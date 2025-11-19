President Draupadi Murmu: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू कल आएंगीं अंबिकापुर, मुख्यमंत्री जनजातीय ग्राम अखरा विकास योजना का करेंगीं शुभारंभ

अंबिकापुर। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु (President Draupadi Murmu) शहर के पीजी कॉलेज मैदान में 20 नवंबर को आयोजित जनजातीय गौरव दिवस के कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होंगीं। कार्यक्रम की अध्यक्षता राज्यपाल रमेन डेका करेंगे। वहीं विशिष्ट अतिथि के रूप में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय, मंत्री जनजातीय कार्य मंत्रालय भारत सरकार जुएल ओराम, राज्यमंत्री दुर्गा दास उइके, राज्यमंत्री तोखन साहू भी मौजूद रहेंगे। इस दौरान राष्ट्रपति मुख्यमंत्री जनजातीय ग्राम अखरा विकास योजना का शुभारंभ करेंगी। कार्यक्रम में जनजातीय प्रमुखों का भी सम्मान किया जाएगा।