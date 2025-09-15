Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

एशिया कप 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वीडियोज़
वीडियोज़
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

कोरबा

डीज़ल चोरी का अजब खेल, बोलेरो में लगी थीं दो नंबर प्लेट, पकड़े जाने पर हुआ खुलासा…

CG News: सुरक्षा एजेंसी ने एक बोलेरो को पकड़ा है। उस पर दो नंबर प्लेट लगा हुआ है। एक नंबर जाली है। इसी नंबर के सहारे बोलेरो गाड़ी को खदान के भीतर गिरोह ले जाता था।

कोरबा

Shradha Jaiswal

Sep 15, 2025

डीज़ल चोरी का अजब खेल, बोलेरो में लगी थीं दो नंबर प्लेट, पकड़े जाने पर हुआ खुलासा...(photo-patrika)
डीज़ल चोरी का अजब खेल, बोलेरो में लगी थीं दो नंबर प्लेट, पकड़े जाने पर हुआ खुलासा...(photo-patrika)

CG News: छत्तीसगढ़ के कोरबा जिले में एसईसीएल की कोयला खदानों से डीजल चोरी की घटनाएं थम नहीं रही है। गिरोह संगठित तौर पर कंपनी की गाड़ियों से डीजल चोरी कर खदान के भीतर ही निजी कपंनियों को बेच रहा है। इस बीच कुसमुंडा खदान से डीजल चोरी का एक और मामला सामने आया है।

सुरक्षा एजेंसी ने एक बोलेरो को पकड़ा है। उस पर दो नंबर प्लेट लगा हुआ है। एक नंबर जाली है। इसी नंबर के सहारे बोलेरो गाड़ी को खदान के भीतर गिरोह ले जाता था। गेट पास होने से सुरक्षा एजेंसियां इस गाड़ी को नहीं रोकती थीं।

ये भी पढ़ें

Protest for electricity: एसईसीएल ने 45 घरों की काट दी बिजली, 2 दिन से अंधेरे में लोग, सडक़ पर उतरकर किया चक्काजाम
कोरीया
Protest for electricity

CG News: एक बोलेरो में दो नंबर प्लेट से चल रहा डीजल चोरी का खेल

बताया जाता है कि दो दिन पहले कुसमुंडा खदान के भीतर रेलवे साइडिंग में अधिकारियों ने डीजल चोरी करते एक बोलेरो को देखा था। अधिकारी मौके पर पहुंचे तो चालक बोलेरो लेकर फरार हो गया। इसकी घेराबंदी की गई। लेकिन सुरक्षा एजेंसियां बोलेरो को नहीं पकड़ नहीं सकीं। इसके अगले दिन वहीं बोलेरो कुसमुंडा के गेस्ट हाउस परिसर में खड़ी मिली। यह देखकर अधिकारियों ने सूचना सुरक्षा एजेंसी को दी। एजेंसी के कर्मचारी मौके पर पहुंचे।

उन्हाेंने गाड़ी की हवा को खोल दिया। वापस लौट गए। हवा खोलने की जानकारी डीजल चोरों को मिली। चोर बालेरो को खींचकर बाहर ले गए। इसे लेकर भाग गए। फिर एसईसीएल की टीम ने घेराबंदी की। बोलेरो गाड़ी बांकीमोंगरा सुराकछार क्षेत्र मिली। सुरक्षा टीम बोलेरो को लेकर कुसमुंडा पहुंची। उसे पुलिस के हवाले किया गया। छानबीन के दौरान बोलेरो गाड़ी में दो नंबर प्लेट मिला है। एक पर गाड़ी का नंबर सीजी 11 बीएच 9472 और दूसरे पर नंबर सीजी 27 एम 4734 लिखा है। पुलिस मामले की जांच कर रही है।

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

cg news

शहर की खबरें:

रायपुर न्यूज़

अंबिकापुर न्यूज़

बिलासपुर न्यूज़

भिलाई न्यूज़

जगदलपुर न्यूज़

Published on:

15 Sept 2025 02:24 pm

Hindi News / Chhattisgarh / Korba / डीज़ल चोरी का अजब खेल, बोलेरो में लगी थीं दो नंबर प्लेट, पकड़े जाने पर हुआ खुलासा…

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Asia Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.