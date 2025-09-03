मेडिकल की दवा खाने से 25 दिन के बच्चे की मौत, आक्रोशित मामा ने मेडिकल स्टोर में लगाई आग

Crime News: कोरबा जिले के पाली थाना क्षेत्र में एक बड़ी वारदात सामने आई है। यहां 25 दिन के नवजात शिशु की मौत के बाद आक्रोशित मामा ने मेडिकल दुकान में पेट्रोल डालकर आग लगा दी। इस घटना में मेडिकल स्टोर के अंदर रखा सामान, फर्नीचर, दवाइयां और इलेक्ट्रॉनिक उपकरण जलकर खाक हो गए। आगजनी से लगभग चार से पाँच लाख रुपए का नुकसान होने का अनुमान लगाया जा रहा है।