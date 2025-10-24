CM साय की बड़ी घोषणा! कटघोरा में जल्द बनेगा हाइटेक बस स्टैंड, यात्रियों को मिलेगी सुविधा

मुख्यमंत्री की घोषणा को अमलीजामा पहनाने के लिए कटघोरा नगर पालिक परिषद में तैयारी शुरू हो गई है। एक दिन पहले नगर पालिका परिषद की एक बैठक में हाइटेक बस स्टैंड के लिए जमीन की तलाश करने का निर्णय लिया गया। हालांकि अभी यह हाइटेक बस स्टैंड कहां बनेगा? यह स्पष्ट नहीं है। लेकिन नगर पालिका परिषद की ओर से इस बस स्टैंड के लिए चकचकवा पहाड़ी के पास जमीन की तलाश की जाएगी। पालिका की कोशिश होगी कि इस क्षेत्र में नया बस स्टैंड बने।