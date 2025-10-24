Patrika LogoSwitch to English

कोरबा

CM साय की बड़ी घोषणा! कटघोरा में जल्द बनेगा हाइटेक बस स्टैंड, यात्रियों को मिलेगी सुविधा

Hi-Tech Bus Stand: CM विष्णुदेव साय की घोषणा के अनुसार पांच करोड़ रुपए की इस परियोजना के लिए जल्द जमीन चिन्हित करने का कार्य शुरू होगा।

2 min read

कोरबा

image

Laxmi Vishwakarma

Oct 24, 2025

कटघोरा का हाइटेक बस स्टैंड (Photo source- Patrika)

कटघोरा का हाइटेक बस स्टैंड (Photo source- Patrika)

Hi-Tech Bus Stand: बिलासपुर-अंबिकापुर राष्ट्रीय राजमार्ग पर स्थित कटघोरा नगर में नया हाइटेक बस स्टैंड बनेगा। यह स्टैंड चकचकवा पहाड़ी के पास करीब स्थित हो सकता है। इसके लिए जमीन चिन्हित करने की प्रक्रिया जल्द शुरू होगी। हाल ही में कटघोरा प्रवास पर आए मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कटघोरा में हाइटेक बस स्टैंड बनाने की घोषणा की थी। इसके लिए पांच करोड़ रुपए देने की बात कही।

Hi-Tech Bus Stand: जानें कहां बनेगा हाइटेक बस स्टैंड?

मुख्यमंत्री की घोषणा को अमलीजामा पहनाने के लिए कटघोरा नगर पालिक परिषद में तैयारी शुरू हो गई है। एक दिन पहले नगर पालिका परिषद की एक बैठक में हाइटेक बस स्टैंड के लिए जमीन की तलाश करने का निर्णय लिया गया। हालांकि अभी यह हाइटेक बस स्टैंड कहां बनेगा? यह स्पष्ट नहीं है। लेकिन नगर पालिका परिषद की ओर से इस बस स्टैंड के लिए चकचकवा पहाड़ी के पास जमीन की तलाश की जाएगी। पालिका की कोशिश होगी कि इस क्षेत्र में नया बस स्टैंड बने।

इसके पीछे बड़ा कारण चकचकवा पहाड़ी से नगर पालिका परिषद की दूरी बताई जा रही है। पालिका के जनप्रतिनिधियों का मानना है कि पालिका से चकचकवा पहाड़ी की दूरी तीन से पांच किलोमीटर के बीच है। जहां नया बस स्टैंड बसाए जाने की चर्चा है, वह कटघोरा बायपास रोड से जुड़ा है। इस स्थान पर बस स्टैंड का निर्माण किया जाता है तो इससे यात्रियों को सुविधा मिल सकेगी।

Hi-Tech Bus Stand: कटघोरा के बस स्टैंड में अव्यवस्था का आलम है। न तो तो यात्रियों के रुकने के लिए सही व्यवस्था है न ही सुरक्षा की कोई गारंटी। यहां पानी जैसी बुनियादी सुविधाओं की भी कमी रहती है। बस स्टैंड में गंदगी आम बात है। स्टैंड की साफ-सफाई भी नियमित नहीं होती है।

इस मार्ग पर अभी कोई हाइटेक बस स्टैंड नहीं

बिलासपुर से अंबिकापुर की दूरी करीब 220 किलोमीटर है। लेकिन इस मार्ग के बीच कोई हाइटेक बस स्टैंड नहीं है। अंबिकापुर से बिलासपुर तक रास्ते में उदयपुर, पोड़ी उपरोड़ा, कटघोरा, पाली और रतनपुर में छोटे- छोटे बस स्टैंड हैं। वर्तमान में अब कटघोरा में नए बस स्टैंड की आवश्यकता महसूस की जा रही है।

