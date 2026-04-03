Road Accident: दर्दनाक हादसा! स्कॉर्पियो-ट्रेलर टक्कर में एक की मौत, 2 की हालत नाजुक

इस दुर्घटना में 27 वर्षीय अरुण कुमार यादव की मौके पर ही मौत हो गई। वह झारखंड के गढ़वा जिले के सुनई गांव का निवासी था और पिछले करीब दो वर्षों से रायपुर की एक निजी कंपनी में कार्यरत था। बताया जा रहा है कि उसकी शादी को महज तीन साल हुए थे और उसके परिवार में एक छोटा बच्चा भी है, जिससे इस हादसे ने परिवार पर दुखों का पहाड़ तोड़ दिया है।