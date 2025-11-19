Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

दिल्ली ब्लास्ट

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

अंबिकापुर

President Draupadi Murmu: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू कल आएंगीं अंबिकापुर, मुख्यमंत्री जनजातीय ग्राम अखरा विकास योजना का करेंगीं शुभारंभ

President Draupadi Murmu: कार्यक्रम में राज्यपाल, सीएम, गृहमंत्री, केंद्रीय मंत्री, राज्यमंत्री, सांसद, विधायक भी रहेंगे मौजूद, सुरक्षा के चाक-चौबंद व्यवस्था के बीच पीजी कॉलेज मैदान में कार्यक्रम की तैयारियां पूर्ण

3 min read
Google source verification

अंबिकापुर

image

Ram Prawesh Vishwakarma

Nov 19, 2025

President Draupadi Murmu

Program stage (Photo- PRO)

अंबिकापुर। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु (President Draupadi Murmu) शहर के पीजी कॉलेज मैदान में 20 नवंबर को आयोजित जनजातीय गौरव दिवस के कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होंगीं। कार्यक्रम की अध्यक्षता राज्यपाल रमेन डेका करेंगे। वहीं विशिष्ट अतिथि के रूप में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय, मंत्री जनजातीय कार्य मंत्रालय भारत सरकार जुएल ओराम, राज्यमंत्री दुर्गा दास उइके, राज्यमंत्री तोखन साहू भी मौजूद रहेंगे। इस दौरान राष्ट्रपति मुख्यमंत्री जनजातीय ग्राम अखरा विकास योजना का शुभारंभ करेंगी। कार्यक्रम में जनजातीय प्रमुखों का भी सम्मान किया जाएगा।

पीजी कॉलेज मैदान स्थित कार्यक्रम स्थल (President Draupadi Murmu) पर जनजातीय विकास प्रदर्शनी एवं क्राफ्ट मेला लगाया जाएगा। इस दौरान जनजातीय विद्रोहों के नायकों एवं स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के परिवार के सदस्यों का सम्मान भी किया जाएगा।

कार्यक्रम में उपमुख्यमंत्री अरूण साव एवं विजय शर्मा, कृषि मंत्री रामविचार नेताम, वित्त मंत्री एवं प्रभारी मंत्री जिला सरगुजा ओम प्रकाश चौधरी, पर्यटन संस्कृति एवं धर्मस्व मंत्री राजेश अग्रवाल, सांसद चिंतामणी महाराज, महापौर मंजूषा भगत भी उपस्थित रहेंगे।

President Draupadi Murmu: सुरक्षा व्यवस्था चाक-चौबंद

राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु (President Draupadi Murmu) के एक दिवसीय प्रवास को देखते हुए जिला एवं पुलिस प्रशासन ने सभी तैयारियां पूर्ण कर ली है। सुरक्षा व्यवस्थाओं को पूरी तरह चाक-चौबंद कर दिया गया है। कार्यक्रम को सफल और सुरक्षित बनाने के लिए 2000 से अधिक पुलिस जवानों की तैनाती की गई है, जो कि पूरे शहर और कार्यक्रम स्थलों पर सुरक्षा व्यवस्था की कमान संभालेंगे।

पुलिस प्रशासन द्वारा कार्यक्रम स्थल, मार्गों और शहर के प्रमुख स्थलों पर चरणबद्ध सुरक्षा घेरा तैयार किया गया है। राष्ट्रपति के काफिले के रूट पर विशेष टीमों की तैनाती, बैरिकेटिंग और रिहर्सल पूरी कर ली गई है। हाईवे और शहर के मुख्य चौराहों पर अतिरिक्त पुलिस फोर्स, ट्रैफिक पुलिस और आईटी सेल के जवान तैनात किए गए हैं। भीड़ प्रबंधन के लिए महिला एवं पुरुष पुलिस बल की विशेष तैनाती (President Draupadi Murmu) की गई है।

राष्ट्रपति के काफिले वाले रूट पर वाहनों के प्रवेश पर प्रतिबंध

राष्ट्रपति (President Draupadi Murmu) के कार्यक्रम के लिए पार्किंग स्थानों और प्रवेश तथा निकास द्वारों पर कड़ी जांच की व्यवस्था की गई है। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक राजेश अग्रवाल ने सभी अधिकारियों एवं जवानों को अलर्ट मोड में रहने के निर्देश दिए हैं। राष्ट्रपति दौरे के दौरान आम जनता को असुविधा न हो, इसके लिए सरगुजा पुलिस ने 20 नवंबर को लागू होने वाली ट्रैफिक डायवर्सन एडवाइजरी जारी की है।

इसके अंतर्गत राष्ट्रपति के काफिले के रूट पर निर्धारित समय में आम वाहनों का प्रवेश पूरी तरह प्रतिबंधित रहेगा। मुख्य मार्गों से शहर में आने-जाने वाले वाहनों को वैकल्पिक मार्गों से डायवर्ट (President Draupadi Murmu) किया जाएगा।

कुछ प्रमुख चौराहों जैसे गांधी चौक, आकाशवाणी चौक, अंबेडकर चौक, घड़ी चौक पर अस्थायी बैरिकेडिंग की जाएगी। भारी वाहनों के शहर में प्रवेश पर अस्थायी रोक रहेगी। वहीं आम नागरिकों से अपील की गई है कि वे डायवर्सन मार्गों का उपयोग कर अनावश्यक भीड़भाड़ न करें और पुलिस कर्मचारियों का सहयोग करें।

ये भी पढ़ें

President related story: जब देश के प्रथम राष्ट्रपति ने 8 वर्ष के गोलू को गोद में उठाया, नए कपड़े पहनाए, फिर कहा- आज से तुम बसंत लाल हो, अब उम्र है 81 साल
अंबिकापुर
President related story

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

रायपुर न्यूज़

अंबिकापुर न्यूज़

बिलासपुर न्यूज़

भिलाई न्यूज़

जगदलपुर न्यूज़

Published on:

19 Nov 2025 05:21 pm

Hindi News / Chhattisgarh / Ambikapur / President Draupadi Murmu: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू कल आएंगीं अंबिकापुर, मुख्यमंत्री जनजातीय ग्राम अखरा विकास योजना का करेंगीं शुभारंभ

बड़ी खबरें

View All

अंबिकापुर

छत्तीसगढ़

ट्रेंडिंग

Illegal paddy seized: रात में ट्रक से उतारा जा रहा था 300 बोरा अवैध धान, खबर मिलते ही पहुंची प्रशासन की टीम, जब्त कर किया सील

Illegal paddy seized
अंबिकापुर

ACB-EOW raid: Video: आरआई भर्ती पेपर लीक मामला: एसीबी-ईओडब्ल्यू ने अंबिकापुर के 4 आरआई के निवास पर मारा छापा

ACB-EOW raid
अंबिकापुर

Road accident: एक बाइक पर 4 तो दूसरी पर सवार थे 2 युवक, आमने-सामने भिड़ंत में 1 नाबालिग की मौत, 3 घायल

Road accident
अंबिकापुर

President Draupadi Murmu: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की सुरक्षा में 1700 से अधिक जवानों को किया गया तैनात, 20 को आएंगीं अंबिकापुर

President Draupadi Murmu
विविध भारत

School timing change: शीतलहर को देखते हुए कलेक्टर ने बदली स्कूलों की टाइमिंग, अब इतने बजे से लगेंगीं कक्षाएं

School timing change
अंबिकापुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Women's World Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.