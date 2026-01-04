CG News: पारिवारिक विवाद ने लिया खतरनाक मोड़, भाई ने अपने ही बहन-जीजा की कर दी पिटाई, FIR दर्ज

मिली जानकारी के मुताबिक, बटुराकछार गांव की रहने वाली मेहतरीन बाई यादव ने थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई है। उसने बताया कि उसकी शादी क्रोंधा के रहने वाले महावीर यादव से सामाजिक रीति-रिवाजों के साथ हुई थी। शादी के एक साल बाद दोनों ने बटुराकछार में घर बनाया और वहीं रहने लगे। मेहतरीन बाई का मायका उसके घर से करीब आधा किलोमीटर दूर है।