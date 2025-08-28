गैस सिलेंडर न फटने से टला बड़ा हादसा, अज्ञात ने रात में महिला के घर को जलाने का किया प्रयास

CG News: सरपंच देव कुंवर कोशिमा ने बताया कि मीना साहू के घर आग लगाने की जानकारी मिली। पंचों के साथ मौके पर जाकर देखा तो बड़ी घटना घटने की पूरी आशंका थी। रसोई घर में भरा हुआ सिलेंडर रखा था। महिला को हिदायत दी गई कि सिलेंडर को दूसरी जगह रखें या रात में खाना बनाने के बाद सिलेंडर को चूल्हे से निकाल कर अलग कमरे में रखें। जिस तरह से अज्ञात व्यक्ति ने आग लगाने का प्रयास किया, ऐसी घटना दोबारा भी हो सकती है। पुलिस प्रशासन से भी मांग की कि जगन्नाथपुर में पेट्रोलिंग गश्त बढ़ाई जाए। आसमाजिक तत्वों को नियंत्रित किया जाए।