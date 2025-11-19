Patrika LogoSwitch to English

कोरीया

Fly ash factory in School campus: ठेकेदार ने स्कूल कैंपस में खोल दी फ्लाई ऐश ईंट की फैक्टरी, मचा बवाल, भाजपाइयों ने लिया जायजा

Fly ash factory in School campus: सोनहत ब्लॉक के कछाड़ी प्राइमरी स्कूल का मामला, उड़ रही राखड़ से बच्चों व शिक्षकों को हो रही दिक्कत, पूर्व विधायक ने की कार्रवाई की मांग

कोरीया

image

Ram Prawesh Vishwakarma

Nov 19, 2025

Fly ash factory in school campus

Fly ash machine in school campus (Photo- Patrika)

बैकुंठपुर। कोरिया जिले के सोनहत ब्लॉक अंतर्गत वनांचल ग्राम कछाड़ी के प्राइमरी स्कूल परिसर में एक ठेकेदार द्वारा फ्लाई ऐश ईंट बनाने की फैक्टरी (Fly ash factory in School campus) खोल दी गई है। दरअसल स्कूल परिसर में ही 2 नई बिल्डिंग का निर्माण किया जा रहा है। वहीं ईंट बनाने में उपयोग आने वाले राखड़ से बच्चों की सेहत पर खतरा मंडरा रहा है। मामला सामने आने के बाद बुधवार को भाजपा की टीम जायजा लेने पहुंची। उन्होंने रिपोर्ट प्रस्तुत कर कार्रवाई की मांग की है। इधर पूर्व विधायक गुलाब कमरो ने स्कूल परिसर में ठेकेदार की फैक्टरी में ईंट बनाने के मामले में प्रशासनिक अनदेखी पर कड़ी आपत्ति जताई है।

भाजपा जिलाध्यक्ष देवेंद्र तिवारी के निर्देश पर सोनहत के पदाधिकारी व कार्यकर्ता ग्राम कछाड़ी प्राथमिक विद्यालय पहुंचे। इस दौरान स्कूल परिसर (Fly ash factory in School campus) का मुआयना किया, जहां फ्लाई ऐश ईंट बनाने की मशीन लगी है। वहीं परिसर में नई ईंट बनाकर रखी गई है। ईंट निर्माण में स्कूल के सोलर पंप का उपयोग होता है।

हालांकि मौके पर ठेकेदार या उसके कर्मचारी नहीं मिले। स्कूल प्रांगण में चारों ओर फ्लाई ऐश (Fly ash factory in School campus) राखड़ पड़ा हुआ मिला, जो हल्की हवा चलने पर उडऩे लगता है। भाजपा की टीम फ्लाई ऐश मशीन, ईंट सहित परिसर की वीडियोग्राफी कर रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी।

भाजपा सोनहत के महामंत्री मनोज साहू ने एसडीएम को शिकायत कर फ्लाई ऐश ईंट बनाने लगी मशीन को जब्त करने मांग रखी है। उनका कहना है कि प्राथमिक शाला, पंचायत भवन, आंगनबाड़ी केंद्र और पीडीएस दुकान परिसर में अवैध तरीके से ईंट बनाने की मशीन लगी है,

जहां ईंट बनाने के बाद सुखाने के लिए प्रांगण में फैलाई गई है। फ्लाई ऐश (Fly ash factory in School campus) का राखड़ उडऩे से बच्चों और शिक्षकों को परेशानी हो रही है। ठेकेदार का अवैध कार्य राज्य सरकार की छवि को धूमिल कर रहा है।

Fly ash factory in School campus: पूर्व विधायक बोले- भाजपा के संरक्षण में चल रही फैक्टरी

पूर्व विधायक गुलाब कमरो ने कछाड़ी प्राथमिक शाला परिसर में ठेकेदार की फ्लाई ऐश मशीन लगाने को लेकर आपत्ति जताई है। उनका कहना है कि सोनहत के कछाड़ी में बच्चों का स्कूल नहीं, भाजपा सरकार के संरक्षण में ठेकेदारों की फ्लाई ऐश फैक्टरी (Fly ash factory in School campus) चल रही है। जहां स्कूल के बच्चों राखड़ में बैठाया जा रहा है, जबकि ठेकेदार मालामाल हैं, भाजपा का यही विकास है।

मामले में जिला प्रशासन को अवैध तरीके से लगी मशीन को जब्त कर कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए। स्कूल परिसर में फैलाए गए मलबे, फ्लाई ऐश राखड़ की सफाई करानी चाहिए। जल्द कार्रवाई नहीं होने पर स्कूल परिसर में ग्रामीणों और कांग्रेस कार्यकर्ताओं के साथ धरना प्रदर्शन किया जाएगा।

ग्रामीण बोले- 70 लाख से अधिक की लागत से दो बिल्डिंग बन रही

ग्रामीणों के मुताबिक कछाड़ी स्कूल परिसर में 2 नवीन बिल्डिंग निर्माण की स्वीकृति मिली है। इसमें एक उप स्वास्थ्य केंद्र की लागत करीब 30 लाख और दूसरा आदिवासी विकास विभाग से छात्रावास जैसा भवन निर्माण करवा रहे हैं। इसकी लागत 40-50 लाख बताई जा रही है।

ठेकेदार ने मिलीभगत कर ईंट निर्माण करने के लिए स्कूल परिसर में फ्लाई ऐश मशीन (Fly ash factory in School campus) लगाई है। इससे रोजाना बड़ी संख्या में ईंट बन रही है, जिसको सुखाने के लिए स्कूल प्रांगण में फैलाया गया है। साथ ही स्कूल के सोलर पंप से रोजाना इसकी तराई कराई जा रही है।

President Draupadi Murmu: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू कल आएंगीं अंबिकापुर, मुख्यमंत्री जनजातीय ग्राम अखरा विकास योजना का करेंगीं शुभारंभ
अंबिकापुर
President Draupadi Murmu

19 Nov 2025 08:04 pm

Hindi News / Chhattisgarh / Koria / Fly ash factory in School campus: ठेकेदार ने स्कूल कैंपस में खोल दी फ्लाई ऐश ईंट की फैक्टरी, मचा बवाल, भाजपाइयों ने लिया जायजा

कोरीया

छत्तीसगढ़

