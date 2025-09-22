दंतैल हाथी का आतंक! जंगल से लकड़ी लेकर घर लौट रहे ग्रामीण को कुचला… हुई दर्दनाक मौत

CG Elephant Terror: छत्तीसगढ़ के कोरबा जिले में पसान में दंतैल हाथी के हमले से एक ग्रामीण की मौत हो गई है। मृतक जलाऊ लकड़ी लेने के लिए जंगल की तरफ गया था। घर लौटते समय हाथी ने उसे कुचलकर मार दिया। वन परिक्षेत्र पसान में रविवार की सुबह यह घटना हुई। पसान थाना क्षेत्र के गोरिला मुहल्ला निवासी धनसिंह गोंड़ (45) घर के लिए जलाऊ लकड़ी लेने के लिए ग्राम तनेरा के पास के जंगल मे गया था।