कोरबा

मेरा अपहरण कर जंगल ले गए, ब्लेड से हमला किया फिर… युवक ने रची अपने ही अपहरण की झूठी कहानी, ऐसे हुआ खुलासा

Crime News: कोरबा के एक युवक ने अपने ही अपहरण की झूठी कहानी बना दी। पुलिस से शिकायत भी कर दी। लेकिन मामले में ट्विस्ट तब आया जब पुलिस ने शिकायत के आधार पर जांच शुरू की।

2 min read

कोरबा

image

Khyati Parihar

Oct 15, 2025

ग्राफिक्स फोटो पत्रिका

ग्राफिक्स फोटो पत्रिका

CG Crime News: कोरबा के एक युवक ने अपने ही अपहरण की झूठी कहानी बना दी। पुलिस से शिकायत भी कर दी। लेकिन मामले में ट्विस्ट तब आया जब पुलिस ने शिकायत के आधार पर जांच शुरू की। पुलिस ने युवक द्वारा बताए गए घटनास्थल के सीसीटीवी फुटेज खंगाले। दो दर्जन सीसीटीवी फुटेज खंगालने के बाद भी पुलिस को घटना का कोई सुराग नहीं मिला।

घटना होने की कोई भी जानकारी उनके संज्ञान में नहीं आई। सीसीटीवी फुटेज में युवक के द्वारा बताए गए घटना का कोई रिकॉर्ड नहीं था। तब पुलिस को यह समझते देर नहीं लगी कि युवक ने झूठी कहानी रची है। अब झूठी कहानी बनाने और पुलिस को गुमराह का समय बर्बाद करने के लिए पुलिस युवक पर कार्रवाई करने की तैयारी कर रही है।

युवक ने अपने ही अपहरण की रची थी झूठी कहानी

यह पूरा मामला सिविल लाइन थाना अंतर्गत रविशंकर शुक्ल नगर का है। यही के निवासी युवक देवेश सिंह ने बीते 10 अक्टूबर को अपने घर में सोने चांदी की लूट और ब्लेड से हमले की शिकायत थाने में दर्ज कराई। इसके दो दिन बाद उसने 12 अक्टूबर को अपहरण और मारपीट करने का भी आरोप लगाया। पुलिस ने दोनों मामलों की जांच शुरू कर दी। लेकिन जांच में पुलिस को इन घटनाओं का कोई सुराग नहीं मिला। पुलिस के अनुसार यह दोनों ही घटनाएं नहीं हुई है। युवक ने झूठी शिकायत की थी।

अब पुलिस युवक से इस दिशा में पूछताछ कर रही है कि उसने आखिर यह झूठी शिकायत क्यों दर्ज करवाई। पुलिस को यह सुराग में मिला है कि देवेश ने किसी दुकान से चॉकलेट और ब्लेड खरीदा था। पुलिस को शक है कि यह मामला लेनदेन से जुड़ा है। हालांकि जांच आगे बढ़ने पर ही पूरी तरह से मामले का खुलासा होगा।

पुलिस को बताया जंगल में हुई पिटाई

युवक देवेश ने पुलिस को बताया कि उसे, उसके घर से अपहरण कर शहर के करीब एक जंगल में ले जाया गया और ब्लेड से हमला किया गया। सोने चांदी के जेवर की भी लूट की गई है। युवक ने पुलिस को यह भी बताया था कि अपहरणकर्ता उसे चार पहिया वाहन में उठा कर ले गए थे। इस तरह की शिकायतों के बाद पुलिस महकमें में हड़कंप मच गया। पुलिस चिंता में आ गई कि इस तरह की वारदात शहर के बीचों बीच कैसे हुई होगी।

युवक ने पुलिस से चोरी और अपहरण की झूठी शिकायत की थी। युवक की शिकायत पर हमने जांच शुरू की। सीसीटीवी फुटेज में युवक द्वारा बताये गए घटना का कोई उल्लेख और रिकॉर्ड नहीं मिला है। झूठी शिकायत क्यों की गई है, पुलिस इस दिशा में जांच कर रही है। झूठी शिकायत करने के आरोप में युवक पर कार्रवाई की जाएगी। - भूषण एक्का, सीएसपी कोरबा

खबर शेयर करें:

Hindi News / Chhattisgarh / Korba / मेरा अपहरण कर जंगल ले गए, ब्लेड से हमला किया फिर… युवक ने रची अपने ही अपहरण की झूठी कहानी, ऐसे हुआ खुलासा

