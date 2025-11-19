President Draupadi Murmu: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू कल आएंगीं अंबिकापुर, मुख्यमंत्री जनजातीय ग्राम अखरा विकास योजना का करेंगीं शुभारंभ

Program stage (Photo- PRO)
अंबिकापुर। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु (President Draupadi Murmu) शहर के पीजी कॉलेज मैदान में 20 नवंबर को आयोजित जनजातीय गौरव दिवस के कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होंगीं। कार्यक्रम की अध्यक्षता राज्यपाल रमेन डेका करेंगे। वहीं विशिष्ट अतिथि के रूप में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय, मंत्री जनजातीय कार्य मंत्रालय भारत सरकार जुएल ओराम, राज्यमंत्री दुर्गा दास उइके, राज्यमंत्री तोखन साहू भी मौजूद रहेंगे। इस दौरान राष्ट्रपति मुख्यमंत्री जनजातीय ग्राम अखरा विकास योजना का शुभारंभ करेंगी। कार्यक्रम में जनजातीय प्रमुखों का भी सम्मान किया जाएगा।
पीजी कॉलेज मैदान स्थित कार्यक्रम स्थल (President Draupadi Murmu) पर जनजातीय विकास प्रदर्शनी एवं क्राफ्ट मेला लगाया जाएगा। इस दौरान जनजातीय विद्रोहों के नायकों एवं स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के परिवार के सदस्यों का सम्मान भी किया जाएगा।
कार्यक्रम में उपमुख्यमंत्री अरूण साव एवं विजय शर्मा, कृषि मंत्री रामविचार नेताम, वित्त मंत्री एवं प्रभारी मंत्री जिला सरगुजा ओम प्रकाश चौधरी, पर्यटन संस्कृति एवं धर्मस्व मंत्री राजेश अग्रवाल, सांसद चिंतामणी महाराज, महापौर मंजूषा भगत भी उपस्थित रहेंगे।
राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु (President Draupadi Murmu) के एक दिवसीय प्रवास को देखते हुए जिला एवं पुलिस प्रशासन ने सभी तैयारियां पूर्ण कर ली है। सुरक्षा व्यवस्थाओं को पूरी तरह चाक-चौबंद कर दिया गया है। कार्यक्रम को सफल और सुरक्षित बनाने के लिए 2000 से अधिक पुलिस जवानों की तैनाती की गई है, जो कि पूरे शहर और कार्यक्रम स्थलों पर सुरक्षा व्यवस्था की कमान संभालेंगे।
पुलिस प्रशासन द्वारा कार्यक्रम स्थल, मार्गों और शहर के प्रमुख स्थलों पर चरणबद्ध सुरक्षा घेरा तैयार किया गया है। राष्ट्रपति के काफिले के रूट पर विशेष टीमों की तैनाती, बैरिकेटिंग और रिहर्सल पूरी कर ली गई है। हाईवे और शहर के मुख्य चौराहों पर अतिरिक्त पुलिस फोर्स, ट्रैफिक पुलिस और आईटी सेल के जवान तैनात किए गए हैं। भीड़ प्रबंधन के लिए महिला एवं पुरुष पुलिस बल की विशेष तैनाती (President Draupadi Murmu) की गई है।
राष्ट्रपति (President Draupadi Murmu) के कार्यक्रम के लिए पार्किंग स्थानों और प्रवेश तथा निकास द्वारों पर कड़ी जांच की व्यवस्था की गई है। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक राजेश अग्रवाल ने सभी अधिकारियों एवं जवानों को अलर्ट मोड में रहने के निर्देश दिए हैं। राष्ट्रपति दौरे के दौरान आम जनता को असुविधा न हो, इसके लिए सरगुजा पुलिस ने 20 नवंबर को लागू होने वाली ट्रैफिक डायवर्सन एडवाइजरी जारी की है।
इसके अंतर्गत राष्ट्रपति के काफिले के रूट पर निर्धारित समय में आम वाहनों का प्रवेश पूरी तरह प्रतिबंधित रहेगा। मुख्य मार्गों से शहर में आने-जाने वाले वाहनों को वैकल्पिक मार्गों से डायवर्ट (President Draupadi Murmu) किया जाएगा।
कुछ प्रमुख चौराहों जैसे गांधी चौक, आकाशवाणी चौक, अंबेडकर चौक, घड़ी चौक पर अस्थायी बैरिकेडिंग की जाएगी। भारी वाहनों के शहर में प्रवेश पर अस्थायी रोक रहेगी। वहीं आम नागरिकों से अपील की गई है कि वे डायवर्सन मार्गों का उपयोग कर अनावश्यक भीड़भाड़ न करें और पुलिस कर्मचारियों का सहयोग करें।
