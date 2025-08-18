NHM कर्मचारियों की 10 सूत्रीय मांग पर बेमियादी हड़ताल शुरू, इमरजेंसी सेवाएं भी ठप

CG News: छत्तीसगढ़ के कोरबा जिले में एनएचएम कर्मचारी संघ की संविलियन एवं स्थायीकरण सहित 10 सूत्रीय मांगों को लेकर सोमवार से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर रहेंगे। इसका विपरीत प्रभाव स्वास्थ्य सुविधा और स्वास्थ्य संबंधी दस्तावेजी कार्य पर पडे़गा। इससे मरीजों की परेशानी बढ़ सकती है।
छत्तीसगढ़ प्रदेश एनएचएम कर्मचारी संघ के आह्वान पर जिले के राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन अंतर्गत कार्यरत डॉक्टर, नर्स स्टॉफ, फार्मासिस्ट, आरएमए, एएनएम सहित 750 से अधिक स्वास्थ्य कर्मचारी सोमवार से हड़ताल पर चले जाएंगे। इसकी वजह से मेडिकल कॉलेज अस्पताल, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में स्वास्थ्य सुविधाओं पर विपरीत असर पड़ने की संभावना है।
वर्तमान में सर्दी, खांसी, बुखार सहित अन्य मौसमी बीमारी से ग्रसित मरीजों की संया में इजाफा हुआ है। इस बीच स्वास्थ्य कर्मचारियाें के हड़ताल पर जाने से मरीजाें की परेशानी बढ़ सकती है। संघ ने आंदोलन को लेकर रणनीति तैयार की है।
●संविलियन एवं स्थायीकरण
●पब्लिक हेल्थ कैडर की स्थापना
●ग्रेड पे निर्धारण
●लंबित 27 प्रतिशत वेतन वृद्धि
●कार्य मूल्यांकन (सीआर) व्यवस्था में पारदर्शिता
●नियमित भर्ती में सीटों का आरक्षण
●अनुकंपा नियुक्ति
●मेडिकल एवं अन्य अवकाश की सुविधा
●स्थानांतरण की नीति
●न्यूनतम 10 लाख तक कैशलेश चिकित्सा बीमा सुविधा
इधर एनएचएम कर्मचारियों के हड़ताल पर जाने के निर्णय से स्वास्थ्य विभाग की परेशानी बढ़ गई है। बताया जा रहा है कि इस बार एनएचएम के स्वास्थ्य कर्मचारी ओपीडी के साथ ही आपातकालीन चिकित्सकीय सेवा में कार्यरत कर्मचारी भी हड़ताल में शामिल होंगे। हालांकि इसके लिए स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी वैकल्पिक व्यवस्था में जुटी हुई है।