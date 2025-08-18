NHM कर्मचारियों की 10 सूत्रीय मांग पर बेमियादी हड़ताल शुरू, इमरजेंसी सेवाएं भी ठप

इधर एनएचएम कर्मचारियों के हड़ताल पर जाने के निर्णय से स्वास्थ्य विभाग की परेशानी बढ़ गई है। बताया जा रहा है कि इस बार एनएचएम के स्वास्थ्य कर्मचारी ओपीडी के साथ ही आपातकालीन चिकित्सकीय सेवा में कार्यरत कर्मचारी भी हड़ताल में शामिल होंगे। हालांकि इसके लिए स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी वैकल्पिक व्यवस्था में जुटी हुई है।