CG News: सड़क पर कचरा डंपिंग को लेकर पार्षदों ने किया हंगामा, नगर पालिका के खिलाफ उठाई आवाज

CG News: पार्षद आयशा हुसैन ने कहा कि कई बार नगर पालिका अधिकारियों और कलेक्टर से शिकायत करने के बाद भी कचरा हटाने की कोई कार्रवाई नहीं हुई। सड़क पर फैले कचरे से आने-जाने वाले लोगों को दिक्कतें हो रही हैं और स्वास्थ्य के लिए भी खतरा बढ़ रहा है। वहीं पार्षद शेख नजीर ने बताया कि डंप स्थल पूरी तरह से कचरे से भरा हुआ है और सड़क पर फैल चुका है। अधिकारियों को कचरा व्यवस्थित करने के लिए कई बार कहा गया, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई।