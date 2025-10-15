मेरा अपहरण कर जंगल ले गए, ब्लेड से हमला किया फिर… युवक ने रची अपने ही अपहरण की झूठी कहानी, ऐसे हुआ खुलासा

यह पूरा मामला सिविल लाइन थाना अंतर्गत रविशंकर शुक्ल नगर का है। यही के निवासी युवक देवेश सिंह ने बीते 10 अक्टूबर को अपने घर में सोने चांदी की लूट और ब्लेड से हमले की शिकायत थाने में दर्ज कराई। इसके दो दिन बाद उसने 12 अक्टूबर को अपहरण और मारपीट करने का भी आरोप लगाया। पुलिस ने दोनों मामलों की जांच शुरू कर दी। लेकिन जांच में पुलिस को इन घटनाओं का कोई सुराग नहीं मिला। पुलिस के अनुसार यह दोनों ही घटनाएं नहीं हुई है। युवक ने झूठी शिकायत की थी।