रायगढ़

CG News: पारिवारिक विवाद ने लिया खतरनाक मोड़, भाई ने अपने ही बहन-जीजा की कर दी पिटाई, FIR दर्ज

CG News: छत्तीसगढ़ के रायगढ़ जिले के घरघोड़ा थाना क्षेत्र में उधार की ₹10 हजार राशि वापस नहीं करने पर युवक ने अपने दोस्तों के साथ मिलकर बहन और जीजा की पिटाई कर दी।

Google source verification

रायगढ़

image

Laxmi Vishwakarma

Jan 04, 2026

बहन-जीजा की कर दी पिटाई (photo source- Patrika)

बहन-जीजा की कर दी पिटाई (photo source- Patrika)

CG News: छत्तीसगढ़ के रायगढ़ जिले में एक युवक ने अपने दोस्तों के साथ मिलकर अपनी ही बहन और जीजा की बेरहमी से पिटाई कर दी। दोनों के चेहरे और शरीर पर चोटें आईं। बताया जा रहा है कि यह झगड़ा ₹10,000 का कर्ज न चुकाने को लेकर हुआ। घटना घरघोड़ा थाना इलाके की है।

मिली जानकारी के मुताबिक, बटुराकछार गांव की रहने वाली मेहतरीन बाई यादव ने थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई है। उसने बताया कि उसकी शादी क्रोंधा के रहने वाले महावीर यादव से सामाजिक रीति-रिवाजों के साथ हुई थी। शादी के एक साल बाद दोनों ने बटुराकछार में घर बनाया और वहीं रहने लगे। मेहतरीन बाई का मायका उसके घर से करीब आधा किलोमीटर दूर है।

CG News: पीड़ित ने पत्नी के भाई से लिया 10 हजार रुपए

कुछ समय पहले महावीर यादव ने घर के काम के लिए अपनी पत्नी के भाई दिनेश यादव से 10,000 रुपये उधार लिए थे। इसके बाद वह मजदूरी करने टेंडा नवापारा चला गया। शनिवार रात करीब 8 बजे दिनेश यादव अपने दोस्तों मान सिंह चौहान और होरी सिंह चौहान के साथ उनके घर पहुंचा और पैसे वापस मांगे।

मेहतारिन बाई ने उनसे कहा कि उनके पति काम पर गए हैं और वापस आने पर पैसे लौटा देंगे। इसके साथ ही उसने अपने पति को उनके मोबाइल पर कॉल किया। जब महावीर यादव पहुंचे तो दिनेश और उसके दोस्तों ने पैसे मांगते हुए गाली-गलौज शुरू कर दी और जान से मारने की धमकी देते हुए लात-घूंसे मारे।

पुलिस ने आरोपी के खिलाफ केस दर्ज

CG News: जब उसके भाई और पति के बीच लड़ाई हुई, तो मेहतरीन ने बीच-बचाव करने की कोशिश की। उसके भाई ने फिर उसकी बहन पर भी हमला कर दिया। पति-पत्नी दोनों के चेहरे, पेट और शरीर के दूसरे हिस्सों पर चोटें आईं। महिला की शिकायत के आधार पर पुलिस ने आरोपी के खिलाफ केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

