डकैती कांड: टाइल्स तोड़ी, घर खोदा… 20 डकैतों ने मचाया तांडव, पुलिस 40 जवानों के साथ जांच में जुटी

शत्रुघ्न ने बताया कि उनके पास सौम्या का रुपए नहीं है, बल्कि एक कमरे में उसने अपनी छोटी बेटी की शादी के लिए रुपए को रखा है। तब डकैतों ने इस रुपए की जानकारी ली। घर में रखी अलमारी को तोड़ दिया। डेढ़ लाख रुपए निकाल लिया। अलमारी से ही शत्रुघ्न की पत्नी और बहु के जेवरात को निकाल लिया। इसमें सोने की जेवरात शामिल हैं। भागने से पहले डकैतों ने जहां परिवार के सदस्यों को जिस कमरे में कैद किया था, उसे बाहर से बंद कर दिया। लगभग सुबह चार बजे तक परिवार के सदस्य कमरे में बंद रहे। उन्होंने पड़ोसियों को आवाज लगाई। तब पड़ोसी पहुंचे। कमरे को खोला। घटना की जानकारी आसपास के लोगों को दी। पुलिस को अवगत कराया गया।