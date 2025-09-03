मेडिकल की दवा खाने से 25 दिन के बच्चे की मौत, आक्रोशित मामा ने मेडिकल स्टोर में लगाई आग

Crime News: कोरबा जिले के पाली थाना क्षेत्र में एक बड़ी वारदात सामने आई है। यहां 25 दिन के नवजात शिशु की मौत के बाद आक्रोशित मामा ने मेडिकल दुकान में पेट्रोल डालकर आग लगा दी। इस घटना में मेडिकल स्टोर के अंदर रखा सामान, फर्नीचर, दवाइयां और इलेक्ट्रॉनिक उपकरण जलकर खाक हो गए। आगजनी से लगभग चार से पाँच लाख रुपए का नुकसान होने का अनुमान लगाया जा रहा है।
पाली क्षेत्र के बतरा रोड स्थित मेडिकल स्टोर का संचालन कन्हैया लाल यादव करता है। सोमवार की दोपहर लगभग साढ़े तीन से चार बजे के बीच यह घटना हुई। पुलिस के अनुसार आरोपी सुनील साहू बोतल में पेट्रोल लेकर दुकान पर पहुंचा। उसने पेट्रोल दुकान में छिड़ककर आग लगा दी।
उस समय दुकान मालिक कन्हैया लाल यादव पीछे के हिस्से में खाना खा रहा था और दुकान में स्टाफ मौजूद था। अचानक हंगामे और धुएं को देखकर कन्हैया दुकान की ओर भागा, लेकिन तब तक अंदर आग फैल चुकी थी। आसपास के लोगों ने मदद कर आग बुझाने की कोशिश की और काफी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया।
आगजनी की इस घटना में दुकान के फर्नीचर, कुर्सियां, काउंटर, सीसीटीवी कैमरा, डीवीआर और बड़ी मात्रा में दवाइयाँ जलकर खाक हो गईं। शुरुआती आकलन के मुताबिक, कुल नुकसान 4 से 5 लाख रुपए के बीच बताया जा रहा है।
जानकारी के अनुसार, आरोपी सुनील साहू अपने 25 दिन के भांजे के लिए इसी दुकान से दवाई लेकर गया था। दवा खाने के बाद बच्चे की हालत बिगड़ गई और उसकी मौत हो गई। नवजात की मौत से गुस्साए मामा ने मेडिकल स्टोर को ही जिम्मेदार मानते हुए आगजनी की घटना को अंजाम दिया।
घटना की सूचना मिलते ही पाली पुलिस मौके पर पहुँची। पुलिस ने आरोपी सुनील साहू के खिलाफ आगजनी का मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। फिलहाल यह स्पष्ट नहीं हो सका है कि बच्चे की मौत दवाई के कारण हुई या किसी अन्य वजह से। पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम कराने के साथ ही दवाइयों के सैंपल जांच के लिए भेजे हैं।