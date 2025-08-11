मेगा प्रोजेक्ट कोयला खदानों में सुरक्षा उपायों की समीक्षा, उप महानिदेशक ने किया निरीक्षण…

CG Coal India: छत्तीसगढ़ के कोरबा जिले में एसईसीएल के गेवरा और दीपका खदान में खान सुरक्षा महानिदेशालय पश्चिम क्षेत्र की टीम ने निरीक्षण किया। टीम ने कोयला खदान में सुरक्षा उपायों की जानकारी ली और अधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिए।
कोयला खदानों में हादसों को रोकने के लिए सुरक्षा उपायों पर गंभीरता से ध्यान देने पर जोर दिया जा रहा है। विशेषकर कार्य के दौरान स्टैण्डर्ड ऑपरेटिंग प्रोसिजर (एसओपी) के पालन में कोई चूक न हो इसके लिए भी अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं। ताकि खदानों में कोई गंभीर हादसे न हों। इसी कड़ी में खान सुरक्षा महानिदेशालय-पश्चिमी क्षेत्र नागपुर के उप महानिदेशक रामावतार मीना के नेतृत्व में उच्चस्तरीय निरीक्षण टीम ने एसईसीएल की गेवरा और दीपका खदान का दौरा किया।
इस दौरे में निदेशक खनन नागपुर क्षेत्र, आफताब अहमद, निदेशक खान सुरक्षा, बिलासपुर-1 एमके सिन्हा व एसईसीएल निदेशक तकनीकी( संचालन) एन फ्रेंकलिन जयकुमार सहित और अन्य अधिकारी शामिल थे। खदानों के निरीक्षण के दौरान उप महानिदेशक मीना ने एरिया अधिकारियों के साथ बैठक कर खदानों में लागू सुरक्षा मानकों कार्यशैली और तकनीकी प्रक्रियाओं की समीक्षा की।
टीम में शामिल अधिकारियों ने खदान में विभिन्न कार्य स्थलों का अवलोकन किया और निरीक्षण करते हुए उत्पादन की प्रगति के साथ ही उत्पादकता में सुधार के लिए कहा। खानसुरक्षा निदेशालय के अधिकारियों ने श्रमिकों की सुरक्षा से संबंधित व्यवस्थाओं का आंकलन किया। इस अवसर पर गेवरा क्षेत्र के महाप्रबंधक एके त्यागी, दीपका क्षेत्र के महाप्रबंधक संजय मिश्रा सहित अन्य अधिकारी उपस्थित रहे।
खदानों में सुरक्षा उपायों को और मजबूत किया जाएगा तथा उत्पादन और उत्पादकता को और बेहतर बनाने के लिए तकनीकी नवाचारों को अपनाने पर भी जोर दिया गया। निरीक्षण के बाद टीम ने गेवरा क्षेत्र में मियावाकी पद्धति से विकसित पौधारोपण स्थल का अवलोकन किया। मीना ने कहा कि खनन क्षेत्रों में पर्यावरण संतुलन पर ध्यान देना जरूरी है। उन्होंने प्रबंधन के अधिकारियों को निर्देश दिए।