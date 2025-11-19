Fly ash factory in School campus: ठेकेदार ने स्कूल कैंपस में खोल दी फ्लाई ऐश ईंट की फैक्टरी, मचा बवाल, भाजपाइयों ने लिया जायजा

बैकुंठपुर। कोरिया जिले के सोनहत ब्लॉक अंतर्गत वनांचल ग्राम कछाड़ी के प्राइमरी स्कूल परिसर में एक ठेकेदार द्वारा फ्लाई ऐश ईंट बनाने की फैक्टरी (Fly ash factory in School campus) खोल दी गई है। दरअसल स्कूल परिसर में ही 2 नई बिल्डिंग का निर्माण किया जा रहा है। वहीं ईंट बनाने में उपयोग आने वाले राखड़ से बच्चों की सेहत पर खतरा मंडरा रहा है। मामला सामने आने के बाद बुधवार को भाजपा की टीम जायजा लेने पहुंची। उन्होंने रिपोर्ट प्रस्तुत कर कार्रवाई की मांग की है। इधर पूर्व विधायक गुलाब कमरो ने स्कूल परिसर में ठेकेदार की फैक्टरी में ईंट बनाने के मामले में प्रशासनिक अनदेखी पर कड़ी आपत्ति जताई है।