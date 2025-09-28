CG News: सड़क पर कचरा डंपिंग को लेकर पार्षदों ने किया हंगामा, नगर पालिका के खिलाफ उठाई आवाज

सड़क पर कचरा डंपिंग (Photo source- Patrika)
CG News: नगर के वार्ड क्रमांक 6, नयापारा चौक में शनिवार को सड़क पर कचरा डंप किए जाने के मामले ने लोगों में आक्रोश भड़काया। कचरा सड़क पर फैल जाने के कारण यहां से गुजरने वाले लोग परेशान थे। वार्ड पार्षदों और विपक्ष के पार्षदों ने नगर पालिका के लचर रवैये के खिलाफ आवाज उठाई और कचरा लाने वाले ट्रैक्टरों को डंपिंग से रोक दिया।
स्थानीय लोग और पार्षदों का कहना है कि नगर पालिका ने डंपिंग के लिए कोई उचित व्यवस्था नहीं की है। जिस जगह पर कचरा डाला जाता है, वह धीरे-धीरे भरने के बाद सड़क पर फैलने लगता है। इसके बावजूद कचरा लगातार डाला जा रहा है। खासकर मांस-मछली और अन्य वेस्ट मटेरियल फैलने से दुर्गंध उत्पन्न हो रही है, जिससे आसपास से गुजरना मुश्किल हो गया है। वार्ड के पास स्कूल भी होने के बावजूद नगर पालिका की लापरवाही जारी है।
पार्षदों ने मजबूरन कचरा लाने वाले ट्रैक्टरों को रोक दिया और कहा कि तब तक कचरा सड़क पर नहीं डाला जाएगा जब तक इसे व्यवस्थित नहीं किया जाता। इसके बाद नगर पालिका अधिकारी मौके पर पहुंचे और कचरा व्यवस्थित करने का आश्वासन दिया।
स्थानीय लोगों ने नगर पालिका से आग्रह किया है कि जल्द ही कचरे की समस्या का समाधान किया जाए ताकि सड़क पर आने-जाने वालों की परेशानियाँ दूर हों और स्वास्थ्य जोखिम कम किया जा सके।
CG News: पार्षद आयशा हुसैन ने कहा कि कई बार नगर पालिका अधिकारियों और कलेक्टर से शिकायत करने के बाद भी कचरा हटाने की कोई कार्रवाई नहीं हुई। सड़क पर फैले कचरे से आने-जाने वाले लोगों को दिक्कतें हो रही हैं और स्वास्थ्य के लिए भी खतरा बढ़ रहा है। वहीं पार्षद शेख नजीर ने बताया कि डंप स्थल पूरी तरह से कचरे से भरा हुआ है और सड़क पर फैल चुका है। अधिकारियों को कचरा व्यवस्थित करने के लिए कई बार कहा गया, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई।
