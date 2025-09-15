डीज़ल चोरी का अजब खेल, बोलेरो में लगी थीं दो नंबर प्लेट, पकड़े जाने पर हुआ खुलासा…

उन्हाेंने गाड़ी की हवा को खोल दिया। वापस लौट गए। हवा खोलने की जानकारी डीजल चोरों को मिली। चोर बालेरो को खींचकर बाहर ले गए। इसे लेकर भाग गए। फिर एसईसीएल की टीम ने घेराबंदी की। बोलेरो गाड़ी बांकीमोंगरा सुराकछार क्षेत्र मिली। सुरक्षा टीम बोलेरो को लेकर कुसमुंडा पहुंची। उसे पुलिस के हवाले किया गया। छानबीन के दौरान बोलेरो गाड़ी में दो नंबर प्लेट मिला है। एक पर गाड़ी का नंबर सीजी 11 बीएच 9472 और दूसरे पर नंबर सीजी 27 एम 4734 लिखा है। पुलिस मामले की जांच कर रही है।