देरी से यात्री परेशान..! आजाद हिंद और हावड़ा- अहमदाबाद एक्सप्रेस 4-6 घंटे लेट

Indian Railway: रायगढ़ जिले में लंबे समय से यात्री ट्रेनों के समय पर परिचालन नहीं हो रहा है। इससे यात्री हर दिन परेशान हो रहे हैं।

रायगढ़

Shradha Jaiswal

Sep 26, 2025

Indian Railway: रायगढ़ में ट्रेनों की देरी से यात्री परेशान..! आजाद हिंद और हावड़ा- अहमदाबाद एक्सप्रेस 4-6 घंटे लेट(photo-patrika)
Indian Railway: रायगढ़ में ट्रेनों की देरी से यात्री परेशान..! आजाद हिंद और हावड़ा- अहमदाबाद एक्सप्रेस 4-6 घंटे लेट(photo-patrika)

Indian Railway: छत्तीसगढ़ के रायगढ़ जिले में लंबे समय से यात्री ट्रेनों के समय पर परिचालन नहीं हो रहा है। इससे यात्री हर दिन परेशान हो रहे हैं। गुरुवार को अप दिशा से आने वाले आजाद हिंद एक्सप्रेस 6 घंटा तो हावड़ा-अहमदाबाद एक्सप्रेस चार घंटा देरी से रायगढ़ पहुंची।

Indian Railway: लंबे समय से समय पर नहीं आ रही यात्री ट्रेनें

उल्लेखनीय है कि विगत लंबे समय से बिलासपुर जोन में तीसरी व चौथी लाइन का काम चल रहा है। ज्यादातर काम पूर्णता की ओर है। इससे पिछले माह भर से रद्द की गई ट्रेनों का परिचालन तो शुरू हो गया है, लेकिन अभी भी समय पर परिचानल नहीं हो पा रहा है। अब जब त्यौहारी सीजन शुरू हो गया है तो ट्रेन में सफर करने वाले यात्रियों की संख्या भी बढ़ गई है। ट्रेनों की लेटलतीफी यात्रियों को परेशान कर रही है।

इस संबंध में जब भी ट्रेनों की लेट-लतीफी के बारे में अधिकारियों से चर्चा की जाती है तो उनका कहना होता है कि कभी रैक की समस्या तो कभी ब्लाक के चलते लेट हो रहा है। देखा जाए तो ज्यादातर ट्रेेनें बिलासपुर जोन के अंदर आते ही विलंब होना शुरू हो जाता है, जिसको लेकर अब यात्रियों में नाराजगी भी है।

यात्रियों का कहना है कि जब यात्री ट्रेनों को रद्द किया गया तब भी माल गाड़ियां लगातार चल रही थी और अब भी मालगाड़ियों के परिचालन में कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है। इन दिनों लगभग सभी मालगाड़ियों को लांगहाल बनाकर चलाया जा रहा है। इससे यात्री ट्रेनों को अलग-अलग स्टेशनों में काफी देर तक खड़ी की जा रही है। इससे स्टेशन में तो यात्री परेशान हो ही रहे हैं। साथ ही जो यात्री ट्रेन में सफर कर रहे हैं उनको भी परेशान होना पड़ रहा है।

जैसे-तैसे कटा यात्रियों का समय

ट्रेनों की लेटलतीफी से परिचालन होने पर नजदीक के यात्री तो घर पहुंच जाते हैं, लेकिन दूर-दराज के यात्री कभी टिकट काउंटर के पास तो कभी प्लेटफार्म में घटों इंतजार करते रहे। इस संबंध में यात्रियों का कहना था कि कई लोग जशपुर व पत्थलगांव से आजाद हिंद में सफर करने के लिए रात में ही रायगढ़ पहुंच गए थे, लेकिन लगातार लेट होने के कारण इनको घंटों इंतजार करना पड़ा। इस दौरान महिलाएं व बच्चों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ा।

ये ट्रेनें विलंब से पहुंची

गुरुवार की सुबह से ही रेलवे स्टेशन में यात्रियों की भीड़ लगी थी। इस समय लगभग सभी ट्रेने लेट पहुंच। अप दिशा से आने वाली हावड़ा-अहमदाबाद एक्सप्रेस का रायगढ़ पहुंचने का समय सुबह 8.30 बजे है, लेकिन यह ट्रेन करीब चार घंटा देरी से पहुंची। हावड़ा से चलने वाली आजाद हिंद एक्सप्रेस का रायगढ़ पहुंचने का समय सुबह 6.45 बजे है। यह ट्रेन दोपहर करीब एक बजे पहुंची है। इसी तरह अप दिशा से आने वाली मेल एक्सप्रेस का समय 4.30 बजे है, पर यह ट्रेन सुबह 8.30 बजे पहुंची।

इसके साथ ही पुरी-ऋषिकेश उत्कल एक्सप्रेस भी दोपहर करीब 1.30 बजे रायगढ़ पहुंची। डाउन दिशा से पूणे-हटिया एक्सप्रेस दोपहर 1.30 बजे रायगढ़ पहुंची। इसी तरह ऋषिकेश-पुरी- उत्कल एक्सप्रेस करीब तीन घंटा देरी से दोपहर करीब 2.30 बजे पहुुंची थी। इसके अलावा ईतवारी-टाटा का रायगढ़ पहुंचने का समय सुबह 11 बजे है, लेकिन यह ट्रेन दोपहर करीब 1.30 बजे पहुंची। बताया जा रहा है कि यह सभी ट्रेनें जब बिलासपुर जोन के अंदर पहुंचते ही इनका लेट होना शुरू हुआ। यह ट्रेनें तीन से चार घंटा देरी से रायगढ़ पहुंची।

Updated on:

26 Sept 2025 12:49 pm

Published on:

26 Sept 2025 12:48 pm

Hindi News / Chhattisgarh / Raigarh / Indian Railway: रायगढ़ में ट्रेनों की देरी से यात्री परेशान..! आजाद हिंद और हावड़ा- अहमदाबाद एक्सप्रेस 4-6 घंटे लेट

