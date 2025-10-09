Korba elephant attack: हाथियों का आतंक! 100 से अधिक हाथियों ने मचाया उत्पात! ग्रामीणों में दहशत

वन विभाग की ओर से हाथियों के विचरण को देखते हुए मुनादी कराई जा रही है। लेकिन किसानों में फसल नुकसानी की चिंता है। विभाग ने ग्रामीणों को जंगल की तरफ जाने से मना किया है। वहीं ग्रामीणों का कहना है कि जंगल से लगे खेतों में फसल पकने के कगार पर है। इसकी देखरेख सहित अन्य कार्यों के लिए खेतों में जाना आवश्यक होता है। ऐसे में जान-माल के नुकसान का खतरा बना रहता है। शासन-प्रशासन से लगातार हाथी समस्या से निजात दिलाने की मांग ग्रामीण कर रहे हैं लेकिन इस ओर कोई पहल नहीं की जा रही है। ग्रामीणों में नाराजगी बढ़ती जा रही है, लेकिन विभाग मौन है। आर्थिक नुकसान के साथ-साथ हाथियों के विचरण से जन हानि की आशंका भी सता रही है।