डीज़ल चोरी का अजब खेल, बोलेरो में लगी थीं दो नंबर प्लेट, पकड़े जाने पर हुआ खुलासा…

CG News: छत्तीसगढ़ के कोरबा जिले में एसईसीएल की कोयला खदानों से डीजल चोरी की घटनाएं थम नहीं रही है। गिरोह संगठित तौर पर कंपनी की गाड़ियों से डीजल चोरी कर खदान के भीतर ही निजी कपंनियों को बेच रहा है। इस बीच कुसमुंडा खदान से डीजल चोरी का एक और मामला सामने आया है।
सुरक्षा एजेंसी ने एक बोलेरो को पकड़ा है। उस पर दो नंबर प्लेट लगा हुआ है। एक नंबर जाली है। इसी नंबर के सहारे बोलेरो गाड़ी को खदान के भीतर गिरोह ले जाता था। गेट पास होने से सुरक्षा एजेंसियां इस गाड़ी को नहीं रोकती थीं।
बताया जाता है कि दो दिन पहले कुसमुंडा खदान के भीतर रेलवे साइडिंग में अधिकारियों ने डीजल चोरी करते एक बोलेरो को देखा था। अधिकारी मौके पर पहुंचे तो चालक बोलेरो लेकर फरार हो गया। इसकी घेराबंदी की गई। लेकिन सुरक्षा एजेंसियां बोलेरो को नहीं पकड़ नहीं सकीं। इसके अगले दिन वहीं बोलेरो कुसमुंडा के गेस्ट हाउस परिसर में खड़ी मिली। यह देखकर अधिकारियों ने सूचना सुरक्षा एजेंसी को दी। एजेंसी के कर्मचारी मौके पर पहुंचे।
उन्हाेंने गाड़ी की हवा को खोल दिया। वापस लौट गए। हवा खोलने की जानकारी डीजल चोरों को मिली। चोर बालेरो को खींचकर बाहर ले गए। इसे लेकर भाग गए। फिर एसईसीएल की टीम ने घेराबंदी की। बोलेरो गाड़ी बांकीमोंगरा सुराकछार क्षेत्र मिली। सुरक्षा टीम बोलेरो को लेकर कुसमुंडा पहुंची। उसे पुलिस के हवाले किया गया। छानबीन के दौरान बोलेरो गाड़ी में दो नंबर प्लेट मिला है। एक पर गाड़ी का नंबर सीजी 11 बीएच 9472 और दूसरे पर नंबर सीजी 27 एम 4734 लिखा है। पुलिस मामले की जांच कर रही है।