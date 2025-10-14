CG News: ऑर्केस्ट्रा में हंगामा! 2 युवकों पर मारपीट और जानलेवा हमला, तीन आरोपी रिमांड पर

घटना की रिपोर्ट पर पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ धारा 296, 351 (2), 115 (2),3 (5) बीएनएस के तहत अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया। मारपीट में धीरज और उपेंद्र बेहरा गंभीर रूप से घायल हुए, जिन्हें उपचार के लिए जिंदल फोर्टिस अस्पताल ले जाया गया और बाद में रायगढ़ फोर्टिस अस्पताल रेफर किया गया। डॉक्टरों की जांच में उपेंद्र बेहरा के पैर फैक्चर होने की पुष्टि हुई थी। इससे मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने आरोपियों पर धारा 118 (2) बीएनएस जोड़ा गया।