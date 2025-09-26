Indian Railway: रायगढ़ में ट्रेनों की देरी से यात्री परेशान..! आजाद हिंद और हावड़ा- अहमदाबाद एक्सप्रेस 4-6 घंटे लेट

गुरुवार की सुबह से ही रेलवे स्टेशन में यात्रियों की भीड़ लगी थी। इस समय लगभग सभी ट्रेने लेट पहुंच। अप दिशा से आने वाली हावड़ा-अहमदाबाद एक्सप्रेस का रायगढ़ पहुंचने का समय सुबह 8.30 बजे है, लेकिन यह ट्रेन करीब चार घंटा देरी से पहुंची। हावड़ा से चलने वाली आजाद हिंद एक्सप्रेस का रायगढ़ पहुंचने का समय सुबह 6.45 बजे है। यह ट्रेन दोपहर करीब एक बजे पहुंची है। इसी तरह अप दिशा से आने वाली मेल एक्सप्रेस का समय 4.30 बजे है, पर यह ट्रेन सुबह 8.30 बजे पहुंची।