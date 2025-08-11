मेगा प्रोजेक्ट कोयला खदानों में सुरक्षा उपायों की समीक्षा, उप महानिदेशक ने किया निरीक्षण…

कोयला खदानों में हादसों को रोकने के लिए सुरक्षा उपायों पर गंभीरता से ध्यान देने पर जोर दिया जा रहा है। विशेषकर कार्य के दौरान स्टैण्डर्ड ऑपरेटिंग प्रोसिजर (एसओपी) के पालन में कोई चूक न हो इसके लिए भी अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं। ताकि खदानों में कोई गंभीर हादसे न हों। इसी कड़ी में खान सुरक्षा महानिदेशालय-पश्चिमी क्षेत्र नागपुर के उप महानिदेशक रामावतार मीना के नेतृत्व में उच्चस्तरीय निरीक्षण टीम ने एसईसीएल की गेवरा और दीपका खदान का दौरा किया।