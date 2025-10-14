CG News: ऑर्केस्ट्रा में हंगामा! 2 युवकों पर मारपीट और जानलेवा हमला, तीन आरोपी रिमांड पर

आर्केस्ट्रा के दौरान हुई मारपीट (Photo source- Patrika)
CG News: ग्राम झिंकाबहाल में आयोजित ऑर्केस्ट्रा कार्यक्रम के दौरान दो पक्षों के बीच जमकर मारपीट हो गया , जिसमें कार्यक्रम समिति के सदस्य धीरज बेहरा और उपेंद्र बेहरा ने बीच-बचाव किया। इसी गुस्से में आरोपियों ने दोनों युवकों पर जानलेवा हमला कर दिया। पुलिस ने तीन युवकों के खिलाफ गैर जमानती धाराओं के तहत अपराध दर्ज कर गिरफ्तार करते हुए रिमांड पर भेज दिया है।
इस संबंध में मिली जानकारी के अनुसार तमनार थाना क्षेत्र के ग्राम झिंकाबहाल में विगत 22 सितंबर को आर्केस्टा कार्यक्रम का आयोजन किया गया था, इस दौरान घायल धीरज बेहरा के पिता अरूण बेहरा ने बताया कि दोनों पीड़ित जब रात को गांव के पानी टंकी के पास हाथ-पैर धो रहे थे, तभी आरोपी संजीव बेहरा बागचाड़ी, राजा बोहिदार तमनार, दीपक पटेल बुढ़िया सहित अन्य लोग वहां पहुंचे और गाली-गलौज करते हुए लाठी-डंडे से हमला कर दिया। इससे वह गंभीर रूप से घायल हो गया था।
घटना की रिपोर्ट पर पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ धारा 296, 351 (2), 115 (2),3 (5) बीएनएस के तहत अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया। मारपीट में धीरज और उपेंद्र बेहरा गंभीर रूप से घायल हुए, जिन्हें उपचार के लिए जिंदल फोर्टिस अस्पताल ले जाया गया और बाद में रायगढ़ फोर्टिस अस्पताल रेफर किया गया। डॉक्टरों की जांच में उपेंद्र बेहरा के पैर फैक्चर होने की पुष्टि हुई थी। इससे मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने आरोपियों पर धारा 118 (2) बीएनएस जोड़ा गया।
CG News: वहीं पुलिस ने आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए लगातार छापेमारी कर रही थी, इस दौरान मुखबीर से मिली सूचना पुलिस ने 12 अक्टूबर को तीनों आरोपी राजा बोहिदार (26 वर्ष), राजेश निषाद (27 वर्ष) और संजीव उर्फ भुरू बेहरा (28 वर्ष) को उनके ठिकानों से गिरफ्तार किया गया। पूछ-ताछ में आरोपियों ने पुराने विवाद के चलते हमला करने की बात स्वीकार की। साथ ही पुलिस ने उनके कब्जे से घटना में प्रयुक्त हॉकी स्टिक और बांस की लाठियां भी बरामद की हैं।
