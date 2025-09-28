Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

एशिया कप 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वीडियोज़
वीडियोज़
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

सुकमा

CG News: सड़क पर कचरा डंपिंग को लेकर पार्षदों ने किया हंगामा, नगर पालिका के खिलाफ उठाई आवाज

CG News: नयापारा चौक, वार्ड क्रमांक 6 में सड़क पर कचरा डंप किए जाने से लोगों में आक्रोश। पार्षदों और स्थानीय निवासियों ने नगर पालिका की लापरवाही पर विरोध जताते हुए ट्रैक्टरों को रोक दिया।

2 min read

सुकमा

image

Laxmi Vishwakarma

Sep 28, 2025

सड़क पर कचरा डंपिंग (Photo source- Patrika)

सड़क पर कचरा डंपिंग (Photo source- Patrika)

CG News: नगर के वार्ड क्रमांक 6, नयापारा चौक में शनिवार को सड़क पर कचरा डंप किए जाने के मामले ने लोगों में आक्रोश भड़काया। कचरा सड़क पर फैल जाने के कारण यहां से गुजरने वाले लोग परेशान थे। वार्ड पार्षदों और विपक्ष के पार्षदों ने नगर पालिका के लचर रवैये के खिलाफ आवाज उठाई और कचरा लाने वाले ट्रैक्टरों को डंपिंग से रोक दिया।

CG News: कोई उचित व्यवस्था नहीं

स्थानीय लोग और पार्षदों का कहना है कि नगर पालिका ने डंपिंग के लिए कोई उचित व्यवस्था नहीं की है। जिस जगह पर कचरा डाला जाता है, वह धीरे-धीरे भरने के बाद सड़क पर फैलने लगता है। इसके बावजूद कचरा लगातार डाला जा रहा है। खासकर मांस-मछली और अन्य वेस्ट मटेरियल फैलने से दुर्गंध उत्पन्न हो रही है, जिससे आसपास से गुजरना मुश्किल हो गया है। वार्ड के पास स्कूल भी होने के बावजूद नगर पालिका की लापरवाही जारी है।

प्रदर्शन कर रोक दिया डंपिंग

पार्षदों ने मजबूरन कचरा लाने वाले ट्रैक्टरों को रोक दिया और कहा कि तब तक कचरा सड़क पर नहीं डाला जाएगा जब तक इसे व्यवस्थित नहीं किया जाता। इसके बाद नगर पालिका अधिकारी मौके पर पहुंचे और कचरा व्यवस्थित करने का आश्वासन दिया।

वार्डवासियों की मांग

स्थानीय लोगों ने नगर पालिका से आग्रह किया है कि जल्द ही कचरे की समस्या का समाधान किया जाए ताकि सड़क पर आने-जाने वालों की परेशानियाँ दूर हों और स्वास्थ्य जोखिम कम किया जा सके।

कलेक्टर से शिकायत के बाद भी समाधान नहीं

CG News: पार्षद आयशा हुसैन ने कहा कि कई बार नगर पालिका अधिकारियों और कलेक्टर से शिकायत करने के बाद भी कचरा हटाने की कोई कार्रवाई नहीं हुई। सड़क पर फैले कचरे से आने-जाने वाले लोगों को दिक्कतें हो रही हैं और स्वास्थ्य के लिए भी खतरा बढ़ रहा है। वहीं पार्षद शेख नजीर ने बताया कि डंप स्थल पूरी तरह से कचरे से भरा हुआ है और सड़क पर फैल चुका है। अधिकारियों को कचरा व्यवस्थित करने के लिए कई बार कहा गया, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

रायपुर न्यूज़

अंबिकापुर न्यूज़

बिलासपुर न्यूज़

भिलाई न्यूज़

जगदलपुर न्यूज़

Published on:

28 Sept 2025 02:09 pm

Hindi News / Chhattisgarh / Sukma / CG News: सड़क पर कचरा डंपिंग को लेकर पार्षदों ने किया हंगामा, नगर पालिका के खिलाफ उठाई आवाज

ट्रेंडिंग वीडियो

बड़ी खबरें

View All

सुकमा

छत्तीसगढ़

ट्रेंडिंग

सुकमा में नक्सली ऑर्डिनेंस फैक्ट्री ध्वस्त, भरमार राइफल और मिलिंग मशीन सहित कई उपकरण बरामद

नक्सली ऑर्डिनेंस फैक्ट्री ध्वस्त (Photo source- Patrika)
सुकमा

CG News: 2030 तक इस जिले के 277 गांव होंगे आत्मनिर्भर, विकास पर विस्तार से हुई चर्चा, जानें

तेजी पकड़ रहा है कर्मयोगी अभियान (फोटो सोर्स- पत्रिका)
सुकमा

सुरक्षाबलों ने नाकाम किए नक्सलियों के खतरनाक मंसूबे, ऑर्डिनेंस फैक्ट्री को किया ध्वस्त, भारी मात्रा में हथियार और बारूद बरामद

सुरक्षाबलों ने नाकाम किए नक्सलियों के खतरनाक मंसूबे (फोटो सोर्स- पत्रिका)
सुकमा

बड़ी खुशखबरी: CRPF ने नक्सल क्षेत्र में 300 कांस्टेबल पदों पर भर्ती अभियान किया शुरू, जानें details

नौकरी (फोटो: IANS.)
सुकमा

CG News: दर्दनाक हादसा! मवेशी चराने गए 2 ग्रामीणों की नाले में बहने से मौत

दर्दनाक हादसा (Photo source- Patrika)
सुकमा
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Asia Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.