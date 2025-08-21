CG Coal India: कोयला अधिकारी व पेंशनरों की मांगें तेज, कोल इंडिया मुख्यालय के बाहर करेंगे धरना-प्रदर्शन…

CG Coal India: छत्तीसगढ़ के कोरबा जिले में ऑल इंडिया एसोसिएशन ऑफ कोल पेंशनर्स और ऑल इंडिया एसोसिएशन ऑफ कोल एक्जीक्यूटिव्स ने लंबित मांगों को लेकर आंदोलन का ऐलान किया है। दोनों संगठनों के सदस्य 15 सितंबर को दोपहर 12 बजे से शाम 4 बजे तक कोल इंडिया मुख्यालय में एक दिवसीय धरना-प्रदर्शन करेंगे। ऑनलाइन वर्चुअल बैठक में आंदोलन को लेकर सर्वसमति से निर्णय लिया गया।
ऑल इंडिया एसोसिएशन ऑफ कोल पेंशनर्स और ऑल इंडिया एसोसिएशन ऑफ कोल एक्जीक्यूटिव्स के संयोजक पीके सिंह राठौर ने कहा कि प्रबंधन की उदासीनता और वादाखिलाफी से पेंशनर्स व अधिकारियों में असंतोष गहराता जा रहा है। हमारी मांगें कर्मचारी कल्याण और सामाजिक सुरक्षा से जुड़ी हैं। यदि समय रहते इन पर सकारात्मक निर्णय नहीं लिया गया तो और उग्र आंदोलन किया जाएगा।
कोयला अधिकारी संगठन व पेंशनर संघ का कहना है कि बंधन लगातार उनकी मांगों व समस्याओं का निराकरण करने में विफल रहा है। जिसके चलते उन्हें आंदोलन का निर्णय लेना पड़ा है। दोनों संगठनों की प्रमुख मांगो में अधिकारियों और वेतन बोर्ड कर्मचारियों के बीच वेतन विवाद का जल्द समाधान करने की प्रमुख रूप से शामिल है। इसके अलावा सीपीआरएमएस योजना का समान रूप से क्रियान्वयन, कंपनी डॉक्टर की रेफरल अनिवार्यता को हटाने सहित अन्य मांगें शामिल है।