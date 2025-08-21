CG Coal India: कोयला अधिकारी व पेंशनरों की मांगें तेज, कोल इंडिया मुख्यालय के बाहर करेंगे धरना-प्रदर्शन…

कोयला अधिकारी संगठन व पेंशनर संघ का कहना है कि बंधन लगातार उनकी मांगों व समस्याओं का निराकरण करने में विफल रहा है। जिसके चलते उन्हें आंदोलन का निर्णय लेना पड़ा है। दोनों संगठनों की प्रमुख मांगो में अधिकारियों और वेतन बोर्ड कर्मचारियों के बीच वेतन विवाद का जल्द समाधान करने की प्रमुख रूप से शामिल है। इसके अलावा सीपीआरएमएस योजना का समान रूप से क्रियान्वयन, कंपनी डॉक्टर की रेफरल अनिवार्यता को हटाने सहित अन्य मांगें शामिल है।